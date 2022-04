Nieuwe IKEA Tradfri-hub

De gateway heb je nodig om je smart home-producten ook op afstand te kunnen bedienen vanaf je iPhone. Er waren al geruchten dat er een nieuwe IKEA Tradfri-gateway aan zat te komen. Dit kwam omdat het huidige model moeilijk leverbaar was en omdat IKEA zelf een bordje “Laatste kans! Slechts korte tijd beschikbaar” bij de gateway neerzette. Dit was een hint dat er een nieuw model aan zit te komen en dat mag ook wel, want de huidige uitvoering gaat al een paar jaartjes mee. Inmiddels zijn er meer hints: zo verscheen op Reddit een foto van een nooit eerder verschenen gateway met de naam IKEA Dirgera.



Deze nieuwe gateway zou ondersteuning voor Matter kunnen bieden, waardoor het product klaar is voor de toekomst. De huidige gateway werkt al met Zigbee , maar fabrikanten kijken alweer naar de toekomst en Matter wordt door dezelfde groep gemaakt die ook de Zigbee -standaard beheert. Daarnaast zou de hub als Thread Border Router dienst kunnen doen, iets wat bij de HomePod mini al het geval is. Dit zou handig zijn voor mensen die een mix van Thread-accessoires en IKEA-producten met Zigbee in huis hebben.



De nieuwe hub.

Zelfde diameter, maar minder hoog

De nieuwe hub heeft een iets ander uiterlijk gekregen. De diameter is vrijwel hetzelfde, maar hij is minder hoog. Er is een knop zichtbaar en er zit waarschijnlijk ook een statuslamp op. Bij goedkeuringsinstanties als de Amerikaanse FCC is de nieuwe hub nog niet opgedoken, maar het kan zijn dat IKEA ervoor kiest om eerst in Europese landen uit te brengen.



De huidige hub.

De verbindingshub koppel je met de wifirouter van je netwerk thuis. Vervolgens kun je met de IKEA Home Smart-app de aangesloten accessoires aansturen. Je regelt wanneer de lampen aan en uit gaan, wanneer de rolgordijnen op en neer gaan, of stelt verschillende stemmingen in voor de lampen. IKEA verkoopt ook een simpele knop waarmee je dit soort scènes kunt inschakelen, maar via een app is wel zo makkelijk.