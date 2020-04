De iPhone SE 2020 is eindelijk officieel . Het toestel lijkt qua uiterlijk op de iPhone 8, maar intern is meer veranderd dan je op het eerste gezicht ziet. In dit artikel zetten we enkele opvallende specs van de iPhone SE 2020 voor je op een rijtje, die je misschien nog niet kende.

iPhone SE 2020 specs en details

De iPhone SE 2020 is eindelijk aangekondigd en de eerste reacties zijn positief. Veel mensen zitten erop te wachten. Je bent voor een goedkoper toestel niet meer aangewezen op de inmiddels wat gedateerde iPhone 8. Voor minder geld krijg je een toestel dat intern voorzien is van nieuwe technologie.

Maar we hoorden ook reacties als: “Het lijkt te veel op de iPhone 8! Die brede schermranden, dat kan echt niet meer!” Helemaal verrassend is het natuurlijk niet, want uit het geruchtencircuit was al veel langer bekend dat Apple voor het uiterlijk van de iPhone 8 zou kiezen. Op die manier is het voor Apple mogelijk om een goedkoper instapmodel te maken, door hergebruik van bestaande componenten. Wil je toch een nieuwer uiterlijk? Dan is er de iPhone XR. De iPhone SE 2020 lijkt erg op de iPhone 8, maar is intern sterk verbeterd. Kijk maar naar deze 8 interessante details die wat ondergesneeuwd zijn gebleven in de aankondiging.



#1 Geen Ultra Wideband-chip

Wordt Ultra Wideband een exclusieve functie die je alleen op de duurdere iPhones vindt? Het lijkt er wel op, want het zit niet in de iPhone SE 2020 en het ontbrak ook in de pasgeleden verschenen iPad Pro 2020. De U1-chip die daarvoor nodig is, zorgt onder andere voor verbeterde AirDrop. In de toekomst komt deze technologie ook van pas voor de AirTag, de Bluetooth-tracker waarmee je belangrijke spullen kunt terugvinden. We zullen moeten afwachten tot Apple meer details hierover geeft.

#2 Dualsim-support

Net als andere recente iPhones kun je gebruik maken van dualsim. Dat houdt in dat je naast de normale simkaart nog een tweede abonnement kunt toevoegen, dankzij een digitale simkaart. Dit kan handig zijn voor mensen die twee nummers hebben (zakelijk en privé). Tot voor kort was het ook handig voor mensen die op vakantie gingen en makkelijk naar een lokale provider wilden wisselen, maar dat speelt nu natuurlijk iets minder. Wel kan het handig zijn voor mensen die in de grensstreek wonen.

#3 3GB werkgeheugen

Apple heeft in de lijst met specs niet alle details onthuld, zoals gebruikelijk. Net als bij andere toestellen zegt Apple niets over de hoeveelheid werkgeheugen. Maar gelukkig is die info wel op andere plekken te vinden. Zo heeft China Telecom onthuld dat er 3GB RAM in het toestel zit. Daarmee is het iets minder dan de iPhone 11-serie, die voorzien is van 4GB RAM. Dit hoeft echter niet erg te zijn, want de typische iPhone SE-gebruiker zal het toestel minder intensief gebruiken. Wat ook meespeelt is dat meer werkgeheugen vooral nuttig is voor beeldoptimalisatie van foto’s en video’s. Omdat de iPhone SE maar één camera aan de achterkant heeft en dus minder beelddata hoeft te analyseren, vinden we 3G RAM een prima keuze.

#4 1821 mAH batterij

Zoals verwacht zegt Apple ook niet zoveel over de interne batterij. Apple’s officiële standpunt is dat het toestel “net zo lang meegaat als de iPhone 8”. Maar ook op dit punt schiet China Mobile te hulp: het gaat om een 1821 mAh batterij, exact dezelfde batterijcapaciteit als de iPhone 8. In de praktijk betekent dit 13 uur lokale video afspelen en 8 uur videostreamen. Ter vergelijking: de iPhone 11 kan 17 uur offline video afspelen en 10 uur streamen.

De originele iPhone SE uit 2016 stond bekend om zijn fenomenale batterijduur. Uit de technische specs van dit toestel blijkt dat je er 13 uur video mee kon afspelen. Je krijgt nu echter een snellere processor en een groter scherm, dus er is technisch gezien wel vooruitgang geboekt.

Uit teardowns zullen nog wel meer specs en details naar boven komen.

#5 Hoesjes voor de iPhone 8 passen

Zoals we gisteren al in ons overzicht van de nieuwe iPhone SE 2020 hoesjes schreven: je bent niet beperkt tot de nieuwste hoesjes, maar hebt in feite een veel grotere keuze. Alle hoesjes van de iPhone 8 passen namelijk ook, zo heeft Apple al bevestigd. De behuizing en de afmetingen zijn exact hetzelfde en de knoppen zitten ook op dezelfde plek. Handig als je nog een hoesje van de iPhone 8 hebt liggen, of als je wat meer keuze wilt hebben.

#6 Wi-Fi 6

Wi-Fi 6 heeft een aantal voordelen ten opzichte van zijn voorganger. Zo zijn er hogere snelheden mogelijk tot bijna 10 Gbps en kun je verbinding maken met veel apparaten tegelijk. De iPhone SE 2020 loopt daarmee voor op de MacBooks, die nog op de oudere standaard zitten. Het gemiddelde Amerikaanse huishouden heeft ongeveer negen Wi-Fi-apparaten en als je iCulture-lezer bent heb je misschien wel tientallen. Dat kan heel wat vragen van de router. Wi-Fi 6 zorgt dat routers beter kunnen multitasken en toch een betrouwbare verbinding houden. Je vindt Wi-Fi 6 ook in de iPhone 11-familie en de iPad Pro 2020. Je bent dus voorbereid op de toekomst, want Wi-Fi 6 wordt de nieuwe standaard.

#7 Geschikt voor CarKey

De doelgroep van de iPhone SE is misschien niet zo heel erg gefascineerd door technologie en zit niet direct te wachten op de nieuwste snufjes. Toch kun je met de iPhone SE meteen meedoen met iets compleet nieuws, namelijk CarKey. Die functie zorgt ervoor dat je je iPhone als een virtuele autosleutel kunt gebruiken. Het wordt mogelijk dankzij ‘Express Card Power Reserve’, wat ervoor zorgt dat de iPhone nog steeds een signaal uitstuurt als de batterij leeg is. De bezorgdheid dat je niet meer in je auto kunt stappen als je iPhone leeg is, is daarmee opgelost.

#8 Einde voor 3D Touch

Met de komst van de iPhone SE moeten we niet alleen afscheid nemen van de iPhone 8, maar komt er ook een einde aan 3D Touch. Het indrukken van het scherm kwam als eerste beschikbaar in de iPhone 6s en werd daarna gebruikt door heel wat apps. Maar sinds de iPhone XR is er iets nieuws voor in de plaats gekomen: Haptic Touch. Dat werkt net iets anders, maar is goedkoper. Qua functies zijn er ongeveer dezelfde mogelijkheden. Je moet nu niet meer hard indrukken, maar je vinger even op het scherm laten rusten. Daardoor is Haptic Touch wel wat minder geschikt voor ongeduldige mensen.

Wil je meer weten over dit nieuwe toestel? Bekijk onze round-up van de iPhone SE 2020 of kijk bij je favoriete provider: KPN, T-Mobile en Vodafone gaan het toestel in het assortiment opnemen en ook bij winkels zoals Amac en Belsimpel kun je terecht.