Welke iPhones zijn waterdicht? Kun je ermee douchen en in de regen lopen? Al je vragen over de waterbestendigheid van iPhones beantwoorden we in dit artikel. Want ook al is een iPhone waterdicht, er zijn vaak nog wel beperkingen wat garantie en blootstelling aan water betreft, die je moet kennen voordat je met je iPhone het zwembad in springt.

Kun je met iPhones zwemmen en douchen?

Is mijn iPhone waterdicht? Je vraagt je dat misschien af en zo ja, wat kun je met een waterdichte iPhone? Kun je het toestel volledig onderdompelen, of kun je bij een paar spatjes water al problemen verwachten? Dat is af te lezen uit het IP-nummer van het toestel. Bij veel iPhones is dit IP67, maar bij de iPhone XS en nieuwer is het IP68. Hoe waterdicht zo’n toestel is lees je hieronder.

Waterdichte iPhones

Alle nieuwere toestellen sinds de iPhone 7 zijn waterbestendig. Veel modellen hebben een IP67-nummer, wat inhoudt dat je zo’n toestel maximaal 30 minuten kunt onderdompelen in water van maximaal 1 meter diep. Dit betekent dat je zonder problemen deze iPhones in de regen kunt gebruiken of in de vochtige omgeving van een badkamer kunt neerleggen. De iPhone XS (Max) en iPhone 11 hebben een IP68-certificering, waarbij je het toestel maximaal een half uur kunt onderdompelen tot 2 meter diep. Nieuwere toestellen hebben ook een IP68-certificering, maar gaan vaak nog een stapje verder: ze kunnen langer en dieper onder water liggen en zijn ook bestand tegen andere vloeistoffen, zoals frisdrank, bier, koffie en thee. Belangrijk is wel dat je de toestellen met schoon leidingwater afspoelt.

Deze iPhones zijn het meest waterbestendig:

Model Water- en stofbestendigheid iPhone 12 (alle modellen) IP68: 6 meter diep tot 30 minuten iPhone 11 Pro (Max) IP68: 4 meter diep tot 30 minuten iPhone 11 IP68: 2 meter diep tot 30 minuten iPhone SE (2e generatie) IP67: 1 meter diep tot 30 minuten iPhone XS (Max) IP68: 2 meter diep tot 30 minuten iPhone XR IP67: 1 meter diep tot 30 minuten iPhone X IP67: 1 meter diep tot 30 minuten iPhone 8 (Plus) IP67: 1 meter diep tot 30 minuten iPhone 7 (Plus) IP67: 1 meter diep tot 30 minuten iPhone 6s (Plus) en ouder Niet officieel getest op waterbestendigheid en stofbestendigheid

De hoogst mogelijke rating is IP69, maar er zijn nog geen smartphones verschenen die hieraan voldoen, ook niet bij andere fabrikanten.

Je hoeft met deze waterdichte iPhones niet meer bang te zijn voor ongelukjes in de buurt van water. Zwemmen en douchen is echter af aan te raden, omdat een toestel nooit volledig waterdicht is. We spreken dan ook meer over waterbestendig. Je moet het vooral zien als bescherming als de iPhone per ongeluk uit je hand glipt en bijvoorbeeld in de wasbak. Voor de grap onderdompelen om een geintje uit te halen met je vrienden kan wel, maar is eigenlijk niet zo’n goed idee. Mocht er namelijk waterschade ontstaan, dan is dat niet gedekt door de iPhone-garantie, ook niet bij gloednieuwe toestellen. We raden daarom af om op vakantie onderwaterfoto’s te maken of van de waterglijbaan te gaan met je iPhone.

Ondanks de IP67 en IP68-certificering kun je het beste voorzichtig blijven met deze iPhones. Apple vergoedt namelijk geen waterschade. Laad de iPhone ook niet op als hij nat is, omdat dit kortsluiting en interne corrosie kan veroorzaken. Met een iPhone in bad gaan liggen, terwijl je aan het opladen bent is ronduit gevaarlijk, omdat je op die manier een elektrische schok kunt krijgen en zelfs geëlektrocuteerd kunt worden. Oppassen dus!

Tips om waterschade te voorkomen

Hoewel Apple claimt dat de iPhone waterdicht is, krijg je het advies om ze niet te gebruiken in het zwembad of onder de douche. We hebben daarom enkele tips om iPhone-waterschade te voorkomen.

Vermijd situaties waarin je waterschade kunt oplopen. Ga niet met je iPhone in bad liggen en ga niet jezelf filmen terwijl je in het zwembad van de duikplank springt. Vooral zeewater kan schadelijk zijn omdat elektronica slecht tegen zout kan. Onderwater foto’s maken in het zwembad wordt afgeraden.

Stel de iPhone niet bloot aan waterdruk of water met een hoge druk of stroomsnelheid. Douchen en watersport wordt dus afgeraden.

Gebruik de iPhone niet in een sauna of stoomcabine.

Neem een waterdicht hoesje. Er zijn meerdere waterproof cases verkrijgbaar, in verschillende prijsklassen. Heb je geen waterdicht hoesje bij de hand, dan kun je ook een hersluitbaar plastic zakje gebruiken, bijvoorbeeld een ziplock-zakje. Dit biedt een eerste barrière tegen water.

Hou er rekening mee dat de IP-rating gemeten is onder ideale omstandigheden in een testlab en met toestellen die nieuw zijn. Tijdens normaal gebruik spelen er andere factoren mee, zoals shampoo tijdens het douchen, waardoor er zeepresten binnen kunnen dringen.

De IP-rating geldt meteen na aanschaf. In de loop van de tijd kan de waterbestendigheid minder goed worden, omdat rubber afdichtingen uitdrogen en van mindere kwaliteit worden, of omdat de smartphone een paar keer open is geweest.

Niet waterdichte iPhones

Toestellen voorafgaand aan de iPhone 7 zijn niet waterdicht. Met deze toestellen kun je beter niet in de regen bellen of tijdens het afwassen gebruiken om muziek te luisteren. Je kunt deze iPhones wel in de badkamer gebruiken, maar je kunt er beter niet mee onder de douche gaat staan. Dat geldt trouwens ook voor de modellen die wél waterdicht worden genoemd. Valt je niet-waterdichte iPhone in een emmer water, dan is het belangrijk om snel actie te ondernemen. Lees daarvoor onze tips over waterschade en vocht.

Deze toestellen kun je beschermen met een waterbestendige case of hoes, bijvoorbeeld van LifeProof.

Controleren of je iPhone waterproof is

Je kunt aan de buitenkant van een iPhone niet zien of het toestel waterdicht is. Je zult dus naar de waterbestendigheid moeten kijken en dat is IP67 bij toestellen vanaf de iPhone 7 en IP68 bij de iPhone XS en nieuwer.

Maar ook dan is het verstandig om voorzichtig met je toestel om te gaan, want de IP-waarde blijft niet constant en geldt alleen onder ideale omstandigheden. Heb je een iPhone reparatie laten uitvoeren en is je toestel open geweest, dan zal de waterbestendigheid iets minder zijn geworden.

Je zou kunnen controleren of je iPhone waterproof is door het toestel onder water te dompelen en te kijken of er problemen optreden, maar dat lijkt ons geen goed idee.

Belangrijk: echt waterdicht bestaat niet

Als je een waterdichte iPhone hebt, weet je in ieder geval dat je je niet te veel zorgen hoeft te maken. Maar voordat je je iPhone argeloos in het zwembad gooit is het goed om het volgende te weten:

De IP-nummer is vastgesteld onder gecontroleerde omstandigheden met schoon water. Het gaat hierbij om ideale omstandigheden en dat is een heel verschil met hoe het er in de echte wereld aan toe gaat met zout water en shampoo. Ga dus niet zomaar met de iPhone onder de douche staan of spring met je ‘waterdichte’ iPhone in het zwembad.

De tests zijn uitgevoerd op kamertemperatuur. Ga dus niet met je iPhone in de sauna zitten of gooi je toestel in een ijsbad.

De tests zijn uitgevoerd op gloednieuwe iPhones. Apple waarschuwt dat de waterdichtheid na verloop van tijd kan afnemen. Dit geldt vooral na een iPhone-reparatie.

Apple geeft geen iPhone-garantie op vochtschade. Apple beweert dan ook nergens dat de iPhone waterdicht is, maar spreekt over waterbestendigheid IP67 en IP68 volgens IEC‑standaard 60529.

Apple’s vermeldt op de website:

Ondersteunde modellen zijn spat-, water- en stofbestendig. Ze zijn onder gereguleerde laboratoriumomstandigheden getest en hebben de classificatie IP68 of IP67 volgens de IEC-norm 60529. Spat-, water- en stofbestendigheid is niet blijvend en kan bij normaal gebruik op den duur afnemen. Vloeistofschade valt niet onder de garantie. Zie het Apple Support-artikel Info over de spat-, water- en stofbestendigheid van iPhone 7 en nieuwer. Om vloeistofschade aan de iPhone te voorkomen, moet je het volgende vermijden: Zwemmen of in bad gaan met je iPhone

Je iPhone blootstellen aan hoge waterdruk of snelstromend water, zoals onder de douche of tijdens het waterskiën, wakeboarden, surfen, jetskiën, enzovoort

Je iPhone gebruiken in een sauna of stoombad

Je iPhone in water onderdompelen

Je iPhone bedienen buiten het aanbevolen temperatuurbereik of in een extreem vochtige omgeving

Je iPhone laten vallen of blootstellen aan andere schokken

Je iPhone demonteren (bijvoorbeeld door schroeven te verwijderen)

