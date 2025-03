Apple ligt de afgelopen jaren onder een vergrootglas bij overheidsinstanties, met name bij de EU. De Digital Markets Act en Digital Services Act hebben Apple al gedwongen om de nodige veranderingen door te voeren aan de software én hardware. Zo heeft de iPhone sinds de iPhone 15-serie een usb-c-poort, omdat dit inmiddels verplicht is voor smartphones en dergelijke andere apparaten. Maar het liefst wil Apple helemaal af van de oplaadpoort. Een poortloze iPhone is nog altijd een droom voor Apple en de iPhone 17 Air had het model moeten worden om dit te realiseren.

iPhone zonder poort: nog altijd een droom voor Apple

Met de iPhone 17 Air, dat de dunste iPhone ooit zou moeten gaan worden, moet Apple een aantal compromissen doen om tot het extra dunne ontwerp te komen. Zo zou er maar een cameralens in zitten en worden interne onderdelen opnieuw ontworpen. Ook het weghalen van de oplaadpoort, momenteel de usb-c-aansluiting, zou hierbij helpen. Mark Gurman van Bloomberg meldt nu dat dat oorspronkelijk ook het idee was voor de iPhone 17 Air. Daarmee zou hij volledig rusten op draadloos gebruik: opladen via Qi, Qi2 of MagSafe en datasynchronisatie via wifi, 5G en Bluetooth. Sinds iOS 18 is er al een manier om een compleet vastgelopen iPhone draadloos te herstellen met hulp van een andere iPhone, waardoor je daar dus ook geen Mac of pc met kabel meer voor nodig hebt.

Het idee van een poortloze iPhone stamt al uit 2018 en in de jaren daarna dook dit gerucht telkens weer op. We hebben bovendien de afgelopen jaren al gemerkt dat Apple niet vies is van het schrappen van bepaalde (overbodige) hardware-onderdelen. Zo werd in 2017 de koptelefoonaansluiting verwijderd en verkoopt Apple al sinds 2020 in de VS geen iPhone meer met fysieke simkaartslot.

Bang voor Europa

Een voornaamste reden waarom Apple nu nog geen iPhone 17 Air zonder poort uit wil brengen, is vanwege de mogelijke reactie van Europa. Apple is bang dat toezichthouders vanuit de Europese Unie fel tegenstander zouden zijn van een iPhone zonder oplaadpoort. Het zijn dezelfde toezichthouders die Apple ertoe gedwongen hebben om de Lightning-poort te vervangen door usb-c, omdat je dan een en dezelfde kabel kan gebruiken om al je apparaten op te laden. Van computer tot spelcomputer en van muis tot hoofdtelefoon: alles moet met dezelfde kabel op te laden zijn.

Dat wil overigens niet betekenen dat er nooit een iPhone zonder oplaadpoort gaat komen. Mogelijk kan Apple het de komende jaren alsnog toepassen. De iPhone ondersteunt immers al Qi en Qi2, de algemene standaard voor draadloos opladen. Als de EU in de komende jaren wat losser met deze regelgeving om gaat, zou het zomaar kunnen dat Apple alsnog toehapt.