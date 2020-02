Opinie: waarom de iPhone SE 2 een gegarandeerd succes wordt

Eén van de redenen waarom de iPhone SE zo populair was, was het kleine formaat. Veel mensen waren nog gewend aan een 4-inch iPhone op broekzakformaat en zaten niet te wachten op een phablet. Daarom hoor je nu regelmatig twijfels of een iPhone SE 2 wel net zo succesvol zal zijn. Het scherm wordt immers groter. Toch zal grootte niet meer de doorslaggevende factor zijn. Toen Apple het toestel in september 2018 uit de schappen haalde, schreven we dat het tijdperk van kleine iPhones voorbij is. Een scherm van 5,8-inch is de nieuwe standaard. Vergeleken daarmee is het 4,7-inch scherm van de aanstaande iPhone SE 2 nog heel bescheiden. Toch is er één factor die echt doorslaggevend gaat zijn voor het succes en dat is de prijs.



Huidige instapmodellen zijn te duur

“Er zijn toch al betaalbare alternatieven bij Apple?” zou je kunnen zeggen. Maar die zijn helemaal niet zo goedkoop. Een vergelijking met de iPhone SE uit 2016 ligt voor de hand. Die lag destijds voor $399 / €489 in de winkel en dat was een prijsdoorbraak. Het toestel had vrijwel dezelfde interne specs als de vlak daarvoor geïntroduceerde iPhone 6s, maar voor een lagere prijs. Met de komst van de iPhone SE had de iPhone 5s (het instapmodel van die tijd) zich meteen uit de markt geprijsd. Te duur en te verouderd.

Datzelfde gaat gebeuren als Apple de iPhone SE 2 voor een prijs rond de $399 / €489 op de markt brengt. Er zijn geruchten dat Apple voor hetzelfde prijsniveau gaat kiezen. Vergeleken met het huidige assortiment van Apple ben je met de iPhone SE 2 dan écht veel beter af.

Dit zijn de adviesprijzen van Apple’s huidige instapmodellen:

Zoals je ziet is het aanstaande instapmodel dan veel aantrekkelijker:

64GB iPhone SE 2 met A13 Bionic-chip: vanaf €489?

Weliswaar scheelt het qua prijs niet zoveel met de iPhone 8, namelijk 60 euro. Maar je krijgt er veel nieuwere technologie voor. We verwachten dezelfde A13-chip die ook in de iPhone 11 zit. Dat betekent dat de iPhone SE 2 veel langer updates zal krijgen. Wie nu nog een iPhone 8 koopt is een dief van zijn eigen portemonnee.

Ook de iPhone 7 is eigenlijk geen slimme aankoop meer, want die kost in de 32GB-uitvoering nog steeds rond de 420 tot 440 euro. Voor een paar tientjes meer heb je een gloednieuw model met snelle chip, meer opslag en nog veel meer verbeteringen, onder andere op het gebied van fotografie en grafische prestaties. Kortom: niet meer kopen en wachten op de iPhone SE 2 als je aan een nieuw toestel toe bent. Het duurt (als het goed is) nog maar een maandje!

