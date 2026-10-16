Tips voor iPhone-opslag kiezen

De laagste opslagcapaciteit die Apple aanbiedt, is soms niet de beste keuze. Apple gebruikt het vooral om met een lage prijs te kunnen adverteren, ook al weten ze dat maar weinig mensen ervoor zullen kiezen. Bij het kiezen van de juiste hoeveelheid iPhone-opslag zijn er allerlei overwegingen om rekening mee te houden. Hieronder lopen we de belangrijkste met je langs.

#1 Opslagruimte is niet 100% beschikbaar

Een andere afweging om rekening mee te houden, is dat je niet alle opslagruimte volledig tot je beschikking hebt. Op een 128GB iPhone is rond de 113GB beschikbaar voor het opslaan van eigen documenten. Het besturingssysteem en de standaardapps nemen namelijk ook nog ruimte in. Als je hebt berekend hoeveel opslagruimte je nodig hebt, dan kun je er het beste nog zo’n 20% bovenop tellen, om zeker te weten dat je safe zit.

#2 Goedkoopste model of nog even doorsparen?

Er zijn mensen die krap bij kas zitten en alleen geld hebben voor het goedkoopste model met de laagste hoeveelheid opslag. Met een 256GB exemplaar heb je toch een echte iPhone op zak. Toch zou je nog het volgende kunnen overwegen:

Als je nog een of twee extra maanden doorspaart, kun je misschien toch die 512GB iPhone kopen. Dan moet je wel iets langer wachten op je nieuwe iPhone, maar je hebt er daarna wel langer plezier van.

Zijn die nieuwe functies echt zo belangrijk? Als je een toestel van de vorige generatie neemt, kun je voor hetzelfde geld een model met meer opslagruimte kiezen.

Misschien kun je via je provider een gunstige deal krijgen. Dan hoef je niet meteen het volledige bedrag op tafel te leggen, maar je betaalt het geleidelijk af.

#3 Overweeg extra cloudopslag

Meer opslag betekent vaak een hogere aanschafprijs. Het kan dan goedkoper zijn om gebruik te maken van iCloud. Bij Apple krijg je standaard maar 5GB opslag en dat is natuurlijk veel te weinig. Maar je kunt dit redelijk goedkoop upgraden naar meer. Voor €0,99 per maand heb je al 50GB opslag en voor €2,99 per maand heb je 200GB opslag op iCloud. Dat is een stuk goedkoper dan een toestel met meer opslag kopen. En met Apple One kan extra iCloud-opslag ook goedkoper uit pakken.

Bovendien neem je cloudopslag gewoon mee naar het volgende toestel. Dit is niet gebonden aan de nieuwe iPhone die je gaat kopen. De meest veilige strategie is om je bestanden te verspreiden over meerdere diensten, zodat je niet misgrijpt als een bepaalde dienst storing heeft, gehackt wordt of helemaal stopt.

Bekijk ook Zo kun je iCloud-opslag uitbreiden, vergroten en upgraden (en dit zijn de prijzen) Is je iCloud-opslag volgeraakt en wil je deze uitbreiden of blijkt juist dat je veel te veel opslag hebt? In deze tip leggen we uit hoe je je iCloud opslagruimte kunt vergroten en verkleinen.

#4 Hou rekening met je toekomstplannen

Misschien gebruik je je huidige iPhone niet zo veel, omdat hij traag is en omdat de camera niet zo goed is. Ga je upgraden naar een toestel met betere camera, een snellere processor en nieuwe toepassingen, dan ga je misschien wat meer doen. Je kunt met het nieuwe toestel misschien 4K-videofilmen en dat kost je ongeveer 1 gigabyte per 3 minuten video.

Ga je je nieuwe toestel meer gebruiken om bijvoorbeeld Netflix te kijken, omdat er een groter scherm in zit, dan kan het ook nuttig zijn om voor meer opslag te kiezen. Ben je bijvoorbeeld vaak op reis, dan wil je graag films en muziek offline kunnen opslaan en dat lukt alleen als je voldoende opslag hebt.

Ben je van plan je volgende toestel langer te gebruiken, dan heeft het ook zin om meer opslag te kiezen. Zelfs voor mensen die na een jaar hun toestel alweer verkopen kan het zinvol zijn om een stapje hoger qua opslag te gaan. Een toestel met meer opslag is nu eenmaar meer geliefd, dus die kun je gemakkelijker weer tweedehands doorverkopen.