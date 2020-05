Smart HDR, wat is het?

Sinds 2018 beschikken de nieuwste iPhones over Smart HDR. Daarmee maak je mooiere foto’s dan ooit, vooral als er een groot contrast tussen licht en donker zichtbaar is op de foto. Smart HDR werkt volledig automatisch, dus je hoeft er niet over na te denken. Wat is het?

Smart HDR, op welke toestellen?

Smart HDR werkt op de volgende toestellen:

iPhone XR

iPhone XS (Max)

iPhone 11

iPhone 11 Pro (Max)

iPhone SE 2020

Je kunt gemakkelijk controleren of jouw toestel geschikt is: ga in de Instellingen-app naar Camera > Smart HDR. Is deze schakelaar niet aanwezig, dan ondersteunt jouw toestel geen Smart HDR.

Bij normale HDR maakt een camera meerdere foto’s achter elkaar met verschillende belichting. Deze foto’s worden met elkaar gecombineerd, zodat een optimale foto ontstaat.

Smart HDR maakt geen drie foto’s, maar negen in totaal. Het geheim van Smart HDR zit in de nieuwere processoren sinds de A12 Bionic. Voor mooie foto’s zijn de sensor en de lens niet meer allesbepalend, maar ook de chip en de software die erop draait.

Bekijk ook HDR-foto's maken met iPhone en iPad Met de iPhone kun je HDR-foto's maken, waarbij lichte en donkere gedeelten van de foto goed tot hun recht komen. De nieuwste ontwikkeling is Smart HDR en in deze tip leggen we alles erover uit.

De A12-chip is in staat om data van de Image Signal Processor (ISP) in de iPhone te combineren met de power van de ‘Neural Engine’, die herkent hoe een scene eruit ziet. Apple gaf het voorbeeld van een object dat beweegt. Smart HDR helpt in dat geval op twee manieren. De camera schiet continu een buffer met vier frames, zodat er geen enkele vertraging is wanneer jij op de sluiterknop drukt.

Bij Smart HDR schiet de camera ook zogenaamde ‘interframes’ tussen deze frames. Dit gebeurt met verschillende mate van belichting, zodat details goed zichtbaar zijn, ook bij gedeelten van de foto die in de schaduw liggen. In plaats van het domweg combineren van die frames tot één foto kiest de Neural Engine de beste delen van een foto. Hier komen nogal wat berekeningen aan te pas en het gebeurt op een intelligente wijze. Vandaar ‘Smart’ HDR. De Neural Engine kan 1 biljoen (oftewel 1 trillion in het Engels) berekeningen per seconde uitvoeren.

Waarom Smart HDR?

Fotografie is een belangrijke functie van smartphones. Bij de pure smartphone-functies zoals je agenda beheren en bellen zie je weinig ontwikkelingen en ze zijn vaak niet interessant genoeg om mensen zover te krijgen om te upgraden. Maar een betere camera spreekt mensen wel aan en op dit gebied valt er ook nog genoeg nieuws te ontdekken.

Apple is daarin uiteraard niet alleen. Huawei heeft ook een Neural Engine en noemt dat ‘Master AI’. Samsung neemt ook al frames voordat je op de sluiterknop drukt, om zeker te weten dat je een actiemoment niet mist. En Google combineert op de Pixel-telefoons meerdere onderbelichte shots tot een HDR-foto om te zorgen dat licht en donker met elkaar in balans zijn.

Fotografen gebruiken voor een soortgelijk effect zogenaamde ‘bracketing‘, waarbij ze meerdere foto’s van een bepaald object maken en deze later in de post-productie samenvoegen. Bij een smartphone wil je dat alles automatisch gaat, dus vandaar dat Apple op dit punt zoveel mogelijk werk uit handen neemt. Jij hoeft alleen maar op de sluiterknop te drukken.

Zo gebruik je Smart HDR

Misschien wil je helemaal niet weten hoe Smart HDR werkt, maar wil je vooral weten hoe je ervoor zorgt dat je foto’s mooier worden. Het goede nieuws is dat je er niet over na hoeft te denken. Alles gebeurt in een flits van een seconde, want de iPhone doet het werk.

In iOS 12 vind je in de Camera-app een HDR-knopje waarmee je de HDR-functie kunt in- en uitschakelen. In iOS 13 is deze knop verdwenen en kun je het alleen via de Instellingen-app in- en uitschakelen.

Ga in de Instellingen-app naar Camera.

Zet de schakelaar Smart HDR aan. Is deze schakelaar niet aanwezig, dan ondersteunt jouw toestel geen Smart HDR.

Voor het bekijken van HDR-foto’s is er een aparte schakelaar:

Ga in de Instellingen-app naar Foto’s.

Zet de schakelaar aan bij Ervaar volledige HDR. Dit zorgt ervoor dat foto’s in geoptimaliseerde HDR-weergave te zien zijn op je toestel. Is deze knop niet te zien op jouw iPhone, dan wordt de functie niet ondersteund.

Bekijk je een foto een foto in volledige HDR, dan kan het zijn dat een foto er op het iPhone-scherm erg fleurig en contrastrijk uitziet, maar bij het delen veel fletser wordt.