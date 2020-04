De eerste iPhone SE uit 2016 was jarenlang een favoriet onder veel iPhone-gebruikers. Maar sinds september 2018 is de eerste generatie iPhone SE uit 2016 uit het assortiment. Het heeft ruim anderhalf jaar geduurd, maar er is nu eindelijk een opvolger in de vorm van de iPhone SE 2020. Officieel heten de toestellen allebei iPhone SE, maar wat zijn nu eigenlijk de verschillen? Zijn er überhaupt wel overeenkomsten? We kijken naar de iPhone SE 2020 vs 2016 en geven je in dit artikel de antwoorden.

iPhone SE 2020 vs 2016: de iPhone SE generaties vergeleken

Je weet misschien al dat de nieuwe 2020 iPhone SE een stukje groter is dan het origineel. Weg is het 4-inch formaat met de platte zijkanten, want qua ontwerp lijkt de iPhone SE 2020 heel erg op de iPhone 8. Maar er zijn nog veel meer verschillen en functies waarbij je er flink op vooruit gaat als je nu nog het 2016-model hebt! We zetten de verschillen en overeenkomsten hier allemaal op een rijtje.

iPhone SE 2020 vs 2016 verschillen

Dit zijn de belangrijkste verschillen tussen de iPhone SE generaties uit 2020 en 2016:

Design : De iPhone SE 2020 is geïnspireerd op de iPhone 8. Hij heeft een glazen achterkant met afgeronde zijkanten. De eerste iPhone SE uit 2016 was nog gebaseerd op het design van de iPhone 5 uit 2012.

: De iPhone SE 2020 is geïnspireerd op de iPhone 8. Hij heeft een glazen achterkant met afgeronde zijkanten. De eerste iPhone SE uit 2016 was nog gebaseerd op het design van de iPhone 5 uit 2012. Afmetingen : Dat betekent ook dat de nieuwe versie een stukje groter en zwaarder is. De 2020-versie is zo’n anderhalve centimeter hoger en een kleine centimeter breder. Wel is de nieuwe versie ietsjes platter.

: Dat betekent ook dat de nieuwe versie een stukje groter en zwaarder is. De 2020-versie is zo’n anderhalve centimeter hoger en een kleine centimeter breder. Wel is de nieuwe versie ietsjes platter. Scherm : Het compacte 4-inch display heeft plaats gemaakt voor een iets minder maar nog steeds draagbaar formaat van 4,7-inch. Je hebt daardoor ook meer schermruimte en een groter toetsenbord, waardoor typen prettiger is.

: Het compacte 4-inch display heeft plaats gemaakt voor een iets minder maar nog steeds draagbaar formaat van 4,7-inch. Je hebt daardoor ook meer schermruimte en een groter toetsenbord, waardoor typen prettiger is. Schermtechnieken : Naast het schermformaat is ook de kwaliteit flink verbeterd. Kleuren zijn mooier dankzij P3 en ook een stuk realistischer bij wisselend licht dankzij True Tone.

: Naast het schermformaat is ook de kwaliteit flink verbeterd. Kleuren zijn mooier dankzij P3 en ook een stuk realistischer bij wisselend licht dankzij True Tone. Opslag : Misschien koos je destijds wel voor de 16GB-versie. Nu heb je standaard 64GB, wat voor veel mensen al voldoende is.

: Misschien koos je destijds wel voor de 16GB-versie. Nu heb je standaard 64GB, wat voor veel mensen al voldoende is. Kleuren : De kleuren zijn iets minder spannend. In plaats van spacegrijs, zilver, goud of roségoud, heb je nu wit, zwart en rood. Wil je opvallen, dan kies je natuurlijk rood (of een spannend hoesje).

: De kleuren zijn iets minder spannend. In plaats van spacegrijs, zilver, goud of roségoud, heb je nu wit, zwart en rood. Wil je opvallen, dan kies je natuurlijk rood (of een spannend hoesje). Waterbestendigheid: Je kan de nieuwe iPhone SE 2020 30 minuten lang onderdompelen in 1 meter diep water. Probeer dat maar eens met de eerste versie uit 2016 (ik zou het niet doen).

Processor : De chip is een flinke upgrade: van A9 naar A13-Bionic. Daarbij zit ook een Neural Engine van de derde generatie voor extra snelle prestaties en het vermogen om zware apps te gebruiken.

: De chip is een flinke upgrade: van A9 naar A13-Bionic. Daarbij zit ook een Neural Engine van de derde generatie voor extra snelle prestaties en het vermogen om zware apps te gebruiken. Camera : De buitenste camera is er alleen qua diafragma op vooruit gegaan, maar ondersteunt nu wel allerlei functies zoals optische beeldstabilisatie, Smart HDR en QuickTake. De selfiecamera is wel een stuk beter, van 1,2-megapixel naar 7-megapixel.

: De buitenste camera is er alleen qua diafragma op vooruit gegaan, maar ondersteunt nu wel allerlei functies zoals optische beeldstabilisatie, Smart HDR en QuickTake. De selfiecamera is wel een stuk beter, van 1,2-megapixel naar 7-megapixel. Draadloos : Bluetooth heeft een upgrade van 4.2 naar 5.0 en er is ondersteuning voor Wi-Fi 6 toegevoegd. Ook mobiele data werkt mogelijk sneller als jouw provider dat ondersteunt.

: Bluetooth heeft een upgrade van 4.2 naar 5.0 en er is ondersteuning voor Wi-Fi 6 toegevoegd. Ook mobiele data werkt mogelijk sneller als jouw provider dat ondersteunt. NFC : De NFC-chip is geavanceerder, want er is nu ook een leesmodus en kan scannen op de achtergrond. Apple Pay werkt op beide modellen.

: De NFC-chip is geavanceerder, want er is nu ook een leesmodus en kan scannen op de achtergrond. Apple Pay werkt op beide modellen. Touch ID : Touch ID is ook verbeterd, van de eerste generatie naar de tweede. Je vinger scannen gaat dus sneller.

: Touch ID is ook verbeterd, van de eerste generatie naar de tweede. Je vinger scannen gaat dus sneller. Opladen : Opladen kan nu ook met de 2020-versie draadloos. Gebruik je een kabel, dan kan dat met de juiste accessoires ook een stuk sneller dankzij snelladen.

: Opladen kan nu ook met de 2020-versie draadloos. Gebruik je een kabel, dan kan dat met de juiste accessoires ook een stuk sneller dankzij snelladen. Koptelefoonaansluiting : Ben je erg gehecht aan de oude 3,5-millimeter headphone jack? Dan moet je die helaas missen op het 2020-model.

: Ben je erg gehecht aan de oude 3,5-millimeter headphone jack? Dan moet je die helaas missen op het 2020-model. SIM: Je kan op de nieuwste SE nu ook twee simkaarten gebruiken dankzij de ingebouwde eSIM (als je provider die ondersteunt).

Zoals je ziet: op bijna geen enkel punt lijkt de eerste generatie iPhone SE op de 2020-versie. Of je nu kijkt naar het beeldscherm, de camera, het design, het formaat of de chip: op alle punten zijn er veranderingen. Alleen de Lightning-aansluiting is onveranderd gebleven en de bediening met de thuisknop, al heeft het nieuwe model wel een snellere Touch ID-sensor.

Of alle veranderingen ook daadwerkelijk verbeteringen zijn, is voor iedereen verschillend. Misschien hield je wel veel liever vast aan het ultra-compacte 4-inch scherm en design van de eerste iPhone SE, maar dat is nu echt verleden tijd. Je kan de eerste generatie iPhone SE nog wel even blijven gebruiken, maar uiteindelijk moet je toch overstappen. Het 4-inch formaat komt hoogstwaarschijnlijk nooit meer terug, hoe jammer dat voor sommige mensen ook is.

iPhone SE generaties overeenkomsten

Ondanks de vele verschillen, hebben we toch een paar puntjes ontdekt waarop beide generaties van de iPhone SE hetzelfde zijn. Dit zijn de overeenkomsten tussen de iPhone SE 2020 en 2016:

Prijs : Geloof het of niet: de introductieprijs is van beide modellen exact gelijk, namelijk €489. Een jaar later is de eerste generatie wel in prijs gedaald, maar dat staat de 2020-editie waarschijnlijk ook te wachten.

: Geloof het of niet: de introductieprijs is van beide modellen exact gelijk, namelijk €489. Een jaar later is de eerste generatie wel in prijs gedaald, maar dat staat de 2020-editie waarschijnlijk ook te wachten. Bediening : Beide modellen voelen vertrouwd in hun bediening met thuisknop. Alleen de powerknop is verhuisd, namelijk van de bovenkant naar de zijkant.

: Beide modellen voelen vertrouwd in hun bediening met thuisknop. Alleen de powerknop is verhuisd, namelijk van de bovenkant naar de zijkant. Lightning : Je kan gewoon je huidige accessoires met Lightning-blijven gebruiken. Voor koptelefoons heb je wel de adapter nodig (apart verkrijgbaar) of moet je kiezen voor een alternatief (draadloos of met Lightning).

: Je kan gewoon je huidige accessoires met Lightning-blijven gebruiken. Voor koptelefoons heb je wel de adapter nodig (apart verkrijgbaar) of moet je kiezen voor een alternatief (draadloos of met Lightning). Apple Pay : Zowel de eerste als tweede generatie zijn geschikt voor betalen met Apple Pay.

: Zowel de eerste als tweede generatie zijn geschikt voor betalen met Apple Pay. Software: Beide modellen zijn geschikt voor iOS 13, al heb je op de nieuwste versie wel veel meer functies. Onthou ook dat deze nog heel wat jaren geüpdatet wordt.

De overeenkomsten tussen de twee generaties zijn op één hand te tellen. Het kan dus behoorlijk wennen zijn als je de overstap maakt van de eerste iPhone SE naar de nieuwe tweede generatie uit 2020. Het enige wat vertrouwd aan zal voelen is de bediening met de thuisknop en de software waar het toestel op draait.

Specs iPhone SE generaties: 2020 vs 2016

In onze tabel vind je alle specificaties van de iPhone SE generaties nog eens op een rij.

Toon de vergelijkingstabel ↓

Of bekijk deze tabel via de directe link

Conclusie iPhone SE 2020 vs 2016: de generaties vergeleken

Klam je jezelf al jaren vast aan je vertrouwde iPhone SE vanwege het formaat? Hoop je nu al een paar jaar dat Apple hetzelfde formaat in een nieuw jasje uitbrengt? We snappen dat de teleurstelling dan groot kan zijn als je ziet dat de nieuwe iPhone SE 2020 een stapje groter en zwaarder is en niet de allernieuwste technieken heeft zoals Face ID. Daarentegen kun je met de iPhone SE 2020 weer jarenlang vooruit én je profiteert van een flink aantal verbeteringen ten opzichte van het origineel.

Als je het formaat van de behuizing van de iPhone SE 2020 écht te groot vindt, dan is er misschien wel een lichtpuntje aan het eind van de tunnel. Apple komt in september 2020 mogelijk met een nieuwe 5,4-inch iPhone 12. Dat is een stukje kleiner dan de 5,8-inch van de iPhone 11 Pro van nu, maar het is nog onduidelijk hoe zich dat vertaalt naar het toestelformaat.

Pre-order iPhone SE 2020 met abonnement

Pre-order iPhone SE 2020 los bestellen (vanafprijs €489)

Je kunt ook terecht bij deze winkels en aanbieders:

Koop je via één van bovenstaande linkjes, dan steun je daarmee iCulture zonder dat het jou iets extra kost. Alvast bedankt!