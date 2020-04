De vernieuwde iPhone SE is een gegarandeerd succesnummer , omdat veel mensen zitten te wachten op een betaalbaar toestel, dat nog jarenlang zal meegaan. Twijfel je nog? Hier zijn 10 redenen om voor de iPhone SE te kiezen, plus 10 redenen waarom je dat niet wil.

We hebben vier jaar op de iPhone SE 2020 moeten wachten. De oorspronkelijke iPhone SE uit 2016 was een van de bestverkochte toestellen ooit en we verwachten dat ook de 2020-versie een schot in de roos zal zijn. Er zijn genoeg mensen die niet het allernieuwste willen hebben, maar gewoon een goed toestel voor een redelijke prijs willen. Er zijn nog wel meer redenen om voor de iPhone SE te kiezen en in dit artikel zetten we ze voor je op een rij. Maar we zijn wel zo eerlijk om ook de 10 minder goede punten op te sommen.

10 redenen waarom je een iPhone SE 2020 wilt

Hieronder lees je de belangrijkste redenen om voor de iPhone SE te kiezen, in vergelijking met het toestel dat je nu gebruikt. Een van de voordelen is uiteraard, dat je profiteert van proven technologie. Mensen die de iPhone SE kopen, zoeken niet de nieuwste experimentele functies of leuke snufjes maar een toestel dat de basisfuncties goed onder de knie heeft, dat betrouwbaar functioneert, prettig in gebruik is en waar de kinderziektes al uit zijn. Dat is precies wat de iPhone SE te bieden heeft: alle componenten zijn al getest in eerdere iPhone-versies. Alleen bij de camera heeft Apple iets nieuws doorgevoerd, door nieuwe trucs toe te passen om met één enkele camera portretten te kunnen maken. Al gebeurde dat (op een iets andere manier) ook al bij de iPhone XR.

#1 Je betaalt minder en krijgt meer

De iPhone SE 2020 kost €489 en dat is relatief laag, vergeleken met de prijzen die Apple normaal hanteert. Dit is gelukt door gebruik te maken van bestaande componenten die ook al in de iPhone 11 en eerdere modellen werden gebruikt. Ook het design grijpt terug op een al langer bestaand toestel, de iPhone 8. Maar dit toestel is op het moment van schrijven goedkoper dan de iPhone 8, terwijl er nieuwere technologie in zit. We verwachten wel dat aanbieders hun huidige voorraad iPhone 8 voor lagere prijzen gaan aanbieden.

#2 Dit toestel is véél sneller dan je gewend bent

Apple heeft gekozen voor de A13-processor, dezelfde die ook in de iPhone 11 zit. Apps starten zonder wachttijd op, het is snel genoeg voor toepassingen zoals augmented reality en je kunt games spelen zonder stotteren en minutenlange laadtijden. De chip is 2,4x sneller dan die van de eerste SE.

#3 Verbeterde camera met portretfunctie

De nieuwste SE heeft een 12-megapixelcamera. Dit vind je ook in veel voorgangers, maar toch zitten er softwarematig allerlei verbeteringen in. Zo is er nu ondersteuning voor het bokeh-effect, waardoor je de achtergrond onscherp kunt maken. Hiermee kun je mooie portretten maken. De functie herkent voorlopig alleen mensen, geen huisdieren. Elk jaar verbetert Apple de camera’s in de iPhone, dus je profiteert van alle verbeteringen die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd. De camera kan ook beter omgaan met licht-donkersituaties dankzij Smart HDR.

#4 Je hebt een langere batterijduur

Ben je iemand met een wat oudere iPhone, dan zul je gemerkt hebben dat de batterij na een jaar of twee niet meer zo goed presteert. We zijn bij iCulture groot voorstander van het laten vervangen van je batterij, want daarmee heb je voor een paar tientjes weer een iPhone die lang meegaat. Maar mocht je toch helemaal klaar zijn met je huidige toestel, of biedt Apple voor jouw iPhone 4s (of een ander toestel) geen support meer aan, dan is dit het moment om eens te upgraden. Afhankelijk van het model dat je gebruikt kun je een tot 4 uur langere gebruiksduur verwachten.

#5 Je kunt voortaan draadloos opladen

De iPhone SE heeft dezelfde behuizing als de iPhone 8 en ook de afmetingen zijn hetzelfde. Toch is er iets veranderd: je kunt het toestel draadloos opladen. Je zit dus niet meer vast aan een kabeltje, maar kunt gebruik maken van de vele draadloze opladers die inmiddels in de winkel liggen. Goedkope draadloze opladers zijn al vanaf ongeveer een tientje verkrijgbaar en je kunt het zo duur maken als je zelf wilt, tot maar liefst 150 euro voor een dock voor je nachtkastje. Een toestel met draadloos opladen is niet noodzakelijk, maar het is wel erg makkelijk.

#6 Meer keuze uit opslag

Bij de instapmodellen van de iPhone heb je vaak keuze uit twee opslagvarianten. Bij de iPhone SE kun je gelukkig kiezen voor drie opslagformaten, waarbij de voorkeur voor ons uitgaat naar 128GB. Dat kost maar 50 euro extra ten opzichte van het instapmodel.

#7 Je kunt sneller internetten

De iPhone SE 2020 werkt met Gigabit-klasse 4G en Wi-Fi 6, iets wat je niet op de oudere modellen vindt. Je krijgt tot 6,5 keer snellere draadloze verbindingen via je mobiele provider en thuis heb je tot 2,7 keer sneller internetverkeer via je draadloze netwerk.

#8 Je kunt voortaan snelladen

Wat ook sneller is geworden, is het opladen via een kabeltje. De iPhone SE ondersteunt snelladen, maar je hebt hier wel een 18 Watt-oplader voor nodig. Je kunt hiervoor de stroomadapter gebruiken die je bij je iPad of MacBook hebt gekregen, waarbij je eventueel de USB-C-kabel vervangt door een kabel met Lightning-aansluiting. Wellicht heb je die ook nog liggen.

#9 Waterbestendiger dan je huidige toestel

Vroeger kwam het regelmatig voor: mensen lieten hun toestel in het water vallen en zaten daarna met onherstelbare schade. Dat is gelukkig bij nieuwere toestellen niet meer nodig en ook bij de iPhone SE 2020 is het beter geregeld. Het toestel is waterdicht tot 1 meter diepte. Je hebt zelfs 30 minuten de tijd om in het water te duiken en je iPhone te redden.

#10 Dualsim

Dit is een functie waar iPhone-gebruikers al heel lang op gewacht hebben en dat pas recent is toegevoegd. Met de dualsim-functie kun je twee simkaarten tegelijk gebruiken: een fysieke simkaart en daarnaast nog een virtuele simkaart van een andere provider. Zo kun je zakelijk en privé bereikbaar zijn op hetzelfde toestel. Ook handig voor grensbewoners.

10 redenen waarom je geen iPhone SE 2020 wil

Er zijn ook een aantal dingen die je moet weten voordat je tot aanschaf over gaat. Want er zijn ook nog wel een paar puntjes waar je misschien niet aan had gedacht, of die je storend vindt. Zelf vinden we het niet direct dealbreakers, maar we vinden dat je het in je overweging moet meenemen.

Brede schermranden: Apple is inmiddels overgestapt op bijna randloze schermen, zodat je een zo maximaal mogelijk scherm hebt binnen de behuizing. Bij dit toestel is dat niet het geval, omdat er is teruggegrepen op de iPhone 8. En die had nog vrij forse schermranden. Geen nieuw design: Apple maakt gebruik van het design van de iPhone 8. Dat ziet er niet direct gedateerd uit, maar het is goed om te weten dat Apple volgens geruchten bij de iPhone 12 een nieuw uiterlijk gaat introduceren, met platte zijkanten en zonder de rondingen die we al sinds de iPhone 6 gewend zijn. Een voordeel van hergebruik van een bestaand design is wel, dat hoesjes van de iPhone 8 gewoon passen op de nieuwe SE. De camera is geweldig, maar heeft beperkingen: Waarschijnlijk ga je een flinke sprong vooruit met de nieuwe camera. Maar realiseer je wel, dat de enkele camera geen wonderen kan verrichten. Als je de allerbeste camera van dit moment wilt, zul je voor de 11 Pro (Max) moeten kiezen. Er zit geen 5G in: Misschien heb je gehoord dat 2020 het jaar zou worden van 5G. Door de coronacrisis zou dat wel eens kunnen opschuiven naar volgend jaar, maar goed om te weten is dat de iPhone SE 2020 nog geen 5G-netwerken aankan. Dat geldt trouwens voor alle iPhones van dit moment.

Geen Face ID: De iPhone SE is voorzien van een Touch ID vingerafdruksensor. Dat werkt prima, is veilig en wordt ook nog gebruikt op bijna alle iPads. Maar je krijgt dus geen Face ID en dat houdt in dat je ook geen Animoji en Memoji kunt gebruiken. Wat ons betreft geen ramp, maar wel iets om rekening mee te houden. Geen U1-chip: Apple heeft geen U1-chip in dit toestel gestopt. Deze is nodig voor toepassingen van Ultra Wideband-technologie, waarmee je de locatie van je toestel en andere apparaten met U1-chip nauwkeuriger kunt vaststellen. Er zijn nog weinig toepassingen voor en wellicht zie jij er als SE-bezitter helemaal het nut niet van in, maar het kan later ook niet via een software-update geactiveerd worden, voorzover nu bekend is. Draadloze verbindingen zijn snel, maar niet het snelst: De iPhone SE beschikt over Wi-Fi 6 en Gigabit-klasse 4G. Toch heeft Apple niet het maximale uit de kast getrokken. Je hebt te maken met een 2×2 MIMO-antennesysteem, terwijl de iPhone 11 is voorzien van een 4×4 MIMO-antennesysteem. Allebei zijn prima en waarschijnlijk een flinke verbetering ten opzichte van je huidige toestel, maar zou nog sneller kunnen. Uiteraard moet je voor al die snelheidsverbeteringen (voor bijvoorbeeld Wi-Fi) wel beschikken over de juiste Wi-Fi 6 router.

Geen klein scherm: De iPhone SE uit 2016 was zo populair omdat het zo’n compact toestel met een klein scherm was. Apple maakt geen iPhones met 4-inch scherm meer, dus zul je moeten overstappen naar het iets grotere 4,7-inch. Overigens zul je bij andere fabrikanten ook maar met moeite toestellen vinden, die klein zijn én prettig in gebruik. De echte budgettoestellen met Android zijn vaak frustrerend en van belabberde bouwkwaliteit. Bij de iPhone SE 2020 heb je de behuizing van een voormalig flagship model, dus alles qua materialen en afwerking is top. De voorkant is altijd zwart: De iPhone SE 2020 is het eerste toestel met Touch ID, dat in alle uitvoeringen een zwarte voorkant heeft. Ook als je de witte versie koopt. Dat hoeft op zich geen probleem te zijn, want veel mensen gebruiken hun toestel tegenwoordig in donkere modus en dan is het wel zo mooi als de randen ook zwart zijn. Overigens is het ook zo, dat je maar kunt kiezen uit drie kleuren: zwart, wit en rood. De meeste mensen zullen voor zwart kiezen; zo blijkt ook uit onze poll van een paar dagen geleden. Wil je meer keuze, dan is er de iPhone 11 of eventueel de iPhone XR van een jaar eerder.

