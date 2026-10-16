Eén van de belangrijkste beslissingen bij het kopen van een iPhone is hoeveel opslagruimte je nodig hebt. Je kunt dit namelijk achteraf niet meer uitbreiden, maar het is wel sterk bepalend voor de prijs. Bij Apple heb je bij de iPhone keuze uit meerdere opslagcapaciteiten. Het begint bij nieuwe toestellen bij 256GB en loopt door tot zelfs 2TB! Twijfel je welke hoeveelheid opslag het meest ideaal is voor jouw situatie, dan leggen we in dit artikel uit wat je zoal kunt overwegen bij de keuze. Zo kies je precies de opslag die bij jou past.
Inhoudsopgave
- Hoeveel opslag gebruik je nu?
- Hoeveel iPhone opslag biedt Apple?
- iPhone-opslag kiezen: ons advies
- Externe opslag aansluiten, kan dat?
- Tips voor iPhone-opslag kiezen
- Hoeveel opslag moet je kiezen?
Hoeveel opslag gebruik je nu?
Een belangrijke vraag om mee te beginnen, is hoeveel opslag je nu gebruikt. Ga naar Instellingen > Algemeen > iPhone-opslag en kijk hoeveel je nu in gebruik hebt. Heb je momenteel veel films offline opgeslagen, maar doe je dit normaal niet? Dan kun je die hoeveelheid gigabytes eraf trekken. Je kunt ook nadenken over je toekomstige gebruik. Ben je van plan om veel meer te gaan fotograferen en videofilmen, omdat je nieuwe iPhone een betere camera heeft? Dan heb je juist wat meer opslag nodig. Zit je regelmatig krap, dan heeft het zin om een stap hoger te gaan. Voor veel mensen zal 256GB de ideale afweging zijn tussen wat je in de nabije toekomst nodig hebt en hoeveel je wilt betalen, maar dit is natuurlijk erg persoonlijk. Meer dan 512GB is voor de meeste mensen écht niet nodig.
In het voorbeeld op de bovenstaande afbeelding is er bijna 35GB aan offline video bewaard in de Videoland-app. Door dit te wissen, kun je snel wat meer ruimte creëren. Je ziet verderop in de lijst ook welke apps veel ruimte innemen: Netflix, Disney+ en Apple TV bijvoorbeeld. Maar vergeet ook podcast-apps zoals Overcast en educatieve apps zoals Coursera niet. Let ook even op het aantal GB’s aan iMessage-bijlagen. Tik erop om te zien welke grote bijlagen je mogelijk kunt wissen om meer ruimte te krijgen. Dit geeft een realistischer beeld van hoeveel opslag je werkelijk nodig hebt.
Hoeveel iPhone opslag biedt Apple?
Apple heeft bij elk toestel een vaste reeks aan opslagmogelijkheden. Dat begint bij 256GB bij de iPhone 17e en loopt op naar 512GB, 1TB en 2TB voor de meer high-end toestellen. Elke hogere stap in opslagruimte betekent een prijsverhoging tot honderden euro’s, dus je moet er vooraf goed over nadenken hoeveel die extra opslag je waard is en of je later spijt zult krijgen.
Dit zijn de huidige opslagcapaciteiten voor de recentste iPhones:
|128GB
|256GB
|512GB
|1TB
|2TB
|iPhone Duo
|–
|✅
|✅
|✅
|✅
|iPhone 18 Pro Max
|–
|✅
|✅
|✅
|✅
|iPhone 18 Pro
|–
|✅
|✅
|✅
|✅
|iPhone 17e
|–
|✅
|✅
|–
|–
|iPhone 17 Pro Max*
|–
|✅
|✅
|✅
|✅
|iPhone 17 Pro*
|–
|✅
|✅
|✅
|–
|iPhone Air
|–
|✅
|✅
|✅
|–
|iPhone 17
|–
|✅
|✅
|–
|–
|iPhone 16e*
|✅
|✅
|✅
|–
|–
|iPhone 16*
|✅
|✅
|✅
|–
|–
|iPhone 16 Plus*
|✅
|✅
|✅
|✅
|–
|iPhone 16 Pro*
|✅
|✅
|✅
|✅
|–
|iPhone 16 Pro Max*
|–
|✅
|✅
|✅
|–
|iPhone 15*
|✅
|✅
|✅
|–
|–
|iPhone 15 Plus*
|✅
|✅
|✅
|–
|–
|iPhone 15 Pro*
|✅
|✅
|✅
|✅
|–
|iPhone 15 Pro Max*
|–
|✅
|✅
|✅
|–
Het tijdperk van 32GB, 64GB en zelfs langzaamaan ook 128GB is een gepasseerd station. Want bij de nieuwste iPhone 18 Pro-modellen is 256GB de standaarduitvoering. Bij de duurdere modellen kun je zelfs voor 2TB kiezen, al is dat voor de meeste mensen helemaal niet nodig. Hou er rekening mee dat bij winkels zoals Coolblue, MediaMarkt en Bol nog wel eerdere toestellen verkrijgbaar zijn en dan kun je nog wel eens lagere opslagcapaciteiten tegenkomen.
Meer specs vind je in ons overzicht iPhone vergelijken.
iPhone-opslag kiezen: ons advies
Hieronder geven we per toestel aan welke opslagcapaciteit we zouden kiezen, op basis van de prijsverschillen tussen de verschillende modellen.
Kies 256GB
Dit is voor de nieuwste iPhones de minimale hoeveelheid opslag en ook het goedkoopste model dat je kunt kopen. Bij sommige oudere modellen kan je nog kiezen voor de 128GB-uitvoering, maar dat is heden ten dage al snel vol.
Overweeg de upgrade naar 512GB of meer
Als je van plan bent heel veel hoge kwaliteit foto’s en video’s te maken met de 48-megapixel camera’s in de nieuwste modellen, dan heb je wat meer opslag nodig. In dat geval zouden we 512GB aanraden. Zeker als je een sloddervos bent en nooit je fotobibliotheek opschoont. Ook voor veeleisende gebruikers is minimaal 512GB een prima keuze. Ook iets om rekening mee te houden: als je ProRes-video wil schieten op Pro-modellen moet je minimaal de 256GB-variant hebben.
Externe opslag aansluiten, kan dat?
Omdat de opslagruimte van de iPhone niet uitbreidbaar is, is het belangrijk dat je de juiste hoeveelheid kiest. Kies je te ruim, dan ben je eigenlijk te duur uit. Neem je te weinig, dan krijg je steeds meldingen dat je opslag vol zit. Je kunt geen extra geheugenkaartjes in de iPhone steken of de opslag laten vervangen. Wel zijn er allerlei usb-sticks met usb-c-aansluiting, waarmee je bijvoorbeeld foto’s kan overzetten. Ook voegt Apple steeds meer mogelijkheden toe om externe opslag te gebruiken.
Sinds de iPhone 15 Pro kun je bijvoorbeeld rechtstreeks videofilmen naar een externe SSD of harde schrijf. Je hoeft dus niet meer alles lokaal op te slaan. De iPhone geeft de bestanden automatisch door, waardoor je opslag niet vol raakt.
Ook zijn er alternatieve oplossingen, zoals het zoveel mogelijk opslaan van bestanden op iCloud en het opslaan van video’s op Dropbox, Flickr of Google Foto’s. Muziek hoef je niet meer lokaal op te slaan als je gebruikmaakt van een streaming muziekdienst.
TV-series en films kun je streamen via Netflix, Videoland en andere diensten. Ook kun je documenten online opslaan en pas ophalen als je ze nodig hebt. Foto’s? Ruim ze regelmatig op of maak een back-up op een externe harde schijf. We hebben een aparte tip als je iPhone-opslag vol is.
Goed om te weten, is dat Apple met de bestandsformaten HEIF en HEVC ervoor zorgt dat je foto’s en video’s minder ruimte innemen. Maar hou er wel rekening mee dat hoe geavanceerder de cameralenzen zijn en hoe meer slimme functies er op de toestellen komen, hoe groter de foto’s en video’s zijn. Meer over de bestandsformaten HEIF en HEVC lees je in ons artikel.
Tips voor iPhone-opslag kiezen
De laagste opslagcapaciteit die Apple aanbiedt, is soms niet de beste keuze. Apple gebruikt het vooral om met een lage prijs te kunnen adverteren, ook al weten ze dat maar weinig mensen ervoor zullen kiezen. Bij het kiezen van de juiste hoeveelheid iPhone-opslag zijn er allerlei overwegingen om rekening mee te houden. Hieronder lopen we de belangrijkste met je langs.
#1 Opslagruimte is niet 100% beschikbaar
Een andere afweging om rekening mee te houden, is dat je niet alle opslagruimte volledig tot je beschikking hebt. Op een 128GB iPhone is rond de 113GB beschikbaar voor het opslaan van eigen documenten. Het besturingssysteem en de standaardapps nemen namelijk ook nog ruimte in. Als je hebt berekend hoeveel opslagruimte je nodig hebt, dan kun je er het beste nog zo’n 20% bovenop tellen, om zeker te weten dat je safe zit.
#2 Goedkoopste model of nog even doorsparen?
Er zijn mensen die krap bij kas zitten en alleen geld hebben voor het goedkoopste model met de laagste hoeveelheid opslag. Met een 256GB exemplaar heb je toch een echte iPhone op zak. Toch zou je nog het volgende kunnen overwegen:
- Als je nog een of twee extra maanden doorspaart, kun je misschien toch die 512GB iPhone kopen. Dan moet je wel iets langer wachten op je nieuwe iPhone, maar je hebt er daarna wel langer plezier van.
- Zijn die nieuwe functies echt zo belangrijk? Als je een toestel van de vorige generatie neemt, kun je voor hetzelfde geld een model met meer opslagruimte kiezen.
- Misschien kun je via je provider een gunstige deal krijgen. Dan hoef je niet meteen het volledige bedrag op tafel te leggen, maar je betaalt het geleidelijk af.
#3 Overweeg extra cloudopslag
Meer opslag betekent vaak een hogere aanschafprijs. Het kan dan goedkoper zijn om gebruik te maken van iCloud. Bij Apple krijg je standaard maar 5GB opslag en dat is natuurlijk veel te weinig. Maar je kunt dit redelijk goedkoop upgraden naar meer. Voor €0,99 per maand heb je al 50GB opslag en voor €2,99 per maand heb je 200GB opslag op iCloud. Dat is een stuk goedkoper dan een toestel met meer opslag kopen. En met Apple One kan extra iCloud-opslag ook goedkoper uit pakken.
Bovendien neem je cloudopslag gewoon mee naar het volgende toestel. Dit is niet gebonden aan de nieuwe iPhone die je gaat kopen. De meest veilige strategie is om je bestanden te verspreiden over meerdere diensten, zodat je niet misgrijpt als een bepaalde dienst storing heeft, gehackt wordt of helemaal stopt.
#4 Hou rekening met je toekomstplannen
Misschien gebruik je je huidige iPhone niet zo veel, omdat hij traag is en omdat de camera niet zo goed is. Ga je upgraden naar een toestel met betere camera, een snellere processor en nieuwe toepassingen, dan ga je misschien wat meer doen. Je kunt met het nieuwe toestel misschien 4K-videofilmen en dat kost je ongeveer 1 gigabyte per 3 minuten video.
Ga je je nieuwe toestel meer gebruiken om bijvoorbeeld Netflix te kijken, omdat er een groter scherm in zit, dan kan het ook nuttig zijn om voor meer opslag te kiezen. Ben je bijvoorbeeld vaak op reis, dan wil je graag films en muziek offline kunnen opslaan en dat lukt alleen als je voldoende opslag hebt.
Ben je van plan je volgende toestel langer te gebruiken, dan heeft het ook zin om meer opslag te kiezen. Zelfs voor mensen die na een jaar hun toestel alweer verkopen kan het zinvol zijn om een stapje hoger qua opslag te gaan. Een toestel met meer opslag is nu eenmaar meer geliefd, dus die kun je gemakkelijker weer tweedehands doorverkopen.
Hoeveel opslag moet je kiezen?
Kies 64GB als je…
- … een refurbished exemplaar zoekt dat zo weinig mogelijk kost.
- … ontwikkelaar bent en het toestel alleen nodig hebt om wat te testen.
- … heel weinig met je toestel doet.
- … je toestel voornamelijk nodig hebt om te whatsappen.
Kies 128GB als je…
- … het instapmodel van de iPhone 13 t/m iPhone 16 wil hebben.
- … redelijk wat gebruikmaakt van je toestel, maar niet bezig bent met ProRaw, ProRes en andere geavanceerde foto- en videofuncties.
- … af en toe wat nieuwe apps wil proberen, maar toch vaak terugvalt op het vaste rijtje WhatsApp, Instagram, TikTok en dergelijke.
- … vooral je iPad gebruikt voor games en vermaak, waardoor je iPhone vooral voor productiviteit is.
- … fanatiek gebruiker bent van streamingdiensten zoals Spotify, Apple Music en Netflix, zodat je weinig content lokaal hoeft mee te nemen.
- … gewend bent om je iPhone regelmatig op te ruimen (bijv. foto’s en zelfgemaakte video’s).
- … je toestel zakelijk gebruikt en alleen gebruikt voor enkele business-apps.
Kies 256GB als je…
- … de goedkoopste nieuwe iPhone 17 wil.
- … wat meer wilt doen met de foto- en videofuncties van de iPhone.
- … weinig zin hebt om de opslag op je toestel regelmatig op te ruimen.
- … extra zekerheid wil voor de toekomst – ben je van plan om je iPhone de komende jaren te blijven gebruiken, dan is 256GB voor de meeste mensen prima.
Kies 512GB als je…
- … voor je werk te maken hebt met grote bestanden – bijvoorbeeld als muzikant, fotograaf of architect.
- … van plan bent om jaren met het toestel te doen en écht klaar wilt zijn voor de toekomst.
- … je toestel elk jaar doorverkoopt voor de allernieuwste.
- … veel foto’s en video’s met je iPhone maakt en daarbij ook graag nieuwe ontwikkelingen zoals ProRAW, HEIF Max en ProRes.
Kies 1TB of 2TB als je…
- … altijd het nieuwste, beste en grootste wilt.
- … echt alles altijd offline met je mee wil nemen: van films en series tot muziek en je eigen complete foto- en videobibliotheek.
- … geld voor jou geen rol speelt.
- … professioneel fotograaf of video-editor bent en in de hoogste kwaliteit wil fotograferen en filmen.
Maar let op: wil je graag 2TB, dan kun je alleen terecht bij de Pro Max-modellen, zoals de iPhone 16 Pro (Max). De andere toestellen gaan maximaal tot 512GB of 1TB.
Ben je eruit? We hebben aparte artikelen over de prijzen en aanschaf van de nieuwste toestellen.
Bekijk ook ons overzicht voor het goedkoopste iPhone abonnement of ons overzicht met alle iPhone-aanbiedingen.