Twijfel je tussen de iPhone 16 Pro of iPhone 15 Pro? Kun je beter geld besparen met het 2023-model of is het nieuwste 2024-model meer geschikt? Lees het in deze vergelijking met koopadvies.

De iPhone 16 Pro is weer een mooie upgrade ten opzichte van de iPhone 15 Pro, maar is het voor jou genoeg? Als je op zoek bent naar een nieuw Pro-model, dan is het altijd verstandig om te kijken of je niet beter wat geld kunt besparen op het model van vorig jaar, zeker nu deze nog volop verkrijgbaar is bij allerlei verkooppunten. Wij kijken daarom naar de verschillen tussen de iPhone 16 Pro vs iPhone 15 Pro en vertellen jou welke je het beste kan kiezen.

Verschillen iPhone 16 Pro vs iPhone 15 Pro

De verschillen tussen de iPhone 16 Pro en iPhone 15 Pro vind je vooral bij het scherm, de camera, de nieuwe knop, batterijduur, design, chip en draadloze verbinding. Op alle andere vlakken scoren de twee modellen (nagenoeg) gelijk, dus voor deze vergelijking kijken we vooral naar deze zeven verschillen.

In dit artikel noemen we vooral de verschillen tussen de iPhone 16 Pro vs iPhone 15 Pro, maar de verschillen gelden ook voor de iPhone 16 Pro Max vs iPhone 15 Pro Max.

#1 Scherm: groter met dunnere randen

Apple heeft de schermen voor het eerst sinds 2020 weer groter gemaakt. Deze keer hebben de twee Pro-modellen een 6,3- en 6,9-inch display, in plaat svan 6,1- en 6,7-inch. Dat geeft beide modellen net wat meer schermruimte, al zal het verschil ook weer niet schokkend groot zijn. Een manier waarop Apple de schermen groter heeft kunnen maken, is door de dunnere schermranden. De zwarte rand rondom het display is bij de iPhone 16 Pro kleiner dan ooit, terwijl Apple dit bij de iPhone 15 Pro-modellen ook al wat dunner maakte. Tot slot hebben de iPhone 16 Pro-modellen een lagere minimale helderheid van 1 nit.

Overige specificaties van het display zijn gelijk gebleven.

iPhone 16 Pro iPhone 15 Pro iPhone 16 Pro Max iPhone 15 Pro Max Schermtype Super Retina XDR OLED Super Retina XDR OLED Super Retina XDR OLED Super Retina XDR OLED Schermformaat 6,3-inch 6,1-inch 6,9-inch 6,7-inch Dynamic Island ✅ ✅ ✅ ✅ ProMotion ✅ ✅ ✅ ✅ Always-on ✅ ✅ ✅ ✅ HDR ✅ ✅ ✅ ✅ Resolutie 2622 x 1206 (460 ppi) 2556 x 1179 (460 ppi) 2868 x 1320 (460ppi) 2796 x 1290 (460ppi) Maximale helderheid 2000 nits 2000 nits 2000 nits 2000 nits Minimale helderheid 1 nit – 1 nit – Schermranden Dunst Dun Dunst Dun

#2 Camera: op bepaalde punten net weer beter

De camera is ieder jaar weer het belangrijkste aspect van de Pro-modellen en voor dit jaar heeft Apple een aantal betekenisvolle verbeteringen doorgevoerd bij de iPhone 16 Pro-modellen. Ben je fan van de 0,5x-camera, dan is het goed om te weten dat deze nu een 48-megapixel lens heeft. Daardoor zien foto’s er veel mooier uit, met meer scherpte en minder ruis. Dat zie je ook terug bij de macromodus, die nu ook in 48-megapixel is. Bovendien vinden we de 5x optische zoom nu in alle modellen, want dat is niet meer exclusief voor het grootste Pro Max-model.

Bekijk ook iPhone 16 (Pro) camera: dit is er écht nieuw De camera is een belangrijk onderdeel van de iPhone. Alle ogen zijn dan ook gericht op de nieuwe camera's van de iPhone 16 en iPhone 16 Pro. Zijn er technische verbeteringen, waardoor je geneigd bent om over te stappen?

Op het gebied van filmen voegt Apple ook nieuwe mogelijkheden toe. Zo kun je voor het eerst 4K Dolby Vision met 120 frames per seconde filmen, is er een nieuwe functie genaamd Audiomix waarmee je de geluidskwaliteit van je films verbetert en is ook de algehele kwaliteit van de vier microfoons verbeterd. Bovendien zijn de lenzen voorzien van een nieuwe antireflectiecoating, waardoor je minder last zult hebben van bijvoorbeeld reflecties door de zon.

Voor iedereen die vaak selfies maakt, is het goed om te weten dat je nu ook in Dolby Vision kan filmen met de frontcamera. Dat was met de iPhone 15 Pro-modellen niet mogelijk. Lees ook ons artikel over de iPhone 16-camera.

iPhone 16 Pro iPhone 15 Pro Groothoek 48-megapixel; f/1.78 48-megapixel; f/1.78 Ultragroothoek 48-megapixel; f/2.2 12-megapixel; f/2.2 Telelens 12-megapixel; f/2.8 12-megapixel; f/2.8 Optische zoom 0,5x, 1x, 2x, 5x 0,5x, 1x, 2x, 3x (iPhone 15 Pro), 5x (iPhone 15 Pro Max) Optische beeldstabilisatie 2e generatie met sensorverschuiving 2e generatie met sensorverschuiving Photonic Engine ✅ ✅ Actiemodus ✅ ✅ Portretmodus ✅ ✅ Nachtmodus ✅ ✅ Fotografische stijlen ✅ Nieuwste generatie ✅ Macrofotografie ✅ 48-megapixel ✅ LOG-video ✅ ✅ Academy Color Encoding System ✅ ✅ Audiomix ✅ ❌ Microfoons van studiokwaliteit ✅ ❌ Windruisvermindering ✅ ❌ Lenzen met antireflectiecoating ✅ ❌ Camera voorkant 12-megapixel, tot 4K Dolby Vision filmen 12-megapixel, tot 4K filmen

#3 Knoppen: een nieuwe Cameraregelaar

De iPhone 16 Pro heeft een knop die je niet op de iPhone 15 Pro vindt: de Cameraregelaar. Ben je iemand die vaak foto’s maakt (waarschijnlijk wel als je voor het Pro-model gaat), dan komt deze knop goed van pas. Met de Cameraregelaar kun je namelijk gemakkelijk de Camera-app openen, foto’s maken en filmen. De knop is drukgevoelig en hij herkent als je erover heen veegt. Zo kun je dus gemakkelijk een andere cameramodus kiezen, zonder met je handen het scherm te blokkeren.

Bekijk ook Zo werkt de Camera Control-knop op de iPhone 16-modellen De iPhone 16 krijgt een speciale knop om de camera te bedienen. Deze Camera Control-knop heet in het Nederlands Cameraregelaar en is te vinden op alle modellen uit de iPhone 16-serie. Maar wat kun je ermee?

#4 Design en kleuren: een klein verschilletje

Het grotere scherm van de iPhone 16 Pro-modellen, zorgt er ook voor dat de toestellen iets groter geworden zijn. Als de je de iPhone 15 Pro eigenlijk al te groot vindt, dan is de iPhone 16 Pro dat helemaal. De nieuwe modellen zijn zijn 3 tot 4mm hoger en 1mm breder. De dikte is gelukkig wel gelijk gebleven. Hou er ook rekening mee dat de nieuwe modellen weer iets zwaarder geworden zijn, al zijn ze lang niet zo zwaar als de vroegere roestvrij stalen Pro-modellen.

Qua ontwerp is er ook nog een verschil in de kleurkeuze. De blauwe titanium versie is ingeruild voor desert titanium, een soort goud. Daarnaast zijn zowel naturel als wit wat lichter geworden. Zwart is nagenoeg wel hetzelfde gebleven.

iPhone 16 Pro iPhone 15 Pro iPhone 16 Pro Max iPhone 15 Pro Max Afmetingen 149,6 x 71,5 x 8,25mm 146,6 x 70,6 x 8,25mm 163 x 77,6 x 8,25mm 159,9 x 76,7 x 8,25mm Gewicht 199 gram 187 gram 227 gram 221 gram Behuizing Titanium Titanium Titanium Titanium Achterkant Matglas Matglas Matglas Matglas Kleuren – Desert titanium

– Naturel titanium

– Wit titanium

– Zwart titanium – Blauw titanium

– Naturel titanium

– Wit titanium

– Zwart titanium – Desert titanium

– Naturel titanium

– Wit titanium

– Zwart titanium – Blauw titanium

– Naturel titanium

– Wit titanium

– Zwart titanium

#5 Batterij en opladen: een grote sprong voor de accu

Een groot verschil waar iedereen voordeel aan gaat hebben, is dat de batterijduur van de iPhone 16 Pro-modellen aanzienlijk verbeterd is. Je kan met een iPhone 16 Pro vier uur langer video afspelen en bij audio afspelen is dit verschil zelfs tien uur. Bij de Pro Max-modellen zien we dezelfde verschillen in extra batterijduur. Je doet dus langer met je iPhone voordat je weer moet bijladen en dat is voor iedereen fijn.

Daar komt bij dat het draadloos opladen via MagSafe ook sneller gaat, mits je de nieuwe MagSafe-lader in huis haalt. Bedraad laden met een 45W-lader of hoger gaat ook sneller.

iPhone 16 Pro iPhone 15 Pro iPhone 16 Pro Max iPhone 15 Pro Max Video afspelen 27 uur 23 uur 33 uur 29 uur Video streamen 22 uur 20 uur 29 uur 25 uur Audio afspelen 85 uur 75 uur 105 uur 95 uur Snelladen – Bedraad (45W)

– Draadloos (25W) – Bedraad (27W)

– Draadloos (15W) – Bedraad (45W)

– Draadloos (25W) – Bedraad (27W)

– Draadloos (15W)

#6 Chip: weer ietsje sneller

Apple heeft in de iPhone 16 Pro-modellen de nieuwe A18 Pro-chip gestopt. Deze is volgens de eerste tests zo’n 15% sneller dan de A17 Pro-chip van de iPhone 15 Pro-modellen. Qua snelheid komt de A18 Pro-chip zelfs in de buurt van de M1-chip die Apple in 2020 op de Mac introduceerde. We verwachten echter niet dat je nou zo veel gaat merken van de betere prestaties. Het verschil zit hem vooral ook in de energiezuinigheid. Wel is de grafische kracht van de nieuwe chip wat beter.

#7 Wifi: van 6E naar 7

Tot slot een ander klein verschil als het gaat om draadloze communicatie: de iPhone 16 Pro (Max) is het eerste Apple-toestel met de wifi 7-standaard. Daarmee kun je in theorie hogere internetsnelheden halen. Maar je hebt daar wel een wifi 7-modem voor nodig, iets wat nog maar heel weinig mensen zullen hebben. En heel eerlijk: wifi 6E (de standaard in de iPhone 15 Pro) presteert ook gewoon al heel erg goed.

#8 Prijs: de prijzen zijn flink gedaald van de iPhone 15 Pro

Nu de iPhone 16 Pro-modellen er zijn, heeft Apple de iPhone 15 Pro-modellen uit het assortiment gehaald. Dat betekent dat de prijzen bij andere winkeliers zo langzamerhand gaan dalen. Je hebt al een iPhone 15 Pro voor zo’n €1.000,- en dat is toch al €200,- goedkoper dan een nieuwe iPhone 16 Pro. Je hebt met de iPhone 15 Pro dus een heel recent toestel in huis voor een veel lagere prijs.

Overeenkomsten iPhone 16 Pro vs iPhone 15 Pro

De iPhone 16 Pro en iPhone 15 Pro hebben verder louter overeenkomsten. Nagenoeg alle schermfuncties komen overeen, evenals het algehele design en diverse extra functies zoals SOS-noodmelding via satelliet, ongelukdetectie, de aansluitpoort, Face ID, opslagcapaciteit, waterbestendigheid en de inbegrepen sensoren zijn allemaal gelijk. Het maakt dus voor al deze functies eigenlijk niet uit of je nou de iPhone 16 Pro of iPhone 15 Pro neemt. Beide modellen zijn ook geschikt voor Apple Intelligence, mocht het ooit in de EU beschikbaar komen.

Conclusie iPhone 16 Pro vs iPhone 15 Pro

Het is duidelijk te merken dat de iPhone 16 Pro-modellen opvolgers zijn van de iPhone 15 Pro-modellen. Het is net alsof Apple de iPhone 15 Pro gepakt heeft als basis om de iPhone 16 Pro te maken, want zelfs als je ze naast elkaar legt zie je maar weinig verschillen. De iPhone 16 Pro is iets groter en heeft een iets groter scherm, maar de beeldkwaliteit is verder identiek. De camera heeft wel weer de jaarlijkse verbeteringen gekregen die voor fanatieke fotografen wel het verschil kunnen maken. En gezien de populariteit van de 0,5x-cameralens, denken we dat de 48-megapixelresolutie daar zeker wel van pas gaat komen bij veel mensen. En met de Cameraregelaar is het maken van foto’s nog makkelijker geworden. De extra lange batterijduur van de iPhone 16 Pro zet het toestel wel op een belangrijk punt een streepje voor.

Dat neemt niet weg dat er dit jaar weinig echt grote veranderingen zijn. Als je nauwelijks foto’s maakt en vooral het Pro-model kiest vanwege het scherm, dan kun je net zo goed voor de iPhone 15 Pro gaan. Deze is inmiddels ook nog veel goedkoper, dus dat is ook nog eens winst voor je portemonnee.

Ga de iPhone 16 Pro kopen als…

…je de allernieuwste iPhone wil.

…de iPhone voor jou niet groot genoeg kan zijn. Kies dan de iPhone 16 Pro Max.

…je de beste camera in een iPhone van dit moment zoekt.

…je benieuwd bent naar de nieuwe Cameraregelaar en veel foto’s maakt.

…je professioneel wil filmen in de beste HDR-beeldkwaliteit.

…je de iPhone met de langste batterijduur wil. Kies dan de iPhone 16 Pro Max.

…je dol bent op goudgekleurde iPhones.

Ga de iPhone 15 Pro kopen als…

…schermkwaliteit voor jou belangrijker is dan schermgrootte. De schermen van beide modellen zijn even goed.

…je graag een blauwe iPhone Pro wil. Alleen de iPhone 15 Pro is er nog in blauw titanium.

…je zo min mogelijk geld wil uitgeven aan een recent Pro-model.

…je een nieuwe iPhone Pro vooral voor de usb-c-poort wil.

Wil je alles weten over de prijzen van de iPhone 16-serie? Of wil je weten welke iPhones in de 2024 line-up zitten? In onze aparte overzichten lees je er alles over.