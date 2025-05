Over 17 weken is het zover: dit zijn 17 verwachtingen voor de iPhone 17

In dit artikel zetten we onze 17 verwachtingen voor de iPhone 17 op een rij. Spoiler alert! Er komen nieuwe camera's, schermtechnieken en meer coole functies aan.

Ook in 2025 verwachten we dat Apple traditiegetrouw nieuwe iPhones aankondigt in september. Deze week moeten we nog 17 weken wachten tot Apple vermoedelijk de nieuwe iPhone presenteert. Een uitgerekende kans om 17 verwachtingen voor de iPhone 17 te delen.

#1 Vier modellen: voor ieder wat wils

Net als voorgaande jaren verwachten we dat Apple in september feitelijk gezien 4 modellen uitbrengt. De manier waarop wordt wel wat anders dan we gewend zijn. De laatste jaren komt Apple met een gewoon model en een grote variant daarvan. Daarnaast is er een Pro-model en ook daarvan is een groter exemplaar te koop. Dit jaar verwachten we de volgende line-up:

De iPhone 17 Air is nieuw in het rijtje en krijgt naar verwachting ook de meeste schijnwerpers op zich gericht. Meer informatie over dit extra dunne model lees je in ons artikel.

Bekijk ook iPhone 17 Air: dit weten we al van het meest interessante model van 2025 Alles wat we al weten en verwachten van de iPhone 17 Air: hoe dun wordt hij, welke functies zitten erin en wanneer kan je hem verwachten? Dit moet je weten over de aankomende iPhone 17 Air, misschien wel de dunste iPhone ooit.

#2 Drie schermformaten met een nieuwkomer

Net als bij de hiervoor genoemde modellen, gaat Apple ook wat schermformaten betreft iets nieuws doen. Normaliter is er een kleinere en een grotere variant van de iPhone en het Pro-model. Het maakt dan wat het formaat betreft niet uit of je Pro kiest of niet. Dat is dit jaar vermoedelijk anders.

Net als vorig jaar krijgen de iPhone 17 en iPhone 17 Pro een 6,3 inch scherm. Ook de iPhone 17 Pro Max blijft qua schermformaat ongewijzigd: 6,9 inch. De uitschieter is wederom de iPhone 17 Air. Deze gaat in het midden zitten met 6,6 inch. Hoe dit vertaalt naar exacte afmetingen, is niet helemaal zeker. Dat ligt ook aan de schermrand. Lees meer over het iPhone 17-scherm in ons artikel.

Bekijk ook ‘Deze verbetering van het iPhone 17-scherm komt er toch niet (en vier eigenschappen die er wel komen) Hoewel het nog wel even duurt voordat Apple de iPhone 17 serie gaat uitbrengen, zetten wij in dit artikel alvast op een rijtje wat de details van de schermen in de nieuwe reeks iPhones gaan zijn.

#3 Always on en ProMotion komt ook naar de gewone modellen

Dit zou een mooie move van Apple zijn! We verwachten dat zowel de always on-techniek als het ProMotion-scherm dit jaar ook naar de gewone modellen komt. Sinds de introductie op de iPhone 14 Pro zijn deze functies exclusief gebleven voor de Pro-lijn.

Met always on heeft je iPhone de mogelijkheid om, op een energiezuinige manier, het scherm altijd aan te laten staan. Ook zijn functies als StandBy dan nuttiger. En met ProMotion toont het scherm vloeiende animaties die er mooier uitzien dan op een standaard scherm. Het aantal pixels wordt namelijk tot twee keer vaker ververst dan normaal. Meer over always on op de iPhone 17 lees je bij ons.

Bekijk ook Gerucht: ‘Always-on in 2025 ook in gewone iPhone 17 (Plus)’ De iPhone 17 en iPhone 17 Plus krijgen vermoedelijk ook een always-on scherm met ProMotion. Deze functies blijven niet meer exclusief voor de Pro-modellen.

#4 Nieuwe camera’s aan de achterkant

Voor het eerst in jaren verwachten we dat Apple een grote verandering doorvoert in het design van de camera’s. Dit zit al sinds jaar en dag volledig in de linkerbovenhoek verwerkt. Voor de nieuwe iPhones wordt verwacht dat de ‘bult’ voor de camera nu net zo breed is als de iPhone zelf. De lenzen zitten nog wel linksboven, maar de flits komt rechtsboven.

Ook de specs van de camera’s worden – zoals elk jaar – verbeterd. Een mechanische sluiter wordt op minimaal één model verwacht. Dit reguleert hoeveel licht er op de sensor valt en het biedt meer ruimte voor een hoge beeldkwaliteit. Verder verwachten we dat de Pro-modellen nu in alle lenzen aan de achterkant 48 megapixels krijgt. Lees meer over de iPhone 17 camera in ons artikel.

Bekijk ook Dit weten we al over de iPhone 17 camera Goed nieuws voor iedereen die graag selfies maakt: de iPhone 17 krijgt een flink verbeterde frontcamera. Wat weten we verder al over de camera’s in de iPhone 17? Op deze pagina houden we je op de hoogte!

#5 Ook een nieuwe selfiecamera

De iPhone heeft al best een lange tijd – sinds de iPhone 11 – een 12 megapixelcamera aan de voorkant. Wij verwachten dat 2025 eindelijk het jaar wordt waar Apple dit opschroeft. En niet een beetje: er komt vermoedelijk een 24 megapixelsensor voor de selfiecamera. Dit maakt het makkelijker om in te zoomen en te croppen zonder de kwaliteit drastisch te verslechteren.

#6 Filmen met de voor- en achtercamera tegelijk

Nog even over de camera’s: ook qua softwarefuncties verwachten we wat moois. De iPhone 17-lijn zal de mogelijkheid krijgen om te filmen met zowel de voor- als achtercamera tegelijk. Dat is nu met een omweg al mogelijk met andere apps, maar de iPhone 17 krijgt hier ingebouwde ondersteuning voor. Voor de vloggers onder ons is dat een welkome toevoeging.

#7 Het Dynamic Island: kleiner of hetzelfde?

Er is wat heen-en-weer gepraat wat betreft het formaat van het Dynamic Island van de iPhone 17. Eerst zou hij kleiner worden, maar dat is niet het laatste gerucht. Onze verwachting is op dit moment dat het Dynamic Island van de iPhone 17 gelijk blijft aan die van de huidige iPhones. Er is een kleine kans dat de iPhone 17 Pro Max een kleiner Dynamic Island krijgt, hoewel dat niet heel overtuigend is.

Bekijk ook iPhone 17: wordt het Dynamic Island nou wel of niet kleiner? Uit verschillende bronnen worden geruchten verspreid over het nieuwe ontwerp van de iPhone 17. De grootte van het Dynamic Island is ook onderhevig aan discussie.

#8 Grotere batterij op komst (maar niet voor alle modellen)

Da’s altijd leuk nieuws, een grotere batterij. Het lijkt erop dat de iPhone 17 Pro Max een hogere batterijcapaciteit krijgt dan de iPhone 16 Pro Max. Er is nog niet veel concreets te melden over de iPhone 17 Air batterij. Er was een gerucht dat de batterij een capaciteit van 2800 mAh zou krijgen, wat vergelijkbaar is met de iPhone 12. Dat zegt echter niet dat de batterijduur ook hetzelfde is, want er is meer van toepassing dan de batterijcapaciteit.

#9 A19 en A19 Pro chips

Om alle nieuwe functies en AI-toepassingen te kunnen ondersteunen, verwachten we dat de iPhone 17 en iPhone 17 Air de nieuwe A19-chip krijgen. De iPhone 17 Pro en iPhone 17 Pro Max krijgen een A19 Pro-chip. Hoeveel beter deze precies zijn, is niet duidelijk. Vaak voert Apple een combinatie van prestatieverbeteringen en energiebesparing toe. De Pro-variant wordt vermoedelijk beter in het uitvoeren van grafische taken zoals games en filmen.

#10 Meer werkgeheugen voor alle modellen

Naast een nieuwe chip met verbeterde efficiëntie verwachten we meer van de A19-chip. Namelijk: meer werkgeheugen! De huidige modellen hebben 8GB RAM, maar dat wordt naar verwachting 12GB. We vinden niet dat de iPhone echt een tekort heeft, maar meer kan geen kwaad. Apps blijven op die manier langer in het geheugen zodat je minder hoeft te wachten tot ze openen. Lees meer over het iPhone 17 werkgeheugen in ons artikel.

Bekijk ook Gerucht: ‘Alle iPhone 17-modellen krijgen deze krachtige upgrade voor AI’ Als we bronnen mogen geloven gaat Apple bij de iPhone 17-serie flink uitpakken als het om werkgeheugen gaat. Om Apple Intelligence te kunnen ondersteunen wordt er gesproken over maar liefst 12GB RAM. Lees hier de nieuwste geruchten over het werkgeheugen van de iPhone 17-modellen.

#11 Ondersteuning voor Wi-Fi 7 in een Apple-chip

Hoewel de iPhone 16e geen vlaggenschip van Apple is, kwam deze iPhone eerder dit jaar wel met een unieke functie. Het toestel heeft een C1-chip, wat Apple’s eerste eigen modem is. Voor andere apparaten gebruikt Apple chips die door andere bedrijven zijn ontwikkeld. De iPhone 17 wordt verwacht met een Apple-modem. Dit modem heeft ook ondersteuning voor Wi-Fi 7. Overigens heeft de iPhone 16-lijn dat ook, maar niet in een chip van Apple.

Wi-Fi 7 zorgt voor snellere en betrouwbare verbindingen. Let wel: ook je router moet deze standaard ondersteunen. Anders zul je er niks van merken.

Bekijk ook ‘Eigen wifi 7-chip van Apple zit in de iPhone 17’ Apple zou een eigen wifi-chip willen ontwikkelen, om minder afhankelijk te zijn van Broadcom. Na wat tegenslagen lijkt er nu wat meer schot in te zitten. heel voorspoedig lijkt de ontwikkeling nog niet te gaan; het project staat volgens één analist voorlopig stil en volgens andere bronnen duurt het nog minstens tot de iPhone 18.

#12 Materiaalkeuzes in de iPhone 17 (Pro)

De gewone iPhones en de Pro-modellen zijn goed van elkaar te onderscheiden door onder meer de materialen. Dat zal misschien veranderen, want Apple lijkt de materialen gelijk te trekken. De randen van de huidige gewone iPhones zijn van aluminium en de huidige Pro-modellen hebben titanium. In september kondigt Apple vermoedelijk aan dat alle modellen nu aluminium gebruiken. Dit materiaal weegt minder en bovendien komt het goed van pas wat recyclen betreft. Als Apple later volledig overgaat op gerecycled materiaal, is een beperkter materiaalaanbod gunstig.

#13 Kleur bekennen: wordt het een fel jaar?

We verwachten dat Apple nieuwe kleuren introduceert voor de iPhone 17 (Pro). Misschien krijgt de iPhone 17 Air zelfs een unieke kleur, maar dat weten we niet zeker. Wat we wel met meer zekerheid kunnen zeggen is dat de Pro-modellen rustigere kleuren krijgen. De ‘gewone’ modellen krijgen een wat feestelijker uiterlijk. Je kunt er donder op zeggen dat beide varianten ook gewoon als zwarte en witte uitvoering verkrijgbaar zullen zijn.

#14 Verbeterde koeling voor betere prestaties

Wie klaagt dat de iPhone te warm wordt en daardoor slechter presteert, moet even opletten. De iPhone 17 krijgt een aangepast ontwerp aan de binnenkant. Hierdoor moet hitte beter worden afgevoerd, waardoor de temperatuur van het toestel lager blijft dan in huidige iPhones. Voor de iPhone 17 Pro (Max) wordt zelfs verwacht dat er vloeistofkoeling zal zijn voor nog betere prestaties. Voor Apple is dat een primeur, maar er zijn al andere smartphones die dat hebben.

#15 Sneller opladen (maar niet veel)

Officieel kunnen de huidige iPhone 16-modellen opladen met een vermogen tot 30 Watt. Het opladen van de iPhone 17 gaat vermoedelijk iets sneller, namelijk met 35 Watt. Als je batterij leeg is, hoef je dus net wat minder lang te wachten tot ‘ie vol zit. Overigens gaat het hier wel om opladen met een kabel. Via MagSafe gaat het met een maximum van 15 Watt.

Bekijk ook Hoe snel kan je de iPhone 17 straks opladen? ‘Niet veel sneller dan nu’ Elk jaar hopen we weer dat er grote verbeteringen zijn op het gebied van accu en oplaadmogelijkheden. We nemen je mee in de laatste geruchten omtrent het opladen van de iPhone 17.

#16 De prijs: hoger dan nu

We moeten je helaas teleurstellen als je rekende op een goedkopere iPhone in 2025. Helaas is de verwachting dat de gehele line-up duurder wordt dan de voorgangers. Voor een iPhone 17 met 128GB opslag betaal je naar verwachting €1.019,00. Dat is zo’n vijf tientjes meer dan de voorganger. Het duurste model kost naar verwachting €2.509,00. Daarvoor krijg je een iPhone 17 Pro Max met 2TB opslag. Meer over de Nederlandse prijs van de iPhone 17 lees je bij iCulture.

Bekijk ook ‘Apple gaat iPhone 17-serie duurder maken’: dit zijn de verwachte prijzen voor de 2025 iPhones Het lijkt er steeds meer op dat de prijs van de iPhone 17-modellen omhoog gaat. De vraag is wel hoeveel duurder de iPhone 17-serie wordt. Dit zijn de prijzen die wij verwachten voor de iPhone 17.

#17 (Nog) geen iPhone 17e

Apple heeft momenteel de iPhone 16e in het assortiment. Dit is een goedkoper toestel met (over het algemeen) nieuwe specificaties. We verwachten dat Apple geen iPhone 17e uitbrengt in september. Mocht je interesse hebben in dat model, dan moet je vermoedelijk wachten tot het voorjaar van 2026. Apple pakt dan een extra momentje om weer aandacht te krijgen voor de iPhone.