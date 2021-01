Met deze WiFi 6-routers blijft jouw huishouden op snelheid

WiFi 6, ook wel Wireless AX genoemd, verbetert je draadloze netwerk. Het zorgt voor verbindingen die drie keer sneller zijn dan de vorige versie. De iPhone is er sinds de 11-serie al geschikt voor, maar je hebt wel een router nodig die er geschikt voor is. We zetten het aanbod van WiFi 6-routers voor je op een rijtje.

Wireless AX-routers met WiFi 6

In september 2019 is officieel WiFi 802.11ax oftewel Wi-Fi 6 van start gegaan. Deze Wi-Fi-standaard is een stuk sneller dan zijn voorganger, met snelheden tot wel 4,8 Gbps. De belangrijkste eigenschap is dat er veel meer apparaten tegelijkertijd draadloos verbonden kunnen zijn met het netwerk. Door de nieuwe uitzendtechniek van wireless 802.11ax komt het signaal bovendien verder, zonder dat je snelheid verliest. Ondertussen staat de opvolger alweer in de startblokken (WiFi 6E), maar de benodigde routers zijn op het moment van schrijven (januari 2021) nog niet verkrijgbaar.

We bespreken de hierboven genoemde modellen, waarbij de Linksys en ASUS geschikt zijn om een mesh-netwerk op te zetten. Google Nest Wifi ontbreekt in de lijst omdat deze geen WiFi 6 ondersteunt.



Waarom een WiFi 6-router?

De iPhone 11 en nieuwer zijn geschikt voor WiFi 6. Jouw thuisnetwerk is dat waarschijnlijk nog niet. In dit artikel bespreken we daarom een aantal WiFi 6-routers die ervoor zorgen dat je in combinatie met de nieuwste iPhones optimaal kunt profiteren van de hogere snelheden. Ze zijn in de winkel ook wel te herkennen aan de aanduiding ‘Wireless AX’ en je hebt keuze uit merken als Linksys, TP-Link, Netgear en ASUS. Hier vind je enkele modellen. Wil je je router in het buitenland halen, dan zou je voor de Eero-routers van Amazon kunnen kiezen (o.a. verkrijgbaar in Duitsland).

Koop je een Wireless AX-router, dan kun je daarmee ook oudere apparaten met Wireless AC, N of G blijven gebruiken, maar mogelijk heb je dan niet de beschikking over alle functies.

Bekijk ook Wi-Fi 6 vanaf vandaag officeel: maakt je draadloze netwerk stabieler Wi-Fi 6 oftewel 802.11ax is de nieuwe standaard voor routers en draadloze netwerken. Het gaat officieel vandaag van start, vlak voordat de iPhone 11-familie in de winkel ligt. Deze toestellen bieden al ondersteuning voor Wi-Fi 6. Wat zijn de voordelen, wat heb je eraan?

Is het nu al nodig om een WiFi 6-router te kopen? Feitelijk niet, want de minimale snelheid die je nodig hebt om lekker te kunnen werken en gamen lukt je ook wel met een WiFi 5-router. Maar wil je voorbereid zijn op de toekomst, dan loont het de moeite om alvast in WiFi 6 te investeren. Je zou ook kunnen wachten op WiFi 6E, waarvan inmiddels de eerste routers zijn aangekondigd. Dit gaat rond 2022-2023 echt spelen, als er meer aanbod is.

Bekijk ook De eerste routers met WiFi 6E komen eraan: dit moet je weten Sinds 2019 vliegt de term WiFi 6 ons om de oren. Maar ondertussen staat de opvolger alweer klaar: de eerste routers met WiFi 6E zijn aangekondigd. We leggen je uit wat dit nu precies betekent, of je Apple-producten er al geschikt voor zijn en of het nu al nodig is om je router te vernieuwen.

AX-snelheden: 1800, 4200 en meer

Je kunt de snelheid van een WiFi-router op meerdere manieren meten. Bij WiFi 6-routers is de AX-klasse van belang. Hierbij wordt de snelheid van de verschillende banden opgeteld. Een hoger getal betekent dat de router sneller is.

Voorbeeld: Een router met een downloadsnelheid van 1148 Mbps op de 2,4GHz-band en 4804 Mbps op de 5GHz-band (totaal 5956) is een AX6000-router.

Welke snelheid heb je nodig?

Internetten en mailen: Elke recente router van de afgelopen vijf jaar voldoet

Thuiswerken: minimaal AC1200

Streamen: minimaal AC1300

Gamen: minimaal AC1600

Zoals je ziet heb je voor de meeste activiteiten voldoende aan WiFi 5 (802.11ac). Koop je een WiFi 6-router, dan liggen de gecombineerde snelheden vaak veel hoger dan je hierboven ziet genoemd.

AX1800

AX3000

AX4200

AX5300

AX6000

AX6600

AX11000 Je kunt bij hedendaagse AX-routers kiezen uit de volgende snelheden:

Linksys Velop AX mesh-systemen

Linksys Velop is een serie mesh-systemen, die ook bij de Apple Store verkrijgbaar zijn. Apple noemt echter zelden typenummers, terwijl dat bij andere winkels veel duidelijker is. Je zou bijvoorbeeld kunnen kiezen voor de Velop MX5300 of MX4200. Je kunt ze kopen in bundels van één, twee of drie stuks. Je kunt ze ook tegenkomen met de namen AX5300 en AX4200, maar het gaat hierbij om dezelfde producten. Koop je twee of drie stuks, dan kun je ook de naamgeving MX10600 (namelijk 2×5300) of MX15900 te zien krijgen.

Let dus even goed op of er MX of AX in de naam staat. Er zijn namelijk ook Linksys Velop (tri-band) systemen die alleen met WiFi 4 en 5 werken en er precies hetzelfde uitzien. Het gaat om witte zuiltjes in een strak design.

De MX10 was een van de eerste producten met ondersteuning voor WiFi 6. Deze kan per node een oppervlak van 278 vierkante meter afdekken en biedt een snelheid tot 5,3 Gbps. Wil je daar optimaal van profiteren, dan moet je provider natuurlijk wel die snelheid bieden. Ook tablets, tv’s, speakers en andere apparaten in huis moeten er geschikt voor zijn, anders val je terug naar een lagere snelheid. Voor volledige dekking zet je meerdere nodes in je huis neer, maar dat zal meestal niet nodig zijn. Voor de meeste huizen zijn twee nodes genoeg.

Je kunt meer dan 50 apparaten aansluiten op de Velop, die gelijktijdig kunnen worden gebruikt voor 4K/8K streamen, online gamen en dergelijke. Je stelt alles in via de Linksys-app voor iOS en daarmee regel je ook zaken als ouderlijk toezicht, welk apparaat prioriteit krijgt en inzicht hoe je je netwerk gebruikt.

Zoek je meer een traditionele zwarte router met antennes, dan moet je de Linksys MR-serie hebben. Deze is ook als mesh-systeem in te zetten. Kijk bijvoorbeeld eens naar de MR7350 of de MR9600, met snelheden van respectievelijk AX1800 of AX6000 (voor uitleg van deze snelheden: kijk bovenaan dit artikel).

Linksys heeft met de MR7350 een relatief goedkopere WiFi 6-router met snelheden tot 1,8Gbps. Hij is compatibel met de Linksys Velop mesh-routers die we hierboven hebben besproken. Dit product is toegevoegd aan het assortiment omdat meer mensen thuiswerken en daardoor vaker behoefte hebben aan een goed netwerk, zonder daar honderden euro’s voor te willen betalen.

Normaal kost een dergelijke router rond de 300 euro, maar Linksys verkoopt ‘m voor ron de 150 euro. Er zitten vier Ethernet-poorten in en een USB-A poort. Het is daarom ook erg geschikt voor smart home-apparaten, gameconsoles en andere apparaten die een vaste kabel nodig hebben. De snelheid is bijna 600Mbps op 2,4GHz en 1201Mbps op 5GHz. Het zou interessant kunnen zijn voor kleinere tot middelgrote huizen van maximaal 150 vierkante meter.

Linksys heeft ook een duurdere optie met de MR9600, die geschikt is voor bijna 300 vierkante meter en met AX6000 een iets hogere snelheid heeft.

Netgear Nighthawk (RAX, AX en MK-serie)

Ook Netgear heeft meerdere productlijnen voor WiFi 6-routers, namelijk Nighthawk (zwart) en Orbi (wit). De Nighthawk-producten hebben een lagere bandbreedte, minder antennes en geen extra kanaal. Ze zijn dan ook iets goedkoper. Je kunt bij Nighthawk kiezen uit meerdere modellen, te herkennen aan de typenummers RAX, LAX, MK en XR.

Netgear mesh-systemen met WiFi 6

De MK-serie bestaat uit vierkante zwarte kastjes die als een mesh-systeem te gebruiken zijn. Je kunt er dus meerdere verspreid over je woning neerzetten, elk met een snelheid van AX1800 per node. Je hebt de keuze uit de Nighthawk MK62 (2 units) en de MK63 (3 units).

Netgear traditionele routers met WiFi 6

Wil je geen mesh-systeem, maar een traditionele router die er best wat apart uit mag zien qua design? Dan zijn er de AX- en RAX-modellen. Een hoger getal geeft ook steeds een hogere snelheid aan, dus een AX12 biedt meer bandbreedte dan een AX4. En een RAX70 (AX6000) heeft meer bandbreedte dan een RAX50 (AX4200).

Hieronder zie je de introductiedata van de verschillende modellen:

RAX70: december 2020

RAX50/AX5400: juli 2020

AX12 triband/RAX200: juni 2019

AX4: april 2019

AX12: februari 2019

AX8: januari 2019

De Netgear Nighthawk AX12 is een futuristisch uitziende Wi-Fi-router, die nog het meeste wat weg heeft van Kylo Ren’s ruimteschip in Star Wars, haal je een gecombineerde snelheid van maar liefst 6.000 Mbps verdeeld over de 2,4 en 5Ghz frequentieband. Met deze maximale snelheid en zijn grote bereik is deze router zeer geschikt voor gezinnen waar op veel verschillende plekken in huis intensief gebruik wordt gemaakt van internetverkeer. Denk bijvoorbeeld aan het het streamen van een 4K-film in de woonkamer, twee kinderen die online aan het gamen zijn op hun kamer en een ouder die een online videoconferentie in de studeerkamer houdt.

Een latere uitvoering van de AX12 (ook bekend als RAX200) is een tri-band model, waardoor je een nog betere performance hebt.

De Nighthawk beschikt verder over twee USB 3.0-poorten waar je bijvoorbeeld een printer aan kan hangen. Hij is geschikt voor Amazon Alexa en Google Assistent, zodat je met een commando kunt vertellen dat het internet voor de kinderen op slot moet, dat er een gastwerk moet worden geactiveerd, of dat de Wi-Fi in zijn geheel mag worden afgesloten.

Wil je wel graag veel apparaten tegelijk gebruiken, maar hoef je niet per se een maximale snelheid van 6.000 Mbps te halen? Dan is de kleinere variant van bovenstaande router, de Netgear Nighthawk AX4, misschien wat voor je. Deze router haalt een gecombineerde snelheid van 3.000 Mbps en is net als de AX12 in staat om een modern huishouden verbonden te houden, zonder dat daar enig snelheidsverlies bij komt kijken. Ook dit model van Netgear beschikt over een USB 3.0 poort, dus ook je netwerkschijf, of printer kan je in dit model kwijt.

De AX4 kost ongeveer de helft van zijn grote tegenhanger, maar dat zie je dan ook in de prestaties. Je levert in op maximale snelheid en connectiviteit: dit model kan ongeveer de helft van het aantal devices aan dan de AX12. Daarnaast is ook het bereik in een wat groter huis een stuk minder. Mocht je wel meer snelheid willen, maar vind je de prijs van de AX12 wat te hoog? Netgear heeft ook nog de Nighthawk AX8 die zich qua snelheid kan meten met de AX12, maar tussen de AX4 en AX12 geprijsd is.

Netgear Orbi

Wil je een mesh-systeem, dan kun je bij Netgear ook kiezen voor de witte Orbi-modellen met type-aanduiding RBK. Je kunt kiezen uit drie snelheden: AX1800, AX4200 en AX6000. Verder heb je de keuze uit 1 t/m 5 units die je verspreid over je huis kunt neerzetten. De topmodellen met AX6000-snelheid zijn te herkennen aan de rand rondom de behuizing.

ASUS ZenWiFi

Wil je een strak designproduct, dan is de ASUS ZenWiFi iets voor je. Dit moet vooral een alternatief zijn voor de Netgear Orbi-producten. Het gaat dus om een mesh-systeem met een snelheid van AX6000. ASUS presenteert het als een oplossing voor volledige WiFi-dekking, met draadloze roaming zonder dode zones. De configuratie zou probleemloos moeten gaan. De zwarte uitvoering is de ZenWiFi XT8 en er is ook een goedkopere uitvoering ZenWiFi XD4. Let op dat de AC-modellen niet geschikt zijn voor WiFi 6.

4718017629638



ASUS Rapture-serie

Ben je een hardcoregamer en heb je geen mogelijkheid om jouw setup met een kabel aan je router te hangen? Dan zijn de Asus Rapture-routers voor jou gemaakt, bijvoorbeeld de ASUS ROG Rapture GT-AX11000. Met een topsnelheid van maar liefst 7.200 Mbps en een optie genaamd Game Boost waarmee je de ping en lag reduceert, speel je games alsof je met ethernet verbonden bent.

Er zijn natuurlijk ook ethernetpoorten aanwezig om alsnog via de kabel te gamen, maar een van de meest in het oog springende voordelen van deze router is misschien wel de AiMesh-functie. Hiermee kan je verschillende ASUS-routers combineren om één groot mesh-netwerk op te zetten, zodat je overal in huis prima Wi-Fi-bereik hebt. Wat uiterlijk betreft is deze ASUS wel het meest uitgesproken, maar dat kan ermee te maken hebben dat het vooral op gamers is gericht.

ASUS heeft ook nog een aantal traditionele routers in het assortiment met iets lagere snelheden, die echter prima te gebruiken zijn. Kijk daarvoor eens naar de ASUS RT-AX88U (AX6000) of RT-AX58U (AX3000). Zoek je een mesh-systeem, dan zou je eens naar de ASUS AiMesh RT-AX92U kunnen kijken.

TP-Link Deco

TP-Link heeft twee productlijnen: de Deco-series is meer gericht op design en multiroomsystemen, terwijl de Rapture-serie eruit ziet als een klassieke router. We bespreken hieronder de TP-Link Deco X60, waarbij je ook kunt kiezen voor de Deco X20 en X90.

Met de Deco X60 levert de fabrikant drie nodes die samen een mesh systeem vormen. Door de drie nodes aan elkaar te koppelen, beslaat de Deco X60 650m2 en zorgt dus voor een goede dekking door het hele huis. De Deco X60 biedt een snelheid tot 3000 Mbps.

Daarnaast is deze router ook geschikt voor HomeCare, het antivirussysteem van TP-link. Hiermee bescherm je niet alleen je verbinding, maar ook je gezinsleden. Een onderdeel van HomeCare is namelijk dat er ouderlijk toezicht op beschikbaar is. Zo kun je zien welke websites je kinderen bezoeken, tijdsbeperking instellen en maak je gemakkelijk bepaalde sites onbereikbaar voor jongere kinderen.

TP-Link Archer

Voor een traditioneel ogende router kun je bij TP-Link terecht voor de Archer AX10, AX20, AX50, AX6000 en AX11000. De TP-Link Archer AX50 biedt bijvoorbeeld een snelheid van AX3000 en is een betaalbare optie als je een middenklasser zoekt. Met de app van TP-Link stel je de router in via je iPhone of iPad. De maximale draadloze snelheid van deze router ligt wel iets lager dan bij vergelijkbare WiFi 6 routers. Je kunt hiermee op 1 of 2 verdiepingen dekking creëren. Wil je een grotere dekking dan kun je beter voor een multiroom WiFi-systeem kiezen.

Al deze modellen dateren uit september 2019, behalve de AX20 die in maart 2020 op de markt verscheen.

Andere merken WiFi 6-routers

We hebben hierboven de bekendste merken voor WiFi 6- en AX-routers besproken. Daarmee is nog niet het hele aanbod afgedekt. Je zou ook kunnen kijken naar de volgende merken:

Ubiquiti : Heeft de UniFi 6 Lite accesspoint (ca. 100 euro) en de de UniFi 6 Long-Range (ca. 180 euro).

: Heeft de UniFi 6 Lite accesspoint (ca. 100 euro) en de de UniFi 6 Long-Range (ca. 180 euro). Eero: Dit dochtermerk van Amazon heeft met de eero 6 en eero 6 Pro een geschikte oplossing voor WiFi 6. Deze zijn echter alleen in de VS en Canada verkrijgbaar. Je kunt in Duitsland de normale, tweede generatie eero bestellen maar die werkt nog niet met WiFi 6.

Wil je meer weten over een Wi-Fi router kiezen of denk je erover na om een mesh-systeem te kopen, dan vind je elders op onze site meer informatie!