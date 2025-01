Toen Apple in 2017 overstapte van de thuisknop naar iPhones met volledig scherm, maakte tegelijkertijd de notch zijn intrede. Dit is de inkeping bovenaan het scherm, waar niet alleen de frontcamera maar ook de Face ID-sensoren in verwerkt zijn. In 2021 werd de notch een stukje kleiner met de komst van de iPhone 13-serie, maar een jaar later bij de iPhone 14 Pro maakte de inkeping plaats voor wat nieuws en functioneels: het Dynamic Island. Geruchtenlekker Evan Blass deelt nu goed nieuws: het Dynamic Island komt ook naar de iPhone SE 4. En dat is toch wel verrassend te noemen.

‘Geen notch maar Dynamic Island in iPhone SE 4’

De iPhone SE-lijn staat erom bekend dat er wat oudere onderdelen en designs gebruikt worden, om zo de kosten te drukken. Niet voor niets waren er dan ook berichten dat de nieuwe vierde generatie die dit voorjaar verschijnt, gebaseerd zou zijn op de gewone iPhone 14. Er werd dan ook vanuit gegaan dat de iPhone SE 4 een kleine notch zou krijgen, ook om zo onderscheidend te zijn van de iPhone 16 en iPhone 15. Maar geruchtenlekker Evan Blass heeft een schematische afbeelding gedeeld waarop de voorkant van de iPhone SE 4 te zien zou zijn. Hij heeft hem naar eigen zeggen alleen lichtjes aangepast zodat het Dynamic Island zichtbaar is.

Op de afbeelding zien we verder ook nog enkele aankomende iPads, zoals de iPad 11 en iPad Air 2025.

Als het inderdaad klopt dat de iPhone SE 4 een Dynamic Island krijgt, dan betekent het dat hij vanaf de voorkant gezien nauwelijks verschilt met de iPhone 15 en iPhone 16. Bovendien brengt dit de toestellen qua mogelijkheden dichter bij elkaar. Het Dynamic Island kan allerlei nuttige informatie tonen, zoals het huidige muzieknummer, een lopende timer en talloze Live Activiteiten. Het maakt een nieuwe vorm van multitasking mogelijk op een manier dat je niet ziet op een iPhone met notch.

De iPhone SE 4 wordt dit voorjaar verwacht. Er was nog een gerucht dat dit model de iPhone 16E zou gaan heten, maar de bron van vandaag heeft daar geen aanwijzing voor. Lees ook ons artikel met iPhone SE 4 verwachtingen voor een uitgebreider overzicht met wat dit model vermoedelijk te bieden heeft.