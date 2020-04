Hoeveel iPhone-opslagruimte heb jij nodig? Is 64GB genoeg of heb je 128GB, 256GB of zelfs 512GB opslag nodig? Je leest het allemaal in dit artikel!

iPhone opslag kiezen: hoeveel opslagruimte heb ik nodig?

Eén van de belangrijkste beslissingen bij het kopen van een iPhone is hoeveel opslagruimte je nodig hebt. Je kunt dit namelijk achteraf niet meer uitbreiden, maar het is wel sterk bepalend voor de prijs. Bij Apple heb je bij de iPhones keuze uit meerdere opslagcapaciteiten. Het begint bij 64GB en loopt door tot zelfs 512GB! Twijfel je welke hoeveelheid opslag het meest ideaal is voor jouw situatie, dan leggen we in dit artikel uit wat je zoal kunt overwegen bij de keuze. Wij helpen je met iPhone opslag kiezen.

Hoeveel opslag gebruik je nu?

Een belangrijke vraag om mee te beginnen, is hoeveel opslag je nu gebruikt. Ga naar Instellingen > Algemeen > iPhone-opslag en kijk hoeveel je nu in gebruik hebt. Heb je momenteel veel films offline opgeslagen, maar doe je dit normaal niet? Dan kun je die hoeveelheid gigabytes eraf trekken. Je kunt ook nadenken over je toekomstige gebruik. Ben je van plan om veel meer te gaan fotograferen en videofilmen omdat jouw nieuwe iPhone een betere camera heeft? Dan heb je juist wat meer opslag nodig. Zit je regelmatig krap, dan heeft het zin om een stap hoger te gaan. Voor veel mensen zal 128GB de ideale afweging zijn tussen wat je nodig hebt en hoeveel je wilt betalen, maar dit is natuurlijk erg persoonlijk.

In dit voorbeeld is er 16GB aan offline video bewaard op het toestel. Door dit te wissen kun je snel wat meer ruimte creëren. Je ziet onderaan de lijst ook welke apps veel video’s bevatten: Netflix, Disney+ en Apple TV+ bijvoorbeeld. Maar vergeet ook podcast-apps zoals Overcast en educatieve apps zoals Coursera niet. Dit toestel bevat ook 7GB aan iMessage-bijlagen. Tik erop om te zien welke grote bijlagen je mogelijk kunt wissen om meer ruimte te krijgen. Dit geeft een realistischer beeld hoeveel opslag je werkelijk nodig hebt.

Hoeveel iPhone opslag biedt Apple?

Apple heeft bij elk toestel een vaste reeks aan opslagmogelijkheden. Dat begint bij 64GB voor het instapmodel en loopt op naar 128GB, 256GB en 512GB. Elke hogere stap in opslagruimte betekent een prijsverhoging tussen de €50 en €200, dus je moet er vooraf goed over nadenken hoeveel die extra opslag je waard is en of je later spijt zult krijgen.

Dit zijn de huidige opslagcapaciteiten voor iPhones die bij Apple verkrijgbaar zijn:

Het tijdperk van 16GB ligt ver achter ons en voor de nieuwste modellen is 64GB de standaard. Bij de duurdere modellen kun je zelfs voor 512GB kiezen, al is dat voor de meeste mensen helemaal niet nodig.

Hou er rekening mee dat bij winkels zoals Coolblue, MediaMarkt en Bol.com nog wel eerdere toestellen verkrijgbaar zijn en dan kun je nog wel eens 32GB tegenkomen. Zo is de iPhone 7 (Plus) en eerder nog uitgebracht met 32GB.

Meer specs vind je in ons overzicht iPhone vergelijken.

iPhone-opslag kiezen: ons advies

Hieronder geven we per toestel aan welke opslagcapaciteit wij zouden kiezen, op basis van de prijsverschillen tussen de verschillende modellen.

Kies minimaal 128GB

Dit advies geldt voor de volgende modellen. Het kost je maar 50 euro extra en je hebt daarmee veel meer opslagmogelijkheden:

iPhone SE 2020

iPhone 11

iPhone XR

Kies minimaal 256GB

Dit advies geldt voor de topmodellen, want 64GB is veel te weinig voor deze high-end modellen. Als je dit toestel koopt ben je waarschijnlijk een veeleisende gebruiker die veel met de iPhone doet:

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

Kies 16GB of 32GB als je…

… je iPhone alleen gebruikt om te bellen en verder niets.

… niet het nieuwste toestel nodig hebt, maar een iPhone 7 ook aan je wensen voldoet.

Je zult wel moeten zoeken bij diverse winkels, want Apple verkoopt geen toestellen met 16GB en 32GB meer. Waarschijnlijk kun je het beste even bij de refurbished iPhones kijken.

Kies 64GB als je…

… het instapmodel van de genoemde toestellen wilt hebben.

… niet zo heel erg actief gebruikt maakt van je toestel.

… een vast rijtje apps zoals Instagram en WhatsApp hebt, maar geen behoefte hebt om andere apps te proberen.

… nog een tweede apparaat (zoals een iPad) hebt voor games en vermaak.

… fanatiek gebruiker bent van streamingdiensten zoals Spotify, Apple Music en Netflix, zodat je weinig content lokaal hoeft mee te nemen.

… gewend bent om je iPhone regelmatig op te ruimen (bijv. foto’s en zelfgemaakte video’s).

… je toestel zakelijk gebruikt en alleen gebruikt voor enkele business-apps.

Kies 128GB of 256GB als je…

… het maximale wilt halen uit de foto- en videofuncties van de iPhone.

… geen discipline hebt in het opruimen van je toestel. Met 128GB of meer kun je foto’s en video’s maandenlang op je toestel laten staan en hoef je maar een paar keer per jaar op te ruimen.

… extra zekerheid wil voor de toekomst – ben je van plan om je iPhone in de toekomst meer te gaan gebruiken, dan kun je beter het zekere voor het onzekere nemen.

Kies 512GB als je…

… voor je werk te maken hebt met grote bestanden – bijvoorbeeld als muzikant, fotograaf of architect.

… altijd het nieuwste, beste en grootste wilt.

… van plan bent om jaren met het toestel te doen en klaar wilt zijn voor de toekomst.

… je toestel elk jaar doorverkoopt voor de allernieuwste.

… steenrijk bent – geld speelt geen rol.

Maar let op: wil je graag 512GB, dan kan je alleen terecht bij de iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max, de andere toestellen gaan maximaal tot 256GB.

Hoeveel iPhone-opslag heb je nodig?

Omdat de opslagruimte van de iPhone niet uitbreidbaar is, is het belangrijk dat je de juiste hoeveelheid kiest. Kies je te ruim, dan ben je eigenlijk te duur uit. Neem je te weinig, dan krijg je steeds meldingen dat je opslag vol zit. Je kunt geen extra geheugenkaartjes in de iPhone steken of de opslag laten vervangen. Wel zijn er allerlei USB-sticks met Lightning-aansluiting, waarmee je bijvoorbeeld foto’s kan overzetten.

Ook zijn er alternatieve oplossingen, zoals het gebruik van iCloud en het opslaan van video’s op Dropbox, Flickr of Google Foto’s. Muziek hoef je niet meer lokaal op te slaan als je gebruikmaakt van een streaming muziekdienst.

TV-series en films kun je streamen via Netflix, Videoland en andere diensten. Ook kun je documenten online opslaan en pas ophalen als je ze nodig hebt. Foto’s? Ruim ze regelmatig op of maak een back-up op een externe harde schijf. We hebben een aparte tip als je iPhone-opslag vol is.

Goed om te weten, is dat foto’s sinds iOS 11 minder ruimte innemen. Apple maakt vanaf dat moment gebruik van nieuwe bestandsformaten HEIF en HEVC. Bij video’s bespaar je zo’n 40% opslagruimte, terwijl dit bij foto’s oploopt tot wel 50%. Als je dus van plan bent om veel foto’s te maken, dan kun je dankzij deze opslagbesparing overwegen om toch niet voor de hoogste opslagcapaciteit te kiezen. Meer over de nieuwe bestandsformaten HEIF en HEVC lees je in ons artikel.

Opslagruimte is niet 100% beschikbaar

Een andere afweging om rekening mee te houden, is dat je niet alle opslagruimte volledig tot je beschikking hebt. Op een 128GB iPhone is rond de 113GB beschikbaar voor het opslaan van eigen documenten. Het besturingssysteem en de standaardapps nemen namelijk ook nog ruimte in. Als je hebt berekend hoeveel opslagruimte je nodig hebt, dan kun je er het beste nog zo’n 20% bovenop tellen, om zeker te weten dat je safe zit.

Goedkoopste model of nog even doorsparen?

Er zijn mensen die krap bij kas zitten en alleen geld hebben voor het goedkoopste model met de laagste hoeveelheid opslag. Met een 32GB exemplaar heb je toch een echte iPhone op zak. Toch zou je nog het volgende kunnen overwegen:

Als je nog een extra maand doorspaart, kun je misschien toch die 128GB iPhone kopen. Dan heb je de nieuwe iPhone weliswaar wat later in huis, maar je hebt er daarna wel twee of drie jaar langer plezier van.

Zijn die nieuwe functies echt zo belangrijk? Als je een toestel van de vorige generatie neemt, kun je een model met meer opslagruimte kiezen.

Misschien kun je via je provider een gunstige deal krijgen. Dan hoef je niet meteen het volledige bedrag op tafel te leggen, maar je betaalt het geleidelijk af.

Ben je eruit? We hebben aparte artikelen over de prijzen en aanschaf van de nieuwste toestellen:

Prijs van cloudopslag

Wat kan meespelen is hoeveel het kost om je bestanden bij clouddiensten op te slaan. Bij Apple krijg je standaard maar 5GB opslag en dat is nauwelijks genoeg om al je iOS-apparaten te backuppen. Je kunt extra opslagruimte bijkopen (tot wel 2TB) en dat is gelukkig steeds goedkoper geworden. De meest veilige strategie is om je bestanden te verspreiden over meerdere diensten, zodat je niet misgrijpt als een bepaalde dienst storing heeft, gehackt wordt of helemaal stopt.

Het kiezen voor meer cloudopslag in plaats van lokale opslag op je iPhone heeft een aantal voordelen. Zo is het zeker op de korte termijn vaak goedkoper. Voor €2,99 per maand heb je al 200GB opslag, terwijl je voor extra lokale opslag vaak al zo’n €100 meer kwijt bent. Bovendien neem je cloudopslag gewoon mee naar het volgende toestel. Dit is niet gebonden aan de nieuwe iPhone die je gaat kopen. Met meer iCloud-opslag kun je meer backuppen en kun je makkelijker alles meenemen naar een nieuw toestel, zonder dat het urenlang duurt om alle lokale content over te zetten.

Wat zijn je toekomstplannen?

Misschien gebruik je je huidige iPhone niet zo veel, omdat hij traag is en omdat de camera niet zo goed is. Ga je upgraden naar een toestel met betere camera, een snellere processor en nieuwe toepassingsmogelijkheden zoals augmented reality, dan ga je misschien wat meer doen. Je kunt met het nieuwe toestel misschien 4K-videofilmen en dat kost je ongeveer 1 gigabyte per 3 minuten video.

Ga je je nieuwe toestel meer gebruiken om bijvoorbeeld Netflix te kijken, omdat er een groter scherm in zit, dan kan het ook nuttig zijn om voor meer opslag te kiezen. Ben je bijvoorbeeld vaak op reis, dan wil je graag films en muziek offline kunnen opslaan en dat lukt alleen als je voldoende opslag hebt.

Wil je je toestel langer gebruiken, dan heeft het zin om voor ietsje meer opslag te kiezen. Ben je iemand die het toestel na een jaar weer verkoopt, dan is het ook zinvol om een stapje hoger te gaan. In deze prijsklasse zijn de instapmodellen gewoon wat minder geliefd als je ze later weer tweedehands wilt doorverkopen.

Apple houdt de laagste opslagcapaciteit in het assortiment, om een aantal redenen. Ten eerste geeft het ze de mogelijkheid om een lagere prijs te kunnen adverteren, ook al weten ze dat maar weinig mensen voor de laagste opslag kiezen. Ten tweede is het prettig voor mensen die hun toestel niet zo intensief gebruiken: zij kunnen toch een nieuw toestel kiezen, zonder dat ze betalen voor opslag die ze toch niet gaan gebruiken.

Bekijk ook ons overzicht voor het goedkoopste iPhone abonnement of ons overzicht met alle iPhone-aanbiedingen.