Twelve South ColorKit geeft je MacBook een leuk kleurtje

Twelve South ColorKit

Je hebt de keuze uit vijf kleuren. ColorKit is een makkelijke manier om je MacBook een ander kleurtje te geven, te beschermen of een beschadiging te verdoezelen. Je kunt hiermee de kleur van je MacBook veranderen, zowel aan de buitenkant als in uitgeklapte staat. Zo herken je makkelijker je eigendom in een zee van grijze MacBooks, als je later weer naar school moet of in een koffietentje zit.



De ColorKit bestaat uit drie delen, voor de bovenkant, onderkant en binnenkant. Ook krijg je er een keyboard-cover bij. Je kunt kiezen uit de kleuren blauw, zwart, koraal, bosgroen en dieproze. Momenteel zijn er alleen nog ColorKits voor de 13-inch MacBook Pro – en dat is jammer, want die is nog nét niet vernieuwd en staat op de nominatie om later dit jaar vernieuwd te worden.

Een ColorKit kan handig zijn als je je MacBook in nieuwstaat te houden als je ‘m later weer wilt verkopen. Het gebruikt een kleefmiddel dat gelijk is aan de SurfacePac-hoesjes die Twelve South voor de iPhone maakt. Je kunt het volgens de fabrikant makkelijk loshalen en weer vastplakken, als het bij de eerste keer niet lukt. Ook kun je het later weer verwijderen, zonder sporen achter te laten. Er zitten uitsnede in om je speakers, poorten en koptelefoonaansluiting vrij te laten. En omdat het een sticker is, weegt het bijna niets.

Je betaalt er $30 voor via de website van Twelve South, maar hou rekening met een lange levertijd vanwege de vertraging bij pakketdiensten en het feit dat het vanuit de VS ingevoerd moet worden.

Natuurlijk waren er langer stickersets om je MacBook te beplakken, zoals die van SlickWraps. Ook kun je je MacBook voorzien van een ander kleurtje met ColorWare, waar we in de loop van de jaren regelmatig over hebben geschreven op iCulture.

Je kunt je MacBook ook nog op een andere manier beschermen, namelijk met een hard case. Je vindt ze in de Apple Store onder andere van Incase en Tech21: