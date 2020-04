Als je naar de iPhone SE 2020 vs de iPhone 8 kijkt, lijken het twee identieke modellen. Maar toch zitten er flink wat verschillen in als je de twee naast elkaar zet. Wil je een betaalbare nieuwe iPhone kopen en ben je in dubio over wat de beste keus is? We geven je hier antwoord op de vraag welke je het beste kan kiezen: de iPhone SE 2020 of iPhone 8. We kijken naar de specificaties, prijs, opslag en meer van deze twee Touch ID iPhones.

iPhone SE 2020 vs iPhone 8 kiezen

Hoewel de iPhone 8 en iPhone 8 Plus uit Apple’s assortiment verdwenen zijn, vind je deze modellen mogelijk nog wel voor een lagere prijs bij providers en overige winkels. De iPhone 8 kan daarom het overwegen waard zijn als je op zoek bent naar een hele betaalbare iPhone die nog wel een jaar of drie mee kan. Maar met de komst van de iPhone SE 2020 is de keuze wel ineens een stuk lastiger.

iPhone SE 2020 vs iPhone 8 verschillen

Dit zijn de belangrijkste verschillen tussen de iPhone SE 2020 en de iPhone 8:

Prijs : De officiële vanafprijs van de iPhone SE 2020 is zo’n €50 goedkoper. Maar doordat de iPhone 8 uit het assortiment is, gaan winkeliers mogelijk stunten met een nog lagere prijs.

: De officiële vanafprijs van de iPhone SE 2020 is zo’n €50 goedkoper. Maar doordat de iPhone 8 uit het assortiment is, gaan winkeliers mogelijk stunten met een nog lagere prijs. Opslag : Naast 64GB en 128GB kan je bij de iPhone SE 2020 ook nog kiezen voor 256GB.

: Naast 64GB en 128GB kan je bij de iPhone SE 2020 ook nog kiezen voor 256GB. Kleuren : De nieuwe iPhone SE is er in wit, zwart en rood. Bij de iPhone 8 kan je nu meestal nog kiezen tussen spacegrijs, zilver en goud.

: De nieuwe iPhone SE is er in wit, zwart en rood. Bij de iPhone 8 kan je nu meestal nog kiezen tussen spacegrijs, zilver en goud. 3D Touch : De drukgevoelige techniek van het display genaamd 3D Touch is nu ook bij de iPhone SE verdwenen. Apple verwijderde dit eerder al van de iPhone 11 Pro. De mogelijkheden zijn wel behouden gebleven dankzij Haptic Touch. In plaats van hard drukken moet je nu lang drukken.

: De drukgevoelige techniek van het display genaamd 3D Touch is nu ook bij de iPhone SE verdwenen. Apple verwijderde dit eerder al van de iPhone 11 Pro. De mogelijkheden zijn wel behouden gebleven dankzij Haptic Touch. In plaats van hard drukken moet je nu lang drukken. Processor : De nieuwe iPhone SE 2020 is net zo snel en krachtig als de iPhone 11-familie dankzij de A13 Bionic-chip met Neural Engine van de derde generatie. Hij is niet alleen sneller, maar gaat ook langer mee met software-updates dan de iPhone 8 met A11 Bionic-chip.

: De nieuwe iPhone SE 2020 is net zo snel en krachtig als de iPhone 11-familie dankzij de A13 Bionic-chip met Neural Engine van de derde generatie. Hij is niet alleen sneller, maar gaat ook langer mee met software-updates dan de iPhone 8 met A11 Bionic-chip. Camera : De portretmodus en portretbelichting is nu beschikbaar op beide camera’s van de iPhone SE 2020. Bij de iPhone 8 was dit alleen beschikbaar bij de achterste dubbele camera op het Plus-model. Met de portretmodus maak je mooie foto’s met meer diepte.

: De portretmodus en portretbelichting is nu beschikbaar op beide camera’s van de iPhone SE 2020. Bij de iPhone 8 was dit alleen beschikbaar bij de achterste dubbele camera op het Plus-model. Met de portretmodus maak je mooie foto’s met meer diepte. Foto-functies : De SE 2020 heeft ondersteuning voor Smart HDR, QuickTake (voor het schieten van video’s in de fotomodus) en kan filmpjes opnemen met stereo audio.

: De SE 2020 heeft ondersteuning voor Smart HDR, QuickTake (voor het schieten van video’s in de fotomodus) en kan filmpjes opnemen met stereo audio. Wi-Fi 6 : Met Wi-Fi 6 in de nieuwe SE profiteer je van hogere snelheden, mits je router en netwerk het ondersteunt.

: Met Wi-Fi 6 in de nieuwe SE profiteer je van hogere snelheden, mits je router en netwerk het ondersteunt. NFC : De NFC-chip in de nieuwe SE kan je ook gebruiken om op de achtergrond te scannen. Met de Express Cards-modus werkt het ook enige tijd als de accu leeg is.

: De NFC-chip in de nieuwe SE kan je ook gebruiken om op de achtergrond te scannen. Met de Express Cards-modus werkt het ook enige tijd als de accu leeg is. SIM: Je kan in de SE 2020 twee mobiele nummers gebruiken dankzij dualsim. Dit werkt via een nanosim en ingebouwde eSIM, maar alleen als je provider de eSIM ondersteunt.

Op een aantal belangrijke en praktische punten verschilt de iPhone SE 2020 van de iPhone 8. Zo merk je dat de prestaties een stuk beter zijn dankzij de snellere A13 Bionic-chip. De SE kan daardoor zwaardere apps aan en is ook toekomstbestendiger voor bepaalde AR-toepassingen. Ook zorgt dit ervoor dat je langer software-updates krijgt en langer gebruik kan blijven maken van toekomstige functies in iOS 14 en verder. Bovendien heeft deze chip een ander bijkomend voordeel voor de camera. Dankzij de krachtige prestaties met derde generatie Neural Engine, kun je met zowel de voorste als achterste camera portretfoto’s van mensen maken. Daarbij zijn personen op de voorgrond haarscherp, met een wazige achtergrond. Dankzij de diepteregeling kun je de scherpte van de achtergrond ook nog aanpassen.

Andere praktische verschillen zijn de extra opslagcapaciteit van 256GB, de nieuwe uitgebreidere NFC-functies voor toekomstige mogelijkheden en de dualsim-functie. Wil je de iPhone SE zakelijk gaan gebruiken, dan kan je zowel je zakelijke als particuliere nummer in één toestel gebruiken. De enige voorwaarde is dat één van de twee nummers van een provider is die de eSIM ondersteunt.

Het enige punt waar de iPhone 8 een klein voordeel mee heeft, is 3D Touch. Sommige gebruikers zijn gewend geraakt aan deze manier van bedienen, ook omdat dit iets sneller werkt dan het vervangende Haptic Touch. Bovendien kun je mogelijk een goede deal scoren voor de iPhone 8. Overweeg hem dan ook alleen als je een aanbieding vindt die een stuk goedkoper is dan de €489 van de iPhone SE 2020.

iPhone SE 2020 vs iPhone 8 overeenkomsten

De toestellen hebben ook veel met elkaar gemeen. Dit zijn de belangrijkste overeenkomsten:

Design : Aluminium behuizing met glazen achterkant. Bediening met de thuisknop.

: Aluminium behuizing met glazen achterkant. Bediening met de thuisknop. Afmetingen : Beide toestellen zijn exact even groot en even zwaar. Hoesjes passen dan ook op beide modellen. De enige uitzondering is de grotere en zwaardere iPhone 8 Plus.

: Beide toestellen zijn exact even groot en even zwaar. Hoesjes passen dan ook op beide modellen. De enige uitzondering is de grotere en zwaardere iPhone 8 Plus. Waterbestendigheid : Waterbestendigheid van IP67, wat betekent dat je de toestellen 30 minuten lang in 1 meter diep water kan houden.

: Waterbestendigheid van IP67, wat betekent dat je de toestellen 30 minuten lang in 1 meter diep water kan houden. Scherm : 4,7-inch Retina HD-scherm van LCD. Alleen de iPhone 8 Plus heeft een groter 5,5-inch scherm. Ook zit er op alle modellen True Tone en ondersteuning voor de brede kleurweergave.

: 4,7-inch Retina HD-scherm van LCD. Alleen de iPhone 8 Plus heeft een groter 5,5-inch scherm. Ook zit er op alle modellen True Tone en ondersteuning voor de brede kleurweergave. Resolutie : Resolutie van de SE en iPhone 8 is gelijk, met een pixeldichtheid van 326 pixels per inch. De 8 Plus heeft een hogere pixeldichtheid van 401.

: Resolutie van de SE en iPhone 8 is gelijk, met een pixeldichtheid van 326 pixels per inch. De 8 Plus heeft een hogere pixeldichtheid van 401. Camera : Alle camera’s hebben dezelfde resolutie. Op de SE en iPhone 8 zit op beide een enkele camera aan de achterkant. De 8 Plus heeft een extra telelens voor optisch inzoomen.

: Alle camera’s hebben dezelfde resolutie. Op de SE en iPhone 8 zit op beide een enkele camera aan de achterkant. De 8 Plus heeft een extra telelens voor optisch inzoomen. Bluetooth : Ondersteuning voor de nieuwste Bluetooth 5.0-specificaties.

: Ondersteuning voor de nieuwste Bluetooth 5.0-specificaties. Apple Pay : Alle toestellen zijn geschikt voor Apple Pay.

: Alle toestellen zijn geschikt voor Apple Pay. Touch ID : Touch ID vingerafdrukscanner van de tweede generatie.

: Touch ID vingerafdrukscanner van de tweede generatie. Batterijduur : Accuduur is gelijk: 13 uur video afspelen en 40 uur audio luisteren. Alleen de 8 Plus heeft een grotere accu.

: Accuduur is gelijk: 13 uur video afspelen en 40 uur audio luisteren. Alleen de 8 Plus heeft een grotere accu. Opladen: Opladen gaat via de Lightning-aansluiting of draadloos met een Qi-lader. Je kan ook snelladen met los verkrijgbare accessoires.

Specs iPhone SE 2020 vs iPhone 8

Alle specificaties hebben we hieronder voor je samengevat, zowel van de nieuwe SE als de iPhone 8 en iPhone 8 Plus.

Conclusie iPhone SE 2020 vs iPhone 8

Hoewel de toestellen veel op elkaar lijken, is de iPhone SE 2020 eigenlijk in alle opzichten de betere keuze. Je hebt een snellere en toekomstbestendigere chip, een camera met meer mogelijkheden en allerlei praktische verbeteringen zoals Wi-Fi 6, meer opties voor NFC en dualsim. Je kan met de iPhone SE 2020 nog erg lang vooruit en is daardoor toekomstbestendiger dan de iPhone 8. De enige reden om nu nog voor de iPhone 8 te kiezen, is als je écht een hele goede deal vindt voor rond de €400. Twijfel je nog tussen de iPhone SE 2020 en de iPhone 8 Plus? Dan zal vooral het formaat de doorslag geven. Maar ook hier moet je rekening houden dat de nieuwe SE sneller is, meer functies heeft en nog zeker vier jaar mee kan.

Ga de iPhone SE 2020 kopen als je…

…de kleinste iPhone met de beste specs wil.

…niet meer dan €500 wil betalen, maar toch de snelste chip wil.

…niet zo heel vaak foto’s maakt en de enkele lens genoeg vindt.

…je nog jarenlang met de iPhone wil doen.

…je graag een rode iPhone wil, maar niet voor de hoogste prijs.

Ga de iPhone 8 kopen als je…

…een hele goede deal vindt. Alleen het overwegen waard als je hem voor ongeveer €400 kunt vinden.

…je per se een grotere Plus iPhone wil, zonder meer dan €700 te betalen.

Dit is de prijs in Nederland:

