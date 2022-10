Het was een legendarisch moment uit de geschiedenis van Apple-keynotes. Apple gaf een gratis iTunes-album van U2 weg, die bij iedereen als gratis cadeautje op het toestel kwam te staan. Maar niet iedereen was daar blij mee. Het bleek een gigantische blunder.

Apple werd overstelpt door boze reacties toen het U2-album ‘Songs of Innocence’ ongevraagd bij iedereen in de muziekbibliotheek kwam te staan. Het was bedoeld als leuke geste om de goede band tussen Apple en U2 te vieren. Apple kreeg destijds de schuld, maar in de memoires van U2’s Bono is nu te lezen dat het zijn idee was. Fragmenten uit het boek ‘Surrender: 40 Songs, One Story’ werden gepubliceerd in de Britse krant The Guardian. Daarin is te lezen dat de band in 2014 ontmoetingen had met Apple-topmensen. Bono sprak daarbij met Eddy Cue, Phil Schiller en Tim Cook en suggereerde om muziek gratis te weggeven.



Wil je deze muziek gratis weggeven? Maar wat we bij Apple proberen te doen is om muziek niet gratis weg te geven. Het gaat erom dat muzikanten betaald krijgen.

Bono kreeg te horen:

Bono drong erop aan dat Apple U2 zou betalen en het album als cadeautje weg zou geven. “Zou dat niet fantastisch zijn?”, voegde hij toe. Toen Cook tegenstribbelde, vergeleek Bono het met hoe Netflix een film koopt en het dan weggeeft aan abonnees. “Maar we zijn geen abonnee-organisatie”, stribbelde Cook tegen. Bono’s reactie was: “Nog niet. Laat ons dan de eerste zijn.”

Uiteindelijk bleef Tim Cook sceptisch over de deal en wilde het alleen weggeven aan mensen die fan zijn van U2. “IK denk dat we het aan iedereen moeten weggeven”, vond Bono. “Ik bedoel, ze kunnen zelf kiezen of ze er naar willen luisteren of niet.” Miljoenen gebruikers kregen het album in hun aankopen te staan, terwijl ze het helemaal niet wilden. Bono heeft eerder al excuses aangeboden, maar doet het nu in zijn biografie opnieuw. “Eerst dacht ik dat dit gewoon de gebruikelijke ophef op internet was. […] Maar vrij snel beseften we dat we op een serieuze discussie waren gestuit, over de toegang van big tech tot ons leven.”

Uiteindelijk werd Apple gedwongen om instructies te publiceren hoe je het album uit je muziekbibliotheek kon halen. Cook was dan ook niet verbaasd, toen het uiteindelijk uitdraaide op een enorme flater. Toch was Cook uiteindelijk niet boos. Hij zei: “Je hebt ons een experiment aangepraat. We hebben het gedaan. Het heeft misschien niet gewerkt, maar we moeten experimenteren, want de muziekbusiness in zijn huidige vorm werkt niet meer.”





De biografie gaat ook in op een eerder moment, rondom de speciale U2 iPod in zwart en rood. Bono en Edge bezochten toen Steve Jobs en Jimmy Iovine was er ook bij. U2 deed uit principe geen reclamespots, maar Apple wilde ze toch graag in een reclamespotje hebben.

Als vergoeding stelde Bono voor om in plaats van geld een “symbolische hoeveelheid Apple-aandelen” te krijgen. Jobs vond dat niets en als alternatief werd voorgesteld om een speciale U2 iPod te maken in zwart en rood. Jobs zei echter: “Je wilt geen zwarte. Ik kan je laten zien hoe het eruit ziet, maar je gaat het niks vinden.” Toen de band later de eerste versie te zien kreeg waren ze wél enthousiast en hoofddesigner Jony Ive kreeg de taak om nog eens goed naar het design te kijken. De iPod kwam er uiteindelijk tóch.

