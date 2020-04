Hoesjes voor de iPhone SE 2020

Apple heeft de langverwachte iPhone SE 2020 uitgebracht. Er zijn meteen ook officiële nieuwe hoesjes verkrijgbaar, waarbij je kunt kiezen uit twee modellen in siliconenrubber en leer. Het is opmerkelijk dat Apple ook lederen hoesjes voor deze goedkopere iPhone SE uitbrengt. Dergelijke duurdere hoesjes zijn namelijk niet voor de iPhone 11 en iPhone XR uitgebracht.

Apple siliconenhoesje voor iPhone SE 2020

Het siliconenhoesje van Apple past precies over de volumeknoppen, de knop aan de zijkant en volgt de vormen van iPhone SE zonder dat het toestel veel dikker wordt. Aan de binnenkant zorgt zacht microvezel voor een goede bescherming van je iPhone. En aan de buitenkant voelt de afwerking van silicone prettig aan. Je hoeft het hoesje er nooit meer af te halen, zelfs niet om je device draadloos op te laden.

Het hoesje kost €39 en je kunt kiezen uit de kleuren rozenkwarts, wit en zwart.

Siliconenhoesje voor iPhone SE

Apple lederen hoesje voor iPhone SE 2020

Deze door Apple ontworpen hoesjes passen precies om je iPhone. Ze zijn gemaakt van speciaal gelooid en afgewerkt Europees leer. De buitenkant voelt zacht aan en krijgt in de loop van de tijd een natuurlijke glans krijgt. De knoppen van machinaal vervaardigd aluminium passen bij de kleur van het leer. Aan de binnenkant zorgt microvezel voor een goede bescherming van je iPhone. Je kunt je iPhone draadloos opladen, ook als deze in het hoesje zit.

Het hoesje kost €49 en is verkrijgbaar in de kleuren middernachtblauw, zwart en (PRODUCT)RED.

Lederen hoesje voor iPhone SE

Andere hoesjes voor iPhone SE 2020

Apple heeft tegenover The Verge bevestigd dat hoesjes voor de iPhone 8 ook zullen passen op de SE. Je hebt dan ook keuze uit een groot aantal hoesjes, die al langer verkrijgbaar waren.

Apple verkoopt bijvoorbeeld het volgende hoesje, waarbij je in het drop-down menu kunt zien dat het ook voor iPhone SE geschikt is.

Tech21 Pure Clear-hoesje

Zoek je een transparant hoesje, dan is deze van Tech21 een goed idee. Het hoesje bestaat uit twee beschermlagen van geavanceerde materialen om je iPhone te beschermen bij valpartijen tot 2 meter hoogte. Dit is uitgebreid getest. Het hoesje is ook bestand tegen krassen en verkleuring door de zon. Dit hoesje is dun en licht en geeft je volledige toegang tot alle poorten en knoppen. Ook geschikt voor draadloos opladen.

Het hoesje kost 40 euro en is alleen verkrijgbaar in een transparante variant.

Tech21 Pure Clear-hoesje voor iPhone SE