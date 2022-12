Zit je te wachten op een vernieuwde iPad mini, dan zul je nog even wat geduld moeten hebben. Volgens analist Ming-Chi Kuo kunnen we pas eind 2023 een nieuw exemplaar verwachten. Dat mag ook wel, want in 2022 is Apple's kleinste mini niet vernieuwd.

In 2022 zijn er van alle iPads nieuwe modellen verschenen, behalve van de iPad mini. Die ligt nog steeds als iPad mini 6-versie in de winkel. Op zich is het nog een prima aankoop en voorzien van het nieuwe hoekige design in leuke kleuren, maar in 2023 verwachten we wel dat Apple over de brug komt met een iPad mini 7. Dat gaat volgens Kuo ook gebeuren, maar pas aan het einde van het jaar of misschien zelfs nog iets later.



‘iPad mini 7 komt eind 2023 of begin 2024’

Apple zou bezig zijn met een nieuwe generatie, waarvan de massaproductie eind 2023 of in de eerste helft van 2024 zal losbarsten. Dit blijkt uit informatie uit de toeleveringsketen, die Kuo heeft verzameld. Kuo zegt in een reeks tweets dat de belangrijkste reden om te upgraden de vernieuwde chip zal zijn. Een nieuw uiterlijk hoeven we blijkbaar niet te verwachten. Kuo heeft geen verdere details gegeven, maar denkt niet dat Apple er een opvouwbare iPad van maakt. Die komt pas in 2025 of later. Een dergelijke opvouwbare iPad zal bovendien een veel hogere prijs krijgen, denkt Kuo.

Additionally, Apple is currently working on a new version of the iPad mini equipped with a new processor as the main selling point, and the mass shipment is expected to start by the end of 2023 or in 1H24. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) December 27, 2022

De iPad mini 2021 dateert uit september 2021 en heeft al een fikse prijsverhoging gekregen. De prijs begon voorheen nog bij €559,- maar Apple heeft dit omhoog geschroefd naar €659,-. En het model met 256GB was voorheen nog voor €729,- maar vanwege inflatie en andere prijsverhogende factoren wil Apple er tegenwoordig €859,- voor hebben. Dit model is voorzien van 8,3-inch scherm, een A15 Bionic-chip, usb-c-poort, aan/uitknop met Touch ID en 5G-ondersteuning.

We zullen het nog even met het huidige model moeten doen…

