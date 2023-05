Apple heeft voor het eerst voor het grote publiek een zogenaamde snelle beveiligingsmaatregel uitgebracht. Dit is een kleine beveiligingsupdate die automatisch geĆÆnstalleerd kan worden. Hij is beschikbaar voor iedereen met iOS 16.4.1 en macOS Ventura 13.3.1.

Sinds kort heeft Apple, naast de bekende iOS- en macOS-updates, ook de zogenaamde automatische en snelle beveiligingsupdates (in het Engels ook wel Security Response genoemd). Dit zijn losse kleine updates waarin belangrijke beveiligingsverbeteringen doorgevoerd zijn, zonder dat er een complete update van het besturingssysteem nodig is. Voor iOS 16.4.1 en macOS Ventura 13.3.1 heeft Apple nu voor het eerst zo’n beveiligingsupdate uitgebracht, zoals uitgelegd in een nieuw supportartikel.



Installeren lijkt nu te lukken Kort na het verschijnen van de update kregen gebruikers een foutmelding bij het verifiëren van de beveiligingsupdate. Inmiddels lukt het wel om de update succesvol te verifiëren en installeren. Zie daarvoor de exacte stappen verderop in het artikel.

Snelle beveiligingsupdate voor iOS 16.4.1 en macOS Ventura 13.3.1

Op dit moment is het nog niet duidelijk welke beveiligingsverbeteringen er in de updates zitten. Apple geeft in het nieuwe supportdocument enkele voorbeelden (zoals verbeteringen voor Safari’s WebKit-engine). Het is vooral bedoeld om beveiligingslekken sneller te dichten, bijvoorbeeld als bekend is dat deze in het wild gebruikt wordt. Hierdoor hoeft Apple geen complete nieuwe iOS-versie intern te testen en uit te brengen.

De update wordt automatisch geïnstalleerd, maar je kunt het ook zelf forceren. Op de iPhone en iPad doe je het volgende:

Ga naar Instellingen > Algemeen > Software-update. Er verschijnt een melding dat er een beveiligingsmaatregel beschikbaar is, in dit geval iOS/iPadOS-beveiligingsmaatregel 16.4.1 (a). Tik op Download en installeer. Na een snelle download wordt de update geïnstalleerd en het toestel kort herstart.

Voor de Mac volg je deze stappen:

Ga naar Systeeminstellingen > Algemeen > Software-update. Er verschijnt een melding dat er een beveiligingsmaatregel beschikbaar is, in dit geval macOS-beveiligingsmaatregel 13.3.1 (a). Klik op Pas nu toe. Na een snelle download wordt de update geïnstalleerd en het toestel kort herstart.

Om de updates te kunnen zien, moet je wel respectievelijk iOS 16.4.1 of macOS Ventura 13.3.1 draaien. Zodra we meer weten over de inhoud van deze snelle beveiligingsupdates, werken we dit artikel bij.

