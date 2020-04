Apple zou bezig zijn met nieuwe Apple AirPods, die in mei in de winkel kunnen liggen. Ook komt er volgende maand een nieuwe 13-inch MacBook Pro aan, zegt een roemruchte geruchtenlekker. Daarnaast zijn er geruchten over een nieuwe iPad Air met Touch ID onder het scherm, een nieuwe 12-inch MacBook met ARM-processor en een Apple-gamecontroller.

Niet veel mensen namen Jon Prosser van het YouTube-kanaal Front Page Tech serieus, totdat hij vorige week het tijdstip van introductie van de iPhone SE 2020 correct voorspelde. Blijkbaar heeft Prosser nu de smaak te pakken, want hij heeft alweer een reeks nieuwe voorspellingen. Het zou gaan om producten die Apple eigenlijk al tijdens een maart-event had willen aankondigen, maar die nu via een persbericht moeten worden gecommuniceerd. Zo zou Apple op het punt staan om nieuwe AirPods te introduceren. In het geruchtencircuit circuleren namen als AirPods Pro Lite en AirPods X Generation. Meer details geeft Prosser echter niet. Wel zegt hij dat er in mei ook een vernieuwde MacBook Pro in de winkel ligt.



Eén van de kandidaten is de ‘AirPods Pro Lite‘, een variant van de AirPods met ruisonderdrukking maar voor een lagere prijs. In maart gingen geruchten dat de massaproductie eind van het eerste kwartaal 2020 of begin van het tweede kwartaal van start zou gaan. Dit gerucht was afkomstig van de geruchtensite Digitimes, dat het terloops noemde in een artikel zonder verdere toelichting te geven.

’12-inch MacBook op komst’

Een anoniem Twitter-account met een redelijk goed track record heeft ook nieuwe geruchten de wereld in gestuurd. Het zou gaan om meerdere Apple-producten die in ontwikkeling zijn. Er zitten ook een paar opmerkelijke bij, zoals een gamecontroller van Apple, die in 2021 op de markt moet komen. Ook spreekt de geruchtenlekker over een iPad Air met Touch ID onder het scherm en een nieuwe 12-inch MacBook met ARM-processor. Apple is gestopt met de 12-inch MacBook uit 2015, maar er zou dus een comeback mogelijk zijn.

Ook komen bij deze geruchtenlekker de AirPods ter sprake. Apple zou bezig zijn met AirPods X koptelefoon. Daarnaast komt er een 13-inch MacBook Pro, een goedkopere iPad met A12 Bionic-chip, een kleinere HomePod, een nieuwe Apple TV, een kleine oplaadmat voor één toestel en nieuwe iMac-modellen.

Er komen vier nieuwe iPhone 12-modellen met A14-chip, 5G-support, een kleinere notch, een ProMotion-verversingsgraad van 120Hz en een nieuwe kleuroptie marineblauw. Het modem wordt geleverd door Qualcomm. De A14-chip wordt volgens deze persoon geproduceerd door TSMC en zou vertraging hebben opgelopen.

Interessant is ook de iPad Air. Die zal volgens deze geruchtenlekker zijn voorzien van een MiniLED-scherm, een randloos scherm zonder notch, geen Face ID, maar met Touch ID onder het scherm. Er waren al geruchten dat eind 2020 de eerste MacBoks en iPads met Mini-LED op de markt zouden komen. Deze mid-range tablet kan voor Apple een ideale manier zijn om nieuwe technieken te introduceren.

Hetzelfde Twitter-account onthulde eerder juiste details over de iPhone SE, voordat deze wordt aangekondigd, zoals een aankondiging in de tweede week van april en drie opslagvarianten. Ook voorspelde het account dat de iPad Pro in de derde week van maart onthuld zou worden. Wel zaten er ook wat missers bij, zoals de bewering dat iOS 13.4 op 25 maart zou worden uitgebracht. Dat bleek een dag eerder te zijn, op 24 maart. Het is in ieder geval een account om in de gaten te houden, als je dol op geruchten bent.