Apple heeft zowel iOS 16.4 als iPadOS 16.4 uitgebracht, de twee nieuwste software-updates voor de iPhone en iPad. Daarin heeft Apple weer een flink aantal nieuwe functies en verbeteringen toegevoegd. In dit artikel lees je alles over de updates.

Het voorjaar is weer aangebroken, dus betekent het dat het ook weer tijd is voor een middelgrote software-update voor al je Apple-apparaten. Traditiegetrouw brengt Apple altijd eind maart of begin april een tussentijdse update uit voor onder andere de iPhone of iPad en deze keer is het de beurt aan iOS 16.4 en iPadOS 16.4. Apple heeft deze versies de afgelopen tijd getest en nu zijn ze klaar voor het grote publiek. iOS 16.4 en iPadOS 16.4 zijn nu beschikbaar voor iedereen en we nemen hier alle info met je door.



vanaf 19:00 Nederlandse tijd. Het heeft geen zin om in de reacties te melden dat je de update nog niet ziet. Zie ook ons artikel over De nieuwste iOS -update wordt momenteel uitgerold. Het kan daardoor even duren voordat de update voor jou zichtbaar is. Meestal rolt Apple de updates uit19:00 Nederlandse tijd. Het heeft geen zin om in de reacties te melden dat je de update nog niet ziet. Zie ook ons artikel over iOS-installatieproblemen

iOS 16.4 en iPadOS 16.4 beschikbaar

De belangrijkste nieuwe toevoeging in iOS 16.4 en iPadOS 16.4 is de uitgebreidere ondersteuning voor webapps. Zo kunnen websites pushberichten versturen naar de iPhone en iPad en gedragen de site zich steeds meer als volwaardige apps. De ondersteuning voor pushberichten van websites werd al tijdens de WWDC 2022 aangekondigd en nu is het dus eindelijk zover. Om meldingen te kunnen ontvangen, moet je een website aan je beginscherm toevoegen en moet de site ondersteuning bieden voor de functie. Overigens is het nu ook mogelijk voor browserapps van derden om snelkoppelingen naar websites toe te voegen aan je beginscherm.

Bekijk ook De terugkeer van webapps: krijgt Steve Jobs in 2023 alsnog gelijk? Bij de introductie van de originele iPhone vond Steve Jobs een App Store helemaal niet nodig. Met webapps was alles mogelijk, vond Jobs. Ruim vijftien jaar later krijgt de legendarische CEO van Apple alsnog een beetje gelijk, dankzij nieuwe functies in Safari.

In iOS 16.4 en iPadOS 16.4 worden ook weer nieuwe emoji toegevoegd. In totaal zijn het 31 nieuwe emoji, zoals een bevend gezicht, hartjes in meerdere nieuwe kleuren, een ezel, gans en kwal. We hebben een apart artikel waarin we de nieuwe emoji van iOS 16.4 met je doornemen.

iOS 16.4 biedt nog meer verbeteringen. Zo heeft de Podcasts-app nieuwe functies, komt een geliefde functie van de Boeken-app weer terug en gaat de HomeKit-architectuur update in de herkansing. Lees ook ons artikel met alle iOS 16.4-functies voor een compleet overzicht.

Bekijk ook Deze iOS 16.4 functies kun je meteen proberen iOS 16.4 voor de iPhone is uit ! Er zitten verrassend veel verbeteringen in en in dit overzicht lopen we alle belangrijke iOS 16.4 functies met je langs.

iOS 16.4 en iPadOS 16.4 downloaden

Om iOS 16.4 en iPadOS 16.4 te downloaden, doe je het volgende:

Ga op je iPhone of iPad naar Instellingen > Algemeen > Software-update. Wacht tot de update in beeld verschijnt. Tik op Download en installeer. Wacht tot je toestel opnieuw is opgestart en de installatie voltooid is.

Dit zijn de respectievelijke buildnummers van de uiteindelijke versie:

iOS 16.4: build 20E247

iPadOS 16.4: build 20E246

Je kunt de update ook uitvoeren via je computer. Sluit daarvoor je iPhone of iPad met een kabel aan aan je Mac en open de Finder (of iTunes in macOS Mojave of ouder). Windows-gebruikers openen iTunes. Klik op je aangesloten apparaat en kies voor Zoek naar update. De update wordt vervolgens gedownload en daarna op je toestel geïnstalleerd.

Bekijk ook iPhone updaten: zo kun je de nieuwste iOS-versie installeren Hoe kun je de software op je iPhone bijwerken naar de nieuwste versie van iOS? In deze tip leggen we uit hoe de iPhone updaten werkt, met of zonder computer.

Wil je geen beta’s meer ontvangen? Vergeet je niet af te melden voor het betaprogramma mocht je geen beta meer willen draaien.

Waarom zie ik de update (nog) niet?

Het kan soms even duren voordat jij de update op jouw toestel te zien krijgt. Dat heeft ermee te maken dat Apple deze updates gefaseerd uitrolt. Hoe dit zit lees je in dit artikel: Dit is waarom het langer duurt voordat iOS-updates automatisch geïnstalleerd worden. Als het na een tijdje nog niet lukt om iOS te updaten, lees dan ons artikel over iOS-installatieproblemen.

Bekijk ook iOS-update installeren lukt niet: hoe los je dit op? Loop je tegen iOS installatieproblemen aan bij de nieuwste iOS-update? Verschijnt de nieuwste iOS-update niet op je iPhone? Wij helpen je op weg als iOS-updates downloaden en installeren niet lukt en als er andere problemen optreden.