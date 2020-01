Draadloze opladers voor iPhone en AirPods

Heb je een iPhone met draadloos opladen of AirPods met draadloze oplaadcase? Welke draadloze opladers voor Apple zijn in Nederland verkrijgbaar? Welke werken volgens de Qi-standaard en zijn goed beveiligd tegen oververhitting? Wij hebben de beste draadloze opladers voor Apple-apparaten van gerespecteerde merken voor je op een rijtje gezet.

First things first: we hebben het hier over contactloze opladers. We begrijpen dat je alsnog een kabel nodig hebt om de oplader zelf van stroom te voorzien, maar met deze draadloze opladers hoef je in ieder geval nooit meer een kabel in je iPhone of AirPods te steken.

De laders in dit overzicht zijn niet allemaal heel goedkoop, maar wel allemaal van goede kwaliteit. Daarnaast kun je voor een habbekrats ook goedkopere laders vinden, die minder dan 10 euro kosten. Vaak zijn die niet Qi-gecertificeerd en minder goed beveiligd tegen oververhitting en technische schade aan je toestel. Omdat we vinden dat een iPhone een waardevol bezit is, raden we af om ondeugdelijke laders te gebruiken. Investeer liever in een lader van een goed merk!

Alle laders zijn te gebruiken met de iPhone 8, iPhone X en nieuwer. Heb je de AirPods 2 met draadloze oplaadcase, AirPods Pro of heb je de draadloze oplaadcase los gekocht? Dan kan je de meeste laders ook gebruiken.

Onze keuze voor een draadloze oplader: Mophie draadloze oplaadstand

Met de Mophie draadloze oplaadstand haal je een mooie en veelzijdige draadloze oplader in huis. Je kunt de standaard zowel liggend als rechtop houden zodat je hem in meer situaties goed kunt benutten. Ook kies je zelf of je je iPhone horizontaal of verticaal oplaadt wanneer de standaard rechtop staat. Voorop vind je een horizontaal led-stripje om aan te geven of er wordt opgeladen. Goed nieuws: ook AirPods (Pro) kun je opladen met dit accessoire van Mophie. Bovendien doe je dat ook nog eens in stijl dankzij het goed afgewerkte glazen oplaadvlak. Andere noemenswaardige draadloze opladers van Mophie: Kleine, ronde draadloze oplader met 7,5 Watt voor ca. €40

Draadloze oplader voor in het ventilatierooster van je auto voor ca. €75

Logitech POWERED draadloze oplader

Logitech heeft op dit moment één draadloze oplader voor je iPhone in het assortiment. Deze houder is in samenwerking met Apple ontworpen en zet je iPhone rechtop om makkelijk je scherm af te lezen. Maar je kunt de houder ook liggend gebruiken om bijvoorbeeld filmpjes te kijken. De houder heeft een U-vorm die geschikt is voor alle iPhone-modellen die draadloos opladen ondersteunen. Alle iPhones met draadloos opladen zijn geschikt. Alleen verkrijgbaar in wit. We kunnen niet garanderen dat AirPods hiermee ook opgeladen kunnen worden.

Bekijken: Logitech POWERED oplaadstandaard voor ca. €70 bij Amac.

Xtorm draadloze oplader

Xtorm heeft naast powerbanks ook verschillende draadloze laders in het assortiment. Wij bespreken hier de Xtorm Balance. De Balance-lader is onderdeel van de Design Series van Xtorm. Deze werkt met Qi en heeft een maximaal vermogen van 10 Watt. Het design is minimalistisch: op de grijze lader bekleed met canvas zie je een groot plusteken. Dit is om aan te geven dat je je toestel draadloos kunt opladen.

Bij deze oplader krijg je een USB-C-kabel. Naast de poort vind je een klein lampje om de laadstatus aan te geven. Onderop zitten vier rubberen voetjes om verschuivingen te voorkomen.

Bekijken: Xtorm Wireless Fast Charging Pad Balance (voor ca. €50 bij SmartphoneHoesjes.nl).

Andere noemenswaardige draadloze opladers van Xtorm:

Draadloze oplader voor in het ventilatierooster van je auto: ca. €50

Hub met extra USB-poorten, HDMI-poort én draadloze oplader: ca. €90

Verticale draadloze oplader: ca. €40

Belkin draadloze oplader

Ook Belkin heeft meerdere draadloze opladers ontwikkeld. Qua design zijn deze net wat beter afgewerkt dan veel andere draadloze opladers. Wij raden de Belkin Boost Up Charge aan. Deze oplader is samen met Apple ontworpen en kan je iPhone zowel liggend als staand opladen. Het maakt dus niet uit of je even een filmpje erop wil kijken tijdens het opladen.

De oplader heeft een vermogen van 10W, dus je iPhone wordt zo snel mogelijk draadloos opgeladen. Belkin heeft allerlei voorzorgsmaatregelen genomen om te voorkomen dat je iPhone beschadigt door het gebruik van de draadloze oplader. Je krijgt tot 2500 euro vergoed als er door de oplader toch schade ontstaat aan apparaten. Daarnaast biedt Belkin drie jaar garantie voor de oplader zelf.

Bekijken: Belkin Boost Up Charge ca. 55 euro. Deze oplader is ook zonder standaard te koop, wat hem geschikter maakt voor AirPods: voor ca. €40 bij Coolblue.

Andere noemenswaardige draadloze opladers van Belkin:

Boost Charge speciale editie, exclusief bij Apple voor ca. €60

Draadloze oplader voor in het ventilatierooster van je auto: ca. €65

ZENS draadloze oplader

ZENS heeft meerdere draadloze opladers uitgebracht. Eerder bespraken we de ZENS Dual Fast Wireless Charger, een langwerpige oplaadplank waarmee je één of twee iPhones tegelijk kunt laden. Het Nederlandse merk verkoopt ook kleinere draadloze opladers.

De ZENS Single Aluminium Wireless Charger is makkelijk in gebruik. Je kunt snel even de iPhone bijladen als je aan het koken of eten bent. De lader is ook geschikt om je AirPods of AirPods Pro mee op te laden. Je krijgt een geweven kabel en een lichtnetadapter bij de oplader.

Bekijken: ZENS Single Aluminium oplader voor ca. €50 bij Coolblue.

Andere noemenswaardige draadloze opladers van ZENS:

Samsung Charging Wireless Stand

Voor sommige iPhone-liefhebbers is het vloeken in de kerk, maar Samsung heeft een prima draadloze oplader gemaakt die werkt met de iPhone: de Samsung Charging Wireless Stand.

Er zit een kleine LED-indicator in die laat zien of je iPhone daadwerkelijk oplaadt en een kleine ventilator voorkomt dat de Fast Charging Wireless Stand heel warm wordt. Goed om te weten: de lader ondersteunt snelladen, en dit werkt ook met de iPhone. Hij is verkrijgbaar in zwart en wit.

Bekijken: Samsung Charging Wireless Stand voor ca. €58 bij Coolblue.

IKEA draadloze opladers

IKEA verkoopt al een tijdje draadloze opladers volgens de Qi-standaard. Ze zijn ook geschikt voor het opladen van je iPhone. De kracht van IKEA hier is dat ze spotgoedkoop zijn. Voor €5 haal je al een LIVBOJ draadloze oplader in huis. Deze heeft een vermogen van 5W, dus je kunt niet snelladen. Maar eigenlijk hebben we voor €5 niks te klagen.

IKEA verkoopt ook lampen met draadloze opladers in het voetstuk. Bekijk de IKEA opladers: vanaf €4,99

Draadloze opladers uit het buitenland

Heb je geen moeite met bestellen bij Amazon Duitsland, dan kun je ook eens naar deze modellen kijken:

Een andere optie is de Peel Wireless Charger, die een erg minimalistisch en dun design heeft. Deze is niet in Nederlandse winkels te vinden, maar is rechtstreeks bij de fabrikant vanuit de VS te bestellen. Bovenop de adviesprijs van $49 komen nog verzendkosten en eventuele douaneheffingen. Verkrijgbaar in zwart en wit.

Draadloze opladers van AliExpress

Ook bij AliExpress kun je terecht voor allerlei soorten draadloze opladers. Check daarbij wel altijd goed de reviews. Niet alle laders zijn altijd goedgekeurd volgens de richtlijnen, dus bekijk altijd de beoordelingen voordat je de goedkoopste in je winkelmandje stopt. Controleer sowieso of de lader Qi-gecertificeerd is, want in dat geval gaat het meestal wel goed.

AirPower (geannuleerd)

In 2017 kondigde Apple samen met de iPhone X een bijbehorend accessoire aan. De AirPower moest een oplaadmat worden om drie apparaten tegelijk op te laden. Na lang wachten en speculeren werd de ontwikkeling van AirPower officieel stopgezet. De belangrijkste functie van de oplaadmat draaide hem tegelijkertijd de nek om.

De mat moest veel spoelen hebben om ervoor te zorgen dat het niet uitmaakt waar je een apparaat neerlegde. Dit zorgde echter voor oververhitting en dat kan niet door de beugel bij Apple. Zoek je een alternatief voor deze oplaadmat? Check dan ons overzicht met AirPower-alternatieven. Het eerste goed bruikbare alternatief is de ZENS Liberty.

Bekijk ook AirPower-alternatieven: deze opladers werken met meerdere apparaten Ben je op zoek naar een alternatief voor de AirPower waarmee je meerdere apparaten tegelijk kan opladen? In deze gids zetten we de beste AirPower-alternatieven voor je op een rijtje.

Lees meer over draadloos opladen van je iPhone in onderstaand artikel.

Draadloze opladers voor je iPhone: waarop letten?

Sinds de iPhone 8 en de iPhone X is draadloos opladen op de iPhone voor het eerst mogelijk. De iPhones maken daarbij gebruik van de zogeheten Qi-standaard. Er zijn inmiddels genoeg accessoirefabrikanten die al zo’n lader op de markt hebben gebracht.

Hou er rekening mee dat Apple op de iPhone draadloos opladen tot maximaal 7,5 Watt ondersteunt. Je kunt wel een zwaardere 10W- of 15W-lader gebruiken, maar daardoor gaat het opladen niet sneller. De iPhone is beschermd tegen te veel stroomtoevoer, dus een zwaardere oplader zal je toestel niet beschadigen.

Draadloze opladers voor AirPods: waarop letten?

De draadloze oplaadcase voor de AirPods (Pro) werkt ook met Qi-opladers. Als je dus wil profiteren van draadloos opladen van je AirPods, dan kun je daar in veruit de meeste gevallen dezelfde oplader voor gebruiken als voor je iPhone. Mogelijk de enige uitzondering hierop zijn verticale opladers. Omdat het contactpunt van de oplader in dat geval niet in contact staat met de oplaadcase, laadt deze mogelijk niet op. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Belkin Boost Up oplaadstation, waarbij de oplader rechtop staat.

Wil je zowel je iPhone als AirPods draadloos opladen, dan kun je dus het beste een horizontale oplader kiezen waarbij je je toestellen plat op tafel legt. We hebben wel een tip hoe je het bij sommige verticale laders toch voor elkaar kunt krijgen om je AirPods draadloos op te laden. Zo maak je AirPods geschikt voor verticale opladers.