September is iPhone-maand. Binnenkort onthult Apple tijdens het grootse iPhone-event van september de iPhone 15-serie, maar er komt nog veel meer aan. In deze vooruitblik lees je onze verwachtingen van Apple's iPhone 15-event.

Wil je binnenkort een nieuwe iPhone kopen? Wacht dan nog eventjes, want de iPhone 15-serie komt eraan. Tijdens Apple’s jaarlijkse iPhone-event van september worden de nieuwste modellen gepresenteerd, met alle details die je nodig hebt. Denk aan de prijs van de iPhone 15, maar ook de iPhone 15-releasedatum, verbeteringen nieuwe functies en nog veel meer. Het september-event is dus voor Apple-fans een belangrijke evenement. Maar er staat nog meer in de pijpleiding en met deze vooruitblik ben je in één klap op de hoogte van alles wat we verwachten van Apple’s grootse iPhone-event van 2023.

Datum iPhone 15-event: wanneer is het?

Het event is op moment van schrijven nog niet officieel aangekondigd. Meestal kondigt Apple eind augustus of begin september de datum van het iPhone-event officieel aan. Maar in het geruchtencircuit gaat al een datum in de rondte: 12 september 2023. Je kunt deze datum dus alvast met potlood in de agenda zetten. Zodra deze datum definitief wordt, dan leest je dat uiteraard op iCulture.

Bekijk ook Wordt dit de datum van het iPhone-event 2023? Wanneer is de aankondiging van de iPhone 15, de dag waarop Apple weer nieuwe producten gaat onhullen? De eerste geruchten circuleren inmiddels en in dit artikel praten we je bij over de vermoedelijke datum van het iPhone-event 2023!

iPhone 15-event verwachtingen in het kort

Dit zijn de meest waarschijnlijke aankondigingen die Apple tijdens het event zal doen. Over niet alle aankondigingen is 100% zekerheid: of er echt een nieuwe iPad komt is nog maar weinig bekend. Ook kan Apple nog enkele andere verrassingen hebben, al gaan we daar gezien de aankondigingen uit het verleden niet van uit.

iPhone 15-serie: vrijwel zeker

De naamgever van het september-event: de iPhone 15-serie! Dit zijn de modellen waar het tijdens de presentatie voornamelijk om draait, met in totaal vier nieuwe modellen als opvolgers van de 2022-serie. Hoewel we nog niet zeker weten of deze iPhones ook daadwerkelijk de naam iPhone 15 gaan krijgen, lijkt het daar wel op. Inmiddels is er ook al het één en ander bekend over deze nieuwe modellen.

iPhone 15 – 6,1-inch

De gewone iPhone 15 is het nieuwe standaardmodel van de iPhone 2023 line-up. Net als bij de voorgangers zit er een 6,1-inch display in. Verschil is wel dat de iPhone 15 dit jaar ook het Dynamic Island krijgt, net als in de iPhone 14 Pro. Ook zijn er verbeteringen voor de camera (mogelijk ook met 48-megapixel) en maakt dit model de overstap naar usb-c. In de iPhone 15 vinden we niet de grootste vernieuwingen, maar door de update kan dit model weer jarenlang mee.

Bekijk ook iPhone 15: dit is wat we al weten over deze nieuwe iPhone van 2023 Binnenkort kunnen we weer een nieuwe iPhone verwachten, die vermoedelijk de naam iPhone 15 krijgt. Wat weten we al over de iPhone 15? Dat lees je in dit overzicht!

iPhone 15 Plus – 6,7-inch

De iPhone 15 Plus wordt de grotere versie van de gewone iPhone 15. Daarin vinden we dan ook dezelfde verbeteringen: Dynamic Island, usb-c, betere camera, een iets snellere chip en nieuwe kleurtjes voor de behuizing. Vorig jaar bracht Apple voor het eerst een groter niet-Pro model op de markt. De iPhone 14 Plus deed het echter minder goed dan gehoopt, maar Apple zou met de iPhone 15 Plus weer een nieuw poging willen wagen.

Bekijk ook iPhone 15 Plus: dit zijn de geruchten over het nieuwe plusmodel In 2023 kunnen we vermoedelijk weer een nieuw plusmodel verwachten: de iPhone 15 Plus. Deze krijgt een 6,7-inch scherm en is bedoeld voor mensen die een royaal groot scherm willen hebben in hun nieuwe iPhone . Wat weten we al over de iPhone 15 Plus? Dat lees je in dit overzicht!

iPhone 15 Pro – 6,1-inch

Eén van de twee nieuwe modellen waar de meeste aandacht naar uit gaat, is de iPhone 15 Pro. Dit model krijgt een nieuw design, met wat minder scherpe hoeken bij de rand. Maar belangrijker: Apple zou roestvrij staal willen inruilen voor titanium. Dat is een stuk lichter qua gewicht en met de Apple Watch Ultra heeft Apple onlangs bewezen dat titanium een goed materiaal is. Daarnaast krijgt de iPhone 15 Pro een snellere A17-chip, een verbeterde camera met betere lenzen, een scherm met de dunste schermranden ooit, usb-c en een nieuwe Actieknop. Deze komt in plaats van de zijschakelaar. Daar krijg je dan weer allemaal nieuwe functies bij, zoals het snel openen van de camera of het uitvoeren van een Siri Shortcut.

Bekijk ook iPhone 15 Pro: dit weten we al over het topmodel van 2023 De iPhone 15 Pro wordt het aankomende high-end toestel voor 2023. Wat weten we al over de iPhone 15 Pro en welke functies kunnen we verwachten? Dat lees je in dit overzicht!

iPhone 15 Pro Max – 6,7-inch

Ook de iPhone 15 Pro krijgt een grotere versie, de iPhone 15 Pro Max. Daarin zitten wederom dezelfde verbeteringen, maar dit model krijgt vermoedelijk ook wat extra’s. Alleen in de grote uitvoering vind je vermoedelijk de nieuwe periscopische cameralens, waarmee je nog weer verder optisch kunt inzoomen. Verwacht verder een extra lange batterijduur, groot scherm met dunne randen en usb-c. Doordat Apple ook hier wisselt van roestvrij staal naar titanium, zal dit één van de lichtste grootste iPhones worden.

Bekijk ook iPhone 15 Pro Max: dit weten we over de grootste iPhone van 2023 Apple brengt naar verwachting in het najaar van 2023 de iPhone 15 Pro Max uit. Het is de opvolger van de iPhone 14 Pro Max en biedt weer het grootste scherm. Maar wat is er nog meer nieuw en wat zeggen de geruchten? Alles wat we nu al weten over de iPhone 15 Pro Max lees je hier.

Apple Watch Series 9: vrijwel zeker

Wat gaat Apple dit jaar met de Apple Watch doen? Allereerst verwachten we de Apple Watch Series 9. Dit model zal vooral interessant zijn voor iedereen die nog een ouder model heeft en graag wil upgraden. Heb je bijvoorbeeld nog een Apple Watch Series 4 en is deze nu echt toe aan vernieuwing? Dan zou dit model zeker interessant kunnen zijn. Voor het eerst in drie jaar gaan de prestaties van de Apple Watch er op vooruit, met een snellere S9-chip. Maar verder verschilt de Apple Watch Series 9 naar verwachting weinig van de voorganger. Apple zal vermoedelijk nog wat nieuwe kleuren van de aluminium versie gaan uitbrengen, maar dat was het dan ook wel. Niet per se interessant dus voor mensen met een Series 7 of Series 8.

Bekijk ook Apple Watch Series 9: alles wat we weten over de aankomende Apple Watch De Apple Watch Series 9 is de aankomende Apple Watch van 2023. Wat is er al bekend over dit nieuwe model en wanneer kunnen we hem verwachten? Op deze pagina praten we je bij over alles wat er al bekend is en lees je welke geruchten er zijn.

Apple Watch Ultra 2: grote kans

Het lijkt erop dat de Apple Watch Ultra al na één jaar een update krijgt. De Apple Watch Ultra 2, of Apple Watch Ultra 2022, krijgt vermoedelijk een snellere chip. Dit zal dezelfde S9-chip zijn als in de Apple Watch Series 9. Het kan immers niet zo zijn dat de Apple Watch Ultra dezelfde chip behoudt als vorig jaar en daarmee trager is dan de Apple Watch Series 9, terwijl de Apple Watch Ultra veel duurder is en vooral voor veeleisende gebruikers bedoeld is. Wat we verder nog verwachten, is een nieuwe donkere versie.

Nieuwe AirPods: mogelijk

Is het alweer bijna tijd voor nieuwe AirPods? Hoewel Apple vorig jaar de AirPods Pro 2 uitgebracht heeft en de derde generatie AirPods van een jaar daarvoor is, zou het zomaar kunnen dat we toch al nieuwe oordopjes te zien krijgen. Maar het zou zomaar kunnen gaan om een relatief kleine update. Er is namelijk een gerucht dat Apple dit najaar de AirPods Pro een usb-c-poort geeft (in de oplaadcase welteverstaan). Immers is Apple door EU-regels verplicht om de Lightning-poort te vervangen, dus het zou zomaar kunnen dat de AirPods of AirPods Pro vernieuwd worden met een gereviseerde oplaadcase. Of er aan de oordopjes zelf nog wat vernieuwd wordt, is nog de vraag.

Bekijk ook 'AirPods Pro krijgen een usb-c-poort en gehoorfuncties in 2023' Apple zou plannen hebben om later dit jaar een usb-c versie van de AirPods Pro 2 uit te brengen. De standaard AirPods krijgen nog niet zo'n aansluiting.

Overigens is het ook wel eens tijd voor een nieuwe generatie AirPods Max-hoofdtelefoon. Maar daar zijn nog geen concrete geruchten over geweest. De AirPods Max viert aankomende december haar derde verjaardag, dus een nieuw model met betere geluidskwaliteit, H2-chip en meer is zeker niet ondenkbaar. Dan kan Apple meteen de Lightning-aansluiting vervangen door usb-c.

Nieuwe iPads voor 2023: mogelijk

Het is de laatste tijd behoorlijk stil rondom de iPad. In oktober vorig jaar bracht Apple de iPad 2022 uit, een controversieel model met een vernieuwd design en een flink hoger prijskaartje. Apple hield daarom het 2021-model (nog met thuisknop) in het assortiment. Daarnaast was er veel te doen om het gebruik van de eerste generatie Apple Pencil, waar je (door het gebrek aan Lightning) een adapter voor nodig hebt. Het zou ons niet verbazen als Apple deze generatie nog in het assortiment houdt, maar dan voor een lagere prijs. Een update van het 2022-model is ook nog mogelijk (bijvoorbeeld met een snellere chip), maar concrete aanwijzingen zijn daarvoor niet geweest. Maar onthoud: Apple brengt eigenlijk elk najaar wel een nieuw instap iPad-model uit. De Pro-modellen komen pas in 2024 weer aan bod.

Maar er is nog een iPad die zomaar eens een update kan krijgen: de iPad mini. Het huidige model is de iPad mini uit 2021, dus een vernieuwde versie met bijvoorbeeld een snellere chip is niet uitgesloten. Maar verwacht geen grote veranderingen: het huidige model kreeg twee jaar geleden nog een flinke make-over en de iPad mini is niet Apple’s meest populaire iPad-model. Er is één bron die zegt dat de release van de iPad mini 7 niet ver weg is.

Uitbreiding van diensten: grote kans

Diensten worden voor Apple steeds belangrijker, simpelweg omdat er steeds meer mee te verdienen valt. Apple Music heeft de afgelopen jaren al een aantal fijne updates gekregen (bijvoorbeeld met Dolby Atmos en lossless audio), maar Apple’s andere diensten lopen qua ontwikkelingen iets achter. Wellicht dat Apple Arcade nog een spannende nieuwe toevoeging krijgt of dat er nog iets interessants gepland staat voor Apple TV+. Wij hopen vooral dat Apple de ondersteuning van Apple Fitness+ eens gaat uitbreiden, bijvoorbeeld naar Nederland en België. Dan kunnen we ook eindelijk profiteren van een grotere Apple One-bundel.

Releasedata software-updates: zo goed als zeker

Vergeet ook niet dat Apple nog een aantal software-updates in het verschiet heeft. Via de voetnoten van de persberichten van de nieuwe producten, krijgen we doorgaans te weten wanneer de nieuwe iOS-updates en meer verschijnen. Tijdens de presentatie zal dan ook duidelijk worden wat de releasedatum van iOS 17 wordt. Maar ook verwachten we meer te horen over de datum van iPadOS 17, watchOS 10 en tvOS 17. De updates komen mogelijk een week na het event uit voor iedereen. macOS Sonoma verwachten we pas in oktober, omdat er ook dan nieuwe Macs verwacht worden.

Bekijk ook Wanneer komt iOS 17 uit? Alles over de releasedatum en planning Nu iOS 17 is aangekondigd, wil je nog maar één ding weten: wanneer kan jij ermee aan de slag? Daar geven we in dit artikel antwoord op. Je leest hier alles over de planning en release date van iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 en meer.

Overige aankondigingen: mogelijk pas later

Komt er nog een grote verrassing? Hoe zit het met de Macs en horen we meer over de Vision Pro-headset? We verwachten niet dat Apple nog meer aankondigingen gaat doen wat betreft nieuwe producten. De Mac komt volgens bronnen pas in oktober weer aan bod. Oktober is doorgaans ook een echte Mac-maand en met de M3-chip in het vooruitzicht. Nieuwe Macs of MacBooks ga je tijdens het september 2023-event dus niet zien.

Ook de Vision Pro verwachten we niet voorbij te zien komen. Apple heeft tijdens de WWDC al de eerste preview getoond, maar de headset ligt pas vanaf begin 2024 in de Amerikaanse schappen. Apple hoeft dus nog geen haast te maken om meer details aan te kondigen. We verwachten daarom pas begin 2024 meer te horen over de headset en de verdere plannen die Apple daarmee heeft.

Wat kun je van iCulture verwachten?

