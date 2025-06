Goed nieuws voor Apple in Europa: iPhone 16e staat in de top 10 (maar deze iPhones scoren beter)

Na de release van de iPhone 16e in maart wist dit toestel meteen een plek in de Europese top 10 bestverkochte smartphones te bemachtigen. Maar hoe presteert de iPhone 16e eigenlijk ten opzichte van de andere iPhones?

De iPhone 16e heeft zijn eerste stappen gezet op de Europese markt en wist daarbij meteen een plek te veroveren in de top 10 bestverkochte smartphones. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van Counterpoint Research. Toch is het succes van Apple’s nieuwste instapmodel wat minder indrukwekkend dan eerdere SE-modellen.

iPhone 16e: degelijk begin, maar geen klapper

Volgens cijfers van marktonderzoeksbureau Counterpoint eindigde de iPhone 16e in maart op de negende plek in de Europese verkooplijst. In West-Europa ging het zelfs om een zevende plek. Voor een toestel dat pas net gelanceerd is, lijkt dat een sterke start. Maar wie verder kijkt, ziet dat de iPhone SE 2022 en iPhone SE 2020 destijds aanzienlijk beter presteerden: zij stonden in hun eerste maand respectievelijk op plek zes en drie.

Bekijk ook Apple kondigt iPhone 16e aan: alles over Apple’s nieuwe instapmodel Apple heeft officieel de iPhone 16e aangekondigd. Dit is het nieuwste instapmodel van Apple en ten opzichte van de vorige iPhone SE is er veel nieuw.

Vergeleken met eerdere SE-modellen

Hoewel de iPhone 16e goede verkoopcijfers heeft, blijft de verkoop van de iPhone 16e achter bij die van zijn voorgangers, de iPhone SE 2022 en SE 2020. In de eerste maand na release lagen de verkopen van de iPhone 16e respectievelijk 17% en 20% lager dan bij de eerdere modellen. Bovendien namen de SE 2022 en SE 2020 een groter aandeel in Apple’s verkopen in hun eerste maand (12% en 19%) en behaalden ze hogere posities in de Europese bestsellerlijsten: zesde voor de iPhone SE 2022 en derde voor de iPhone SE 2020.

Daarnaast is een andere belangrijke factor voor de tegenvallende verkoopcijfers de prijsstelling van de iPhone 16e. Met een introductieprijs van €719,- is het toestel aanzienlijk duurder dan zijn voorgangers, die respectievelijk €529,- (SE 2022) en €479,- (SE 2020) kostten. In sommige Europese markten wordt de iPhone 15 aangeboden voor dezelfde prijs als de 16e, waardoor consumenten eerder kiezen voor het oudere, maar beter uitgeruste model.

Interne concurrentie en marktomstandigheden

Naast de hogere introductieprijs ten opzichte van de voorgangers is er ook nog een andere factor die meespeelt. De iPhone 15 en iPhone 16 zitten qua prijs in de buurt van dit toestel, waardoor er interne concurrentie binnen Apple’s productlijn is. Daarnaast zijn er bredere marktfactoren die de verkoop van de iPhone 16e beïnvloeden, zoals een algemene vertraging in de smartphonemarkt en een toename van de beschikbaarheid van refurbished iPhones via providers en derde partijen. Deze factoren maken het voor de iPhone 16e moeilijker om zich te onderscheiden in het mid-tier segment.

De iPhone 16, iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max scoorden dan ook beter in Europa, terwijl de iPhone 15 nagenoeg gelijk scoort als de iPhone 16e.

Eerder bleek ook al dat de iPhone de populairste smartphone was wereldwijd in het eerste kwartaal. Het is voor het eerst dat Apple de grootste fabrikant is. Ook die conclusie werd getrokken door Counterpoint. Zij merkten destijds al op dat de iPhone 16e daar een bijdrage aan geleverd had.

Bekijk ook Apple is voor het eerst grootste smartphoneverkoper ter wereld in eerste kwartaal (dankzij deze iPhone) Het is in de smartphonewereld altijd de strijd wie het grootste marktaandeel weet te pakken. Gedurende het eerste kwartaal van elk jaar pakte Samsung altijd de eerste plek, maar nu is het Apple die het grootste marktaandeel pakt.

Prijzen iPhone 16e los toestel