De iPhone 6 is al heel wat jaar niet meer bij Apple beschikbaar, maar nog altijd zijn er veel mensen die dit toestel dagelijks gebruiken. Hoewel hij nog ondersteuning krijgt met beveiligingsupdates, loopt dit model uit 2014 inmiddels wel flink achter qua functies en mogelijkheden. De iPhone 6 wordt nog vooral gebruikt door mensen die de huidige iPhone 11-familie te groot en te duur vinden. Is de iPhone SE 2020 dan een waardige upgrade? De verschillen tussen de iPhone SE 2020 vs iPhone 6 geven het antwoord.

iPhone SE 2020 vs iPhone 6

Tussen de release van de iPhone 6 en de nieuwe iPhone SE zit maar liefst vijf en een half jaar. Het is daardoor overduidelijk dat je er op heel veel punten op vooruit gaat. Apple heeft in die jaren heel veel functies toegevoegd, gesleuteld aan het design en de camera flink verbeterd. Dat zie je dan ook terug in deze vergelijking. Om alvast een tipje van de sluier op te lichten: wil je een betaalbare nieuwe iPhone kopen als opvolger van je iPhone 6? Dan is er nu goed nieuws!

iPhone SE 2020 vs iPhone 6 verschillen

Dit zijn alle verschillen tussen de iPhone SE 2020 vs de iPhone 6. Ga er maar goed voor zitten, want het is een lange lijst met flink wat verbeteringen:

Design : De iPhone 6 heeft nog een aluminium behuizing, zowel aan de zijkant als achterkant. Bij de nieuwe iPhone SE is de achterkant van glas, wat een sjiekere uitstraling geeft. Het geeft ook iets meer grip.

: De iPhone 6 heeft nog een aluminium behuizing, zowel aan de zijkant als achterkant. Bij de nieuwe iPhone SE is de achterkant van glas, wat een sjiekere uitstraling geeft. Het geeft ook iets meer grip. Opslag : Je krijgt bij de nieuwe iPhone SE direct 64GB opslag. Dat is een flinke upgrade als je de 16GB iPhone 6 gewend was!

: Je krijgt bij de nieuwe iPhone SE direct 64GB opslag. Dat is een flinke upgrade als je de 16GB iPhone 6 gewend was! Kleuren : Je kan kiezen tussen wit, zwart en rood. Dat is even wennen als je nu een zilveren, spacegrijzen of gouden iPhone 6 gewend was. Maar hij zie ter daardoor wel meteen weer nieuw en anders uit.

: Je kan kiezen tussen wit, zwart en rood. Dat is even wennen als je nu een zilveren, spacegrijzen of gouden iPhone 6 gewend was. Maar hij zie ter daardoor wel meteen weer nieuw en anders uit. Waterbestendigheid : Je kan bij de iPhone SE 2020 voor het eerst zonder paniek een glas water over het toestel laten vallen. De iPhone 6 had na een paar keer waarschijnlijk al de geest gegeven.

: Je kan bij de iPhone SE 2020 voor het eerst zonder paniek een glas water over het toestel laten vallen. De iPhone 6 had na een paar keer waarschijnlijk al de geest gegeven. Scherm : Er zijn allerlei nieuwe schermtechnieken bij gekomen. Denk aan True Tone, Haptic Touch en de P3 brede kleurweergave. Wat dit betekent? Een veel mooier scherm met betere kleurweergave!

: Er zijn allerlei nieuwe schermtechnieken bij gekomen. Denk aan True Tone, Haptic Touch en de P3 brede kleurweergave. Wat dit betekent? Een veel mooier scherm met betere kleurweergave! Processor: De A13 Bionic-chip in de nieuwe iPhone SE is een flinke stap vooruit ten opzichte van de gedateerde A8-chip van de iPhone 6. Je kan gebruikmaken van AR-apps, zware grafische apps en games en dat zonder haperingen.

Camera : Eindelijk filmen in 4K en mooiere en scherpere foto’s maken. De upgrade van 8- naar 12-megapixel voor de buitenste camera ga je ongetwijfeld merken en ook je selfies zijn een stuk mooier dankzij de upgrade van 1,2- (!) naar 7-megapixel.

: Eindelijk filmen in 4K en mooiere en scherpere foto’s maken. De upgrade van 8- naar 12-megapixel voor de buitenste camera ga je ongetwijfeld merken en ook je selfies zijn een stuk mooier dankzij de upgrade van 1,2- (!) naar 7-megapixel. Foto-functies : Los van de camerakwaliteit heb je ook veel meer functies. Portretmodus, portretbelichting, QuickTake, Smart HDR en je kan filmpjes opnemen met stereo audio.

: Los van de camerakwaliteit heb je ook veel meer functies. Portretmodus, portretbelichting, QuickTake, Smart HDR en je kan filmpjes opnemen met stereo audio. Wi-Fi en Bluetooth : Bij Wi-Fi profiteer je van hogere snelheden dankzij Wi-Fi 6 en Bluetooth heeft nu versie 5.0. Daarmee kan je bijvoorbeeld twee setje AirPods koppelen aan één iPhone. Ook de mobiele internet snelheden zijn hoger.

: Bij Wi-Fi profiteer je van hogere snelheden dankzij Wi-Fi 6 en Bluetooth heeft nu versie 5.0. Daarmee kan je bijvoorbeeld twee setje AirPods koppelen aan één iPhone. Ook de mobiele internet snelheden zijn hoger. NFC : Hoewel er in beide modellen NFC zit (en je ook op allebei Apple Pay kan gebruiken), biedt de chip in de iPhone SE 2020 meer voordelen. Je kan bijvoorbeeld op de achtergrond scannen via de Opdrachten-app en je kan gebruikmaken van de express-OV-functie, zelfs als je accu leeg is (zodra dit in Nederland ondersteund wordt).

: Hoewel er in beide modellen NFC zit (en je ook op allebei Apple Pay kan gebruiken), biedt de chip in de iPhone SE 2020 meer voordelen. Je kan bijvoorbeeld op de achtergrond scannen via de Opdrachten-app en je kan gebruikmaken van de express-OV-functie, zelfs als je accu leeg is (zodra dit in Nederland ondersteund wordt). Touch ID : Heb je vaak last dat je iPhone 6 je vingerafdruk niet herkent? Bij de iPhone SE 2020 gebeurt dat mogelijk minder vaak, want daar zit een tweede generatie scanner in. Die herkent je vingerafdruk een stuk sneller.

: Heb je vaak last dat je iPhone 6 je vingerafdruk niet herkent? Bij de iPhone SE 2020 gebeurt dat mogelijk minder vaak, want daar zit een tweede generatie scanner in. Die herkent je vingerafdruk een stuk sneller. Batterij en opladen : De batterijduur is bij het kijken van video iets verbeterd, maar bij het luisteren van muziek is dit juist weer iets korter bij de nieuwe iPhone SE. In het algemeen zal je merken dat de nieuwe iPhone langer mee gaat. Ook profiteer je van draadloos opladen en kun je sneller bijladen dankzij snelladen.

: De batterijduur is bij het kijken van video iets verbeterd, maar bij het luisteren van muziek is dit juist weer iets korter bij de nieuwe iPhone SE. In het algemeen zal je merken dat de nieuwe iPhone langer mee gaat. Ook profiteer je van draadloos opladen en kun je sneller bijladen dankzij snelladen. SIM : Heb je een particulier en zakelijk nummer, dan kan je deze nu op één iPhone gebruiken dankzij dualsim. Mits jouw provider de eSIM aanbiedt.

: Heb je een particulier en zakelijk nummer, dan kan je deze nu op één iPhone gebruiken dankzij dualsim. Mits jouw provider de eSIM aanbiedt. Software: Je profiteert eindelijk van nieuwe functies van iOS 13, zoals de donkere modus, Memoji-stickers, de vernieuwde Foto’s- en Apple Kaarten-app en nog veel meer. En je bent verzekerd van jarenlange ondersteuning, terwijl de iPhone 6 alleen nog maar beveiligingsupdates krijgt.

Of je nu kijkt naar design, opslag, processor en chips, de camera en sensoren zoals Touch ID en de NFC-chip, ze zijn in de iPhone SE 2020 allemaal flink verbeterd ten opzichte van de iPhone 6. Hoewel het ontwerp met de brede schermranden en thuisknop misschien niet heel vernieuwend is, ziet het er wel een stuk moderner uit dan bij de iPhone 6. De glazen achterkant geeft meer grip, al is dit wel iets kwetsbaarder voor schade als je hem laat vallen. In dat geval komt een goed iPhone SE hoesje van pas.

iPhone SE 2020 vs iPhone 6 overeenkomsten

Ondanks de vele verschillen, zijn er ook nog wat overeenkomsten. Dit heeft vooral te maken met het scherm en het formaat van beide toestellen.

Formaat : Beide iPhones zijn ongeveer even groot en nemen dus net zo veel ruimte in in je broekzak. Wel is de iPhone SE 2020 iets dikker en zwaarder.

: Beide iPhones zijn ongeveer even groot en nemen dus net zo veel ruimte in in je broekzak. Wel is de iPhone SE 2020 iets dikker en zwaarder. Bediening : Het bedienen van de iPhone gaat zoals vertrouwd: apps afsluiten doe je met de thuisknop en de iPhone ontgrendelen met de vingerafdrukscanner. Geen geveeg dus zoals op een iPhone zonder homebutton.

: Het bedienen van de iPhone gaat zoals vertrouwd: apps afsluiten doe je met de thuisknop en de iPhone ontgrendelen met de vingerafdrukscanner. Geen geveeg dus zoals op een iPhone zonder homebutton. Scherm: Het schermformaat, de resolutie en het type scherm is ongewijzigd gebleven. Je hebt dus nog steeds een 4,7-inch display van LCD, met een pixeldichtheid van 326 pixels per inch. Maar vergeet niet dat de nieuwe technieken het scherm wel mooier maakt.

Hoewel je deze punten als verouderd zou kunnen zien, zijn het juist vooral vertrouwde aspecten. Voor mensen die op zoek zijn naar het nieuwste van het nieuwste is dat waarschijnlijk niet gewenst, maar daarvoor zijn ook de iPhone 11 Pro en de andere Face ID-toestellen. Als je zat te wachten op iets geheel nieuws, was je waarschijnlijk allang overgestapt op een andere nieuwe iPhone.

Specs iPhone SE 2020 vs iPhone 6

Dit zijn alle specificaties van beide 4,7-inch iPhones, met daarbij nog als bonus de grotere iPhone 6 Plus.

Conclusie iPhone SE 2020 vs iPhone 6

Heb je nu nog een iPhone 6, dan ga je geen spijt krijgen van de upgrade naar de iPhone SE 2020. Hoewel niet álles helemaal nieuwe is (de bediening en het algemene ontwerp is nagenoeg gelijk), ga je er wel op heel erg veel punten flink op vooruit. Denk aan de veel snellere processor, de verbeterde Touch ID-sensor, de scherpere camera (mét allerlei nieuwe camerafuncties) en de nieuwe behuizing van glas met draadloos opladen. En dat voor een prijs die een stuk lager ligt dan je misschien wel oorspronkelijk voor de iPhone 6 betaald hebt. De iPhone SE 2020 is dan ook de beste keuze voor iPhone 6 gebruikers die alle vernieuwende en grotere iPhones van de afgelopen jaren veel te veel van het goede vinden. Kies je nu voor de nieuwe iPhone SE 2020, dan weet je zeker dat je weer minimaal vier jaar vooruit kan.

Heb je nog een iPhone 6s? Hoewel het verschil dan minder is, profiteer je ook dan van flink wat verbeteringen. Denk aan de snellere chip, verbeterde camerafuncties, en draadloos opladen. Lees ook onze vergelijking van de iPhone SE 2020 vs de iPhone 8.

Bekijk ook iPhone SE 2020 vs iPhone 8: dit zijn de verschillen Twijfel je tussen de iPhone SE 2020 en de iPhone 8 voor een goedkoop prijsje? Of wil je weten of het een upgrade waard is? In dit artikel kijken we naar de verschillen tussen de iPhone SE 2020 vs iPhone 8, zodat je weet welke je het beste kan kiezen en of je erop vooruit gaat.

