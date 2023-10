Apple bracht vorig jaar voor het eerst een geheel unieke Apple Watch uit, die zich qua mogelijkheden en design duidelijk onderscheidt van de gewone Apple Watch. In onze review van de Apple Watch Ultra kon je al lezen hoe enthousiast we waren over dit model. Voor dit jaar heeft Apple de Apple Watch Ultra 2 uitgebracht, die directe opvolger van de allereerste Apple Watch Ultra. Terwijl Apple bij de eerste aversie flink uitpakte, is de opvolger wat minder ambitieus. Apple heeft slechts een paar wijzigingen aangebracht met hier en daar wat nieuwe mogelijkheden. Dat is voor een tweede generatie product best te begrijpen, maar had Apple niet meer kunnen doen? Schiet de Apple Watch Ultra 2 als nieuw model niet toch wat tekort? Dat lees je in deze review van de Apple Watch Ultra 2.

Het geteste model is een titanium 49 mm Apple Watch Ultra 2 met blauw Alpine-bandje en oranje/beige Trail-bandje. De Apple Watch Ultra 2 is door Apple beschikbaar gesteld.



Introductie Apple Watch Ultra 2 review: dit is er nieuw

De Apple Watch Ultra 2 heeft alle functies die je al kent van de vorige generatie Apple Watch Ultra, aangevuld met wat extra nieuwe functies:

Nieuwe snellere S9-chip

Tik dubbel-gebaar

Tweede generatie Ultra Wideband-chip voor nauwkeurig zoeken

Helderder display (tot 3000 nits)

64GB interne opslag

De belangrijkste eigenschappen van de Apple Watch Ultra-serie zijn:

Robuust design van titanium

Plat OLED-display

Groter 49mm-formaat

Geschikt voor duiken tot 40 meter (met watertemperatuursensor)

Programmeerbare actieknop

Luidere speaker met sirine

Nauwkeurigere gps

Extra lange batterijduur tot 36 uur

Het afgelopen jaar is wel gebleken dat de Apple Watch Ultra lang niet alleen geschikt is voor actieve buitenmensen en duursporters. Hou je van een groot horloge, wil je een zo groot mogelijk scherm en een extra lange batterijduur, dan is de Apple Watch Ultra 2 ook voor jou. Je gebruikt dan niet alle geavanceerde sportfuncties zoals duiken en het lopen van marathons, maar is dat erg? Dat is een persoonlijke keuze. Hoewel Apple de Apple Watch Ultra-modellen vooral in de markt gebracht heeft voor actieve buitensporters, is de doelgroep veel breder. En dat is meer dan prima. Zelf ben ik ook geen actieve buitensporter: ik doe niet aan diepzeeduiken, bergbeklimmen of marathons hardlopen. Maar dat betekent niet dat de Apple Watch Ultra 2 niet voor mij geschikt is.

Voor deze review heb ik de Apple Watch Ultra 2 afgewisseld met de Apple Watch Series 8. Daardoor komen de verschillen nog beter naar voren en zijn de eigenschappen van de Apple Watch Ultra 2 beter te waarderen.

Design Apple Watch Ultra 2: we hadden op een nieuwe kleur gehoopt

49mm horlogekast, gemaakt van titanium

Alleen beschikbaar in kleur naturel titanium

Robuust ontwerp met grotere Digital Crown en bescherming rond de knop

Oranjegekleurde actieknop

Ratings en certificeringen: IP6X, MIL-STD-810H, EN13319, WR100

Qua ontwerp is de Apple Watch Ultra 2 identiek aan de voorganger. Dat hebben we wel vaker gezegd in voorgaande reviews van andere Apple Watch-modellen (bijvoorbeeld van de Apple Watch Series 9 en Apple Watch Series 8), maar deze keer is daar echt geen speld tussen te krijgen. Echt álles is qua ontwerp identiek. Zelfs op de achterkant bij de sensoren staat niet vermeld dat het om de Apple Watch Ultra 2 gaat: er staat simpelweg ‘Apple Watch Ultra’ op. Je zou bijna denken dat de naam Apple Watch Ultra 2 een last-minute marketingkeuze geweest is en dat oorspronkelijk het plan was om dit model gewoon Apple Watch Ultra te noemen (net als dat Apple doet bij de Apple Watch SE). De Apple Watch Ultra 2 heeft daardoor geen enkele manier om hem te herkennen vanaf de buitenkant.

We vinden het dan ook heel erg jammer dat Apple dit jaar niet gekozen heeft voor een nieuwe kleur. Van tevoren gingen er geruchten over een donkere variant van de Apple Watch Ultra (concepten tonen hoe dat eruit had kunnen zien), maar Apple heeft daar dit jaar niet voor gekozen. En dat is niet alleen teleurstellend, maar ook opmerkelijk. Een nieuw kleurtje is voor Apple altijd een eenvoudige troefkaart om een nieuw model te verantwoorden. Wat dit extra opmerkelijk maakt, is dat de iPhone 15 Pro-modellen (eveneens van titanium) wél beschikbaar zijn in meerdere kleuren.

Mijn vorige Apple Watches waren altijd donker qua kleur, dus de naturel titanium kleur van de Apple Watch Ultra 2 was wel even wennen. Persoonlijk vind ik de donkere varianten nog steeds mooier, maar dat is slechts een kwestie van smaak. De kleur is gelukkig wel neutraal, zodat al je bestaande bandjes er gewoon bij passen. Een echt nadeel is de huidige kleur dus niet, maar het is zeker wel een gemiste kans dat er geen donkere variant is.

De Apple Watch Ultra 2 is, net als de voorganger, een stuk groter dan de andere modellen. In het begin is dat best even wennen, zeker nu we weer in de periode van lange mouwen, jassen en truien beland zijn. Het horloge is een stuk dikker dan de normale Apple Watch. Ten opzichte van de voorganger is hier, net als bij alle andere aspecten van het design, geen verschil. Huidige Apple Watch Ultra-gebruikers hoeven dan ook voor het ontwerp zeker niet de upgrade te maken, mocht je die overstap überhaupt overwegen.



Apple Watch Ultra 1 vs Apple Watch Ultra 2

Dat de Apple Watch Ultra 2 wat dikker is dan vorige gewone Apple Watch-modellen, betekent ook dat de kans wat groter is dat je ergens tegenaan stoot. In onze test is dat ook een aantal keer gebeurd, maar er is geen enkele beschadiging te zien. Of dat komt door het gebruikte materiaal (titanium) of dat het een andere reden heeft, is slechts gissen. Feit is wel dat de Apple Watch Ultra 2 (net als de voorganger) behoorlijk stevig is en een goede bouwkwaliteit heeft. Dit is een Apple Watch die tegen een stootje kan.

CO₂-neutrale bandjes beschikbaar Voor het eerst is de Apple Watch Ultra 2 verkrijgbaar in een CO₂-neutrale combinatie. Dat geldt voor het model met Alpine- en Trail-bandje. Dit geldt ook voor de Apple Watch Series 9, waarbij de combinatie van de aluminium kast en bepaalde bandjes ook CO₂-neutraal is. Dit geeft je wellicht een beter gevoel bij het aanschaf van de Apple Watch. Aan de kwaliteit hebben we gelukkig niks gemerkt: de CO₂-neutrale bandjes zijn van dezelfde hoge kwaliteit als we van Apple gewend zijn. In onze Apple Watch Series 9 review lees je meer over dit onderwerp.

Scherm Apple Watch Ultra 2: nu nog feller

Groot OLED-display met beeldoppervlak van 1185mm²

Resolutie van 410 x 502 pixels

Hogere maximale helderheid van 3000 nits

Minimale helderheid van 1 nits

Always-on

Saffierglas

Het grote voordeel van de Apple Watch Ultra-serie is het grotere scherm. Dat is dan ook voor veel mensen een reden om voor dit model te kiezen. Het extra grote display zorgt ervoor dat alles zonder problemen af te lezen is, al hadden wij daar eerlijk gezegd met vorige Apple Watches met kleinere displays ook al geen problemen mee. Maar als je zicht om wat voor reden dan ook minder wordt, is de Apple Watch Ultra (2) wel een uitkomst. Verder heeft het scherm alles wat je mag verwachten: always-on, een hoge resolutie, dunne schermranden en mooie kleuren.

Het grotere scherm komt dankzij watchOS 10 beter tot zijn recht dan voorgaande jaren, al geldt dit ook voor de eerste Apple Watch Ultra en de andere Apple Watch-modellen. Meer apps hebben in watchOS 10 een gekleurde achtergrond, die ook context geven met wat er op het scherm getoond wordt. Denk aan de Weer-app, waarbij je aan de achtergrond ziet hoe het weerbeeld er op dat moment uit ziet. Op het grotere scherm van de Apple Watch Ultra komt dit beter tot zijn recht dan op andere modellen.

Toch blijven we het jammer vinden dat Apple niet heel veel meer met het grotere scherm doet. Waar bij een iPhone Pro Max-model simpelweg meer content op het scherm te zien is (en je dus minder hoeft te scrollen), is dat op de Apple Watch Ultra 2 niet het geval. Je kunt dit oplossen door de tekstgrootte aan te passen, waardoor het grotere display ook een wat meer praktisch nut heeft. Als je al lange tijd een Apple Watch gebruikt en voor het eerst een Apple Watch Ultra (2) om je pols doet, is de standaard tekstgrootte in het begin wel even wennen. Het lijkt allemaal wat opgeblazen en het is afhankelijk van jouw situatie of dat een voor- of nadeel is.

Hogere én lagere helderheid

Ten opzichte van de voorganger heeft de Apple Watch Ultra 2 een hogere maximale helderheid. Voorheen was dit 2000 nits, maar dat is verhoogd tot 3000 nits. Dat is vooral prettig als je veel buiten bent en de zon fel op het scherm schijnt, al hadden wij bij vorige Apple Watch-modellen met lagere maximale schermhelderheid nooit problemen met het aflezen van het scherm. De hogere maximale helderheid is aardig om te hebben, maar je zult het ook niet missen als je het niet hebt.

Tegelijkertijd heeft Apple ook de minimale helderheid aangepast naar 1 nits en dat vinden we vooral in een aantal specifieke situaties erg praktisch. Denk bijvoorbeeld als je je kind naar bed brengt, waardoor niet de halve slaapkamer verlicht wordt door het scherm van je Apple Watch. Of als je in een theater of bioscoop zit, zodat andere geen last hebben van jouw scherm (al adviseren we nog altijd om hier de Theatermodus te gebruiken).

Hardware Apple Watch Ultra 2: eindelijk een snellere chip (maar daar merk je nog niks van)

S9-chip met 64-bits quad-core-processor

4-core Neural Engine

Ultra Wideband-chip van de tweede generatie

64GB interne opslag (was 32GB)

W3 draadloze chip

Standaard met cellular-verbinding

Bluetooth 5.3 en Wifi 4

Hartslagsensor van de derde generatie

Zuurstofsaturatiesensor

Elektrische hartslagsensor voor ECG

Polstemperatuursensor

Stofbestendig en waterbestendig tot 100 meter

Eén van de weinige verbeteringen in de Apple Watch Ultra 2 vinden we binnenin. De nieuwe S9-chip belooft voor het eerst in drie jaar betere prestaties dan voorgaande Apple Watch-modellen. Apple strooit daarbij graag met cijfers: 5,6 miljard transistors, 60 procent meer dan in de vorige generatie, machinelearning-taken die tot twee keer sneller zijn, enzovoorts. Allemaal leuk en aardig, maar wat merk je daar nou in de praktijk van? Dat is immers waar je deze Apple Watch Ultra 2 review voor leest. In onze test hebben we qua snelheidsverbeteringen eigenlijk geen verschil gemerkt met de vorige generaties van de Apple Watch, zoals de Apple Watch Series 8 (die dezelfde chip heeft als de eerste Apple Watch Ultra). Apps starten net zo snel op, Siri reageert nog net zo snel en alle animaties zijn even vloeiend. Ondanks dat de S9-chip dus op papier snellere prestaties levert, hebben wij daar in de praktijk niets van gemerkt.

Dat komt ook doordat sommige functies op dit gebied nog niet in het Nederlands beschikbaar zijn. De S9-chip zorgt met de nieuwe Neural Engine ervoor dat Siri on-device werkt en dus verzoeken sneller begrijpt en kan verwerken. Datzelfde geldt ook voor dicteren. Maar dit geldt alleen als je de Apple Watch Ultra 2 en Siri in het Engels gebruikt. In het Nederlands werken dit soort functies nog net zo snel als voorheen en dat is toch wel heel erg jammer.

Apple heeft qua hardware binnenin nog een aantal andere veranderingen doorgevoerd. Zo is de Apple Watch Ultra 2 voorzien van 64GB interne opslag, een verdubbeling ten opzichte van de Apple Watch Series 4 en nieuwer. Deze opslag gebruik je voor het offline bewaren van muziek, audioboeken, podcasts en foto’s en het installeren van apps. Nu moeten wij eerlijk bekennen dat de 32GB van voorheen ook al meer dan genoeg was voor hoe wij de Apple Watch gebruiken, maar meer opslag is altijd welkom. Met 32GB had je al nauwelijks omkijken naar je opslagcapaciteit, maar met 64GB kun je helemaal ongestoord je gang gaan.

De Apple Watch Ultra 2 is ook voorzien van de tweede generatie Ultra Wideband-chip. Ultra Wideband wordt gebruikt voor nauwkeurige locatiebepaling. Je kent dit bijvoorbeeld van de AirTag, zodat je met je iPhone heel nauwkeurig de locatie van een AirTag kan traceren. Op de Apple Watch zat er ook altijd al een Ultra Wideband-chip, maar dit werd alleen gebruikt voor digitale autosleutels bij geschikte automodellen. Deze keer doet Apple met de nieuwe Ultra Wideband-chip in de Apple Watch Ultra 2 ook echt iets praktisch: het nauwkeurig zoeken van je iPhone. Je kent misschien wel al het pingen van je iPhone met een geluidje, zodat je hem makkelijker kan terugvinden. Met de Apple Watch Ultra 2 kun je ook nauwkeurig de locatie van de iPhone opzoeken via de Apple Watch, vergelijkbaar met hoe dit bij een AirTag werkt. Groot nadeel: dit werkt alleen in combinatie met een model uit de iPhone 15-serie, omdat dat nu nog de enige met dezelfde tweede generatie Ultra Wideband-chip is. Dat vinden we toch jammer. Waarom kan een iPhone wel nauwkeurig een AirTag vinden (beide met eerste generatie Ultra Wideband-chip), maar heb je daar voor het zoeken van de iPhone via de Apple Watch een tweede generatie Ultra Wideband-chip voor nodig? We willen best geloven dat hier technische redenen voor zijn, maar toch blijft het gevoel hangen dat dit ook met oudere iPhones zou kunnen werken.

Alle gezondheidssensoren van de voorgaande modellen

Qua sensoren heeft de Apple Watch Ultra 2 alles wat je van de vorige generaties Apple Watch kent. Er is dan ook op dit vlak niets bij gekomen en dat is toch wel jammer. Anderzijds: het is ook fijn dat Apple niet nog meer exclusieve sensoren en functies in de Apple Watch Ultra 2 gestopt heeft om nog meer onderscheid aan te brengen met andere modellen. Dit verplicht je ook niet om voor dit duurdere model te gaan omdat je graag gebruik wil maken van een specifieke gezondheidsfunctie. De Apple Watch Ultra 2 heeft een hartslagsensor van de derde generatie (net als alle andere recente modellen), een saturatiemeter, een sensor voor het maken van een ECG en sensoren die je polstemperatuur kunnen meten. Ook zit er een sensor in die de watertemperatuur meet, wat vooral handig is bij het duiken.

Wat de Apple Watch Ultra-serie op dit vlak uniek maakt ten opzichte van andere modellen, is dat de gps-sensoren een stuk beter zijn. Er zit zogenaamde dual-frequency gps in en dat zorgt ervoor dat je gps-locatie wat nauwkeuriger is. Dat zie je vooral terug op het kaartje van je wandelworkout, waarbij de lijn van je route wat strakker is en daardoor ook de metingen iets nauwkeuriger zijn. In Nederland is het gps-bereik over het algemeen prima, maar op drukke plekken (bijvoorbeeld tussen hoge gebouwen) kan dit wel het verschil maken.

Functies Apple Watch Ultra 2: Tik dubbel steelt de show

Nieuwe functie Tik dubbel om de Apple Watch Ultra 2 te bedienen

Alle gezondheidsfuncties van de vorige Apple Watch-modellen

Geschikt om mee te duiken

Ingebouwde actieknop

Sirene voor het afspelen van een hard geluid

We noemden eerder al dat het jammer was dat we in Nederland voorlopig nog maar weinig merken van de snellere S9-chip, maar gelukkig is er dankzij deze nieuwe chip wel een nieuwe functie mogelijk: Tik dubbel. Je wist misschien al dat je recente Apple Watch-modellen met handgebaren kan bedienen dankzij AssistiveTouch en de nieuwe Tik dubbel-functie borduurt daarop voort. Met Tik dubbel kun je de Apple Watch bedienen door twee keer met je vinger tegen je duim aan te tikken. De Apple Watch registreert je bloedcirculatie en gebruikt andere metingen, waarna het algoritme dankzij de S9-chip dit herkent als deze beweging die op ieder moment gebruikt kan worden. Na de aankondiging van de Apple Watch Ultra 2 en deze Tik dubbel-functie, vroegen wij ons af of dit niet ook gewoon mogelijk was op vorige modellen, aangezien een Tik dubbel-achtige beweging daar ook al mogelijk is als onderdeel van het eerder genoemde AssistiveTouch. Maar er is wel een duidelijk verschil.

Bij AssistiveTouch, wat een toegankelijkheidsfunctie is, is het altijd eerst vereist om een activatiegebaar te gebruiken (bijvoorbeeld twee keer met je vuist knijpen). Vervolgens weet de Apple Watch dat hij moet letten op andere gebaren die je met je hand maakt, zoals met je vinger tegen je duim tikken. Bij de Apple Watch Ultra 2 is zo’n activatiegebaar niet nodig. Je kunt op ieder moment twee keer met je vinger tegen je duim tikken om een actie uit te voeren. Dit is dus alleen mogelijk dankzij de S9-chip, al vragen wij ons wel stiekem af of dit technisch gezien écht niet zou kunnen op vorige modellen als Apple dit echt zou willen.

Maar wat heb je in de praktijk nou aan de Tik dubbel-functie? Om meteen met de deur in huis te vallen: het verandert niet de manier hoe je de Apple Watch gedurende de dag bedient. De meeste handelingen doe je nog steeds door op het scherm te tikken en aan de Digital Crown te draaien. De Tik dubbel-functie komt vooral van pas op de momenten dat je deze acties juist niet kan doen. Je staat met een beker koffie in je hand en je wordt gebeld. Of je hebt je kind op je arm en je krijgt een belangrijke melding. Of je bent aan het koken en staat druk te roeren en je timer gaat af. In al dit soort gevallen is je ene hand niet beschikbaar om de Apple Watch mee te bedienen. Door twee keer met je vinger tegen je duim te tikken, kun je toch handelingen uitvoeren.

In de praktijk vonden we dit toch wel erg handig, al waren er dagen dat we het helemaal niet gebruikten (simpelweg omdat het door de situatie niet vereist was). Zodra je twee keer met je vinger tegen je duim tikt terwijl je naar het scherm van de Apple Watch kijkt, verschijnt bovenaan in beeld een icoontje dat aangeeft dat de actie herkend is. Vervolgens wordt er een handeling uitgevoerd. Denk aan het beantwoorden van een inkomende oproep, het stoppen van een timer, het verwijderen van een melding of het pauzeren van muziek. Je kunt de functie ook gebruiken om vanaf de wijzerplaat de widgets te openen en er doorheen te scrollen, maar dat hebben wij toch minder vaak gebruikt. De functie is vooral praktisch gebleken bij het uitvoeren van één korte handeling (het stoppen van een timer, beantwoorden van een oproep) en niet zozeer als je de Apple Watch een langere tijd achter elkaar gebruikt (zoals scrollen door je widgets).

Al met al is de Tik dubbel-functie een handige toevoeging, maar we vinden niet dat het het gebruik van de Apple Watch drastisch veranderd. Behalve in de Apple Watch Ultra 2, zit de functie ook in de nieuwe Apple Watch Series 9. Of de Tik dubbel-functie een reden is om te upgraden naar één van deze twee modellen? Wij vinden van niet. Het is meer een optelsom van alle andere extra functies die je dan erbij krijgt (afhankelijk van welk model je nu hebt).

Overige functies: duiken en andere sport- en gezondheidsfuncties

Zoals eerder gezegd heeft de Apple Watch Ultra 2 alle gezondheidssensoren die je van de Apple Watch kent en dat betekent ook dat je er heel veel mee kan doen. Je cyclus bijhouden en voorspellen dankzij de polstemperatuursensor, je bloedzuurstof meten (ook tijdens je slaap), een ECG maken en natuurlijk je sportactiviteiten bijhouden. De Apple Watch Ultra 2 is daardoor heel erg compleet als het om functies gaat, al kan ditzelfde ook gezegd worden voor de vorige generaties van de Apple Watch. De Apple Watch Ultra 2 biedt niets nieuws op dit vlak, ook niet ten opzichte van de eerste generatie Apple Watch Ultra. Uniek voor de Apple Watch Ultra-serie is dat je kunt duiken tot 40 meter diepte. Er is daarvoor een Diepte-app aanwezig die zegt hoe diep je bent en wat de temperatuur is. Apple heeft ook in samenwerking met Hush Outdoor de Oceanic+ app uitgebracht. Met een betaald abonnement kun je je duiksessies meten en vastleggen. Wij hebben hier zelf geen ervaring mee, maar de reacties zijn over het algemeen positief.

Een laatste exclusieve Apple Watch Ultra-functie waar we blij mee zijn, is de actieknop. Deze knop kan je zelf programmeren, bijvoorbeeld om snel een workout naar keuze te starten. Dit zat ook al in de eerste Apple Watch Ultra en is in dit tweede model verder ongewijzigd gebleven. Voor andere Apple Watch Ultra-eigenschappen die gelijk gebleven zijn, raden we aan om ook onze review van de eerste Apple Watch Ultra te lezen.

Batterijduur Apple Watch Ultra 2: extra lang plezier

Batterijduur tot 36 uur

Tot 72 uur met energiebesparingsmodus

Geschikt voor snelladen

De Apple Watch Ultra 2 heeft, net als de voorganger, een extra lange accuduur. Tijdens onze test zijn we hier erg van onder de indruk geraakt. We zijn al jaren gewend om de Apple Watch elke dag op te laden, maar bij de Apple Watch Ultra 2 hoeft dat niet meer. Sterker nog: het is ons gelukt om de Apple Watch Ultra dagenlang achter elkaar te dragen, zonder te hoeven bijladen. Een batterijduur van een week ga je niet redden, maar de schatting van 36 uur vinden we aan de voorzichtige kant. Dankzij de extra lange batterijduur is de Apple Watch Ultra 2 ook beter geschikt voor het meten van je slaap, omdat je je de volgende dag geen zorgen hoeft te maken om de batterijduur. De daadwerkelijke batterijduur in de praktijk is verder natuurlijk wel afhankelijk van hoe je de Apple Watch gebruikt. Ga je duiken, een marathon lopen of gebruik je hem veel met een mobiel netwerk, dan zul je merken dat de batterij een stuk minder lang mee gaat. Maar minimaal twee dagen bij gemiddeld tot intensief gebruik is zeker haalbaar.

Wil je dit nog verder verlengen, dan kan je de energiebesparingsmodus inschakelen. Dit levert volgens Apple een batterijduur tot 72 uur op. Dat lijkt op het eerste gezicht meer dan de 60 uur die Apple voor de eerste Apple Watch Ultra adverteerde, maar deze getallen geven niet het complete beeld. De metingen die Apple gedaan heeft, verschillen nogal. Apple heeft simpelweg de meetmethode aangepast om tot die 72 uur te komen, waardoor de daadwerkelijke batterijduur in energiebesparingsmodus niet per se langer is dan bij de eerste Apple Watch Ultra. Desalniettemin is het indrukwekkend, zeker als je kijkt naar wat je allemaal met de Apple Watch Ultra 2 kan doen. Natuurlijk zijn er altijd nog andere smartwatches die veel langer mee gaan, maar die hebben vaak een veel minder geavanceerd scherm, mindere prestaties en leveren in op andere punten.

Het opladen gaat nog altijd uitsluitend via de meegeleverde Apple Watch-lader. We vinden het spijtig dat Apple nog steeds geen Qi-opladen met een gewone draadloze oplader ondersteunt, want daardoor zou je veel minder afhankelijk zijn van een specifieke Apple Watch-oplader. Apple levert wel standaard een snellader mee, al moet je daar nog wel zelf een geschikte 20W usb-c-adapter bij zoeken. De Apple Watch Ultra 2 kun je in ongeveer één uur tot 80% opladen. Dat vinden we snel genoeg, zeker gezien de lange batterijduur van dit model.

Software Apple Watch Ultra 2: standaard met watchOS 10

Draait op watchOS 10

watchOS 10 geoptimaliseerd voor grotere schermen

Twee exclusieve wijzerplaten: Wegwijzer en Modulair Ultra

Nachtmodus op specifieke wijzerplaten

Alle functies van watchOS 10

Qua software biedt de Apple Watch Ultra 2 (net als de Apple Watch Ultra) een aantal extra’s. Om te beginnen zijn er twee speciale wijzerplaten die je alleen op deze modellen vindt: Wegwijzer en Modulair Ultra. Modulair Ultra is helemaal nieuw in watchOS 10 en biedt langs de randen van het scherm nuttige live informatie over de hoogte waarop je je bevindt of de diepte waarin je gedoken bent. Deze wijzerplaat biedt verder nog ruimte voor zes ronde complicaties en een bredere complicatie onder de tijd. Fijn is ook dat de tijd in secondes getoond wordt als het scherm actief is. Deze wijzerplaat is ook toegevoegd aan de eerste Apple Watch Ultra, dus daar hoef je het nieuwe model niet voor te kopen.

De nachtmodus van deze twee wijzerplaten kan ook van pas komen. Zodra het scherm registreert dat de lichtsterkte onder een bepaald niveau komt, kleurt de wijzerplaat rood. Dit maakt hem wat minder fel en kan in sommige situaties goed van pas komen, zeker in combinatie met de lagere minimale helderheid. We vinden het wel jammer dat niet alle wijzerplaten met nachtmodus beschikbaar zijn. Verder vind je alle andere wijzerplaten die je van andere Apple Watches kent ook op de Apple Watch Ultra 2.

Datzelfde geldt ook voor alle nieuwe functies van watchOS 10, zoals de nieuw widgets, verbeterde apps en nieuwe bediening. Lees ook onze review van watchOS 10 voor ons eindoordeel over de update.

Voor wie is de Apple Watch Ultra 2?

Apple presenteert de Apple Watch Ultra 2 als het ultieme slimme horloge voor fanatieke sporters, duikers en andere buitenmensen. Maar eigenlijk is er nog een andere doelgroep waarvoor dit model interessant is: mensen die houden van grote horloges, een groot display en lange batterijduur. De doelgroep is daardoor breder dan op het eerste gezicht lijkt, zeker nu de prijs ten opzichte van een jaar geleden met €100,- gedaald is. Dat maakt de Apple Watch Ultra 2 meteen interessanter voor een breder publiek.

Maar wie moet de Apple Watch Ultra 2 nou eigenlijk kopen? Die vraag is een stuk lastiger te beantwoorden. Heb je al een Apple Watch Ultra, dan is upgraden bijna zinloos. De enige extra’s die je hebt zijn Tik dubbel, nauwkeurig zoeken (als je een iPhone 15-model hebt), twee keer zoveel opslag en een wat helderder scherm. In de toekomst profiteer je ook van snellere Siri en dicteren, maar omdat we niet weten wanneer Nederlands ondersteund wordt, kan dit nog wel jaren duren.

Ook gebruikers die een Apple Watch Series 8 of Series 7 hebben, vinden we de Apple Watch Ultra 2 niet per se een aanrader. Tenzij je echt toe bent aan een grotere Apple Watch en je huidige model niet aan je levensstijl voldoet. De Apple Watch Ultra 2 is zonder twijfel een betere variant dan de eerste Apple Watch Ultra, dus als je je oog altijd al hebt laten vallen op deze robuuste Apple Watch, kun je beter kiezen voor de nieuwere versie. Deze is ook wat toekomstbestendiger dan de eerste generatie Apple Watch Ultra, die nu nog voor ongeveer €750,- te koop is bij diverse winkels. Dat is ruim €100,- goedkoper dan de Apple Watch Ultra 2. Wil je wel de Apple Watch Ultra-ervaring voor een zo laag mogelijke prijs, dan is de eerste generatie ook nog steeds een aanrader.

Score 8.5 Apple Watch Ultra 2 €899,- Voordelen + Tik dubbel is een praktische toevoeging

Helderder scherm en lagere minimale helderheid is praktisch

Twee keer zoveel opslag

Nauwkeurig zoeken kan handig zijn

Lagere prijs Nadelen - Nauwkeurig zoeken vereist ook een iPhone 15-model

Verbeterde prestaties S9-chip nauwelijks merkbaar

Offline Siri en sneller dicteren nog niet in het Nederlands

Geen donkergekleurde kast beschikbaar

Weinig verschil met voorganger

Conclusie Apple Watch Ultra 2 review

De Apple Watch Ultra 2 is in veel opzichten een vreemde update. Er is zo weinig verschil ten opzichte van de eerste generatie, dat ze nauwelijks van elkaar te onderscheiden zijn. Dat geldt allereerst voor de buitenkant, want beide modellen zien er precies hetzelfde uit. Maar dat geldt in veel gevallen ook voor de mogelijkheden. Je kunt met de Apple Watch Ultra 2 exact hetzelfde doen als met de eerste Apple Watch Ultra. En daardoor lijkt de Apple Watch Ultra 2 een beetje een overbodige update. Was het beter geweest als Apple een jaartje overgeslagen had, zodat ze volgend jaar met een grotere update kunnen komen? Dat had ook weer een rare situatie opgeleverd, omdat de Apple Watch Series 9 in dat geval betere specs had gehad dan de Apple Watch Ultra. Apple heeft zich daardoor in een lastige situatie gewrongen, waarbij de Apple Watch Ultra wel updates moét krijgen om niet achter te lopen op de gewone Apple Watch.

Desalniettemin is de Apple Watch Ultra 2 de beste Apple Watch van dit moment, met een behoorlijk compleet aanbod aan functies en mogelijkheden. Apple heeft bij deze update wel wat kansen laten liggen, want we vinden het erg jammer dat er geen donkergekleurde variant is en dat functies als verbeterde Siri en dicteren alleen in het Engels beschikbaar zijn. Voor huidige Apple Watch Ultra-gebruikers is er nauwelijks reden om te upgraden (wellicht alleen als je je huidige model goed kan verkopen). Daardoor spreekt de Apple Watch Ultra 2 vooral gebruikers aan die al langer geinteresseerd zijn in de Apple Watch Ultra, maar nog niet eerder overstag gegaan zijn. Er zit echter niet een functie in die we in de vorige generaties gemist hebben.

Apple Watch Ultra 2 kopen

Wil je de nieuwste Apple Watch kopen na het lezen van deze review van de Apple Watch Ultra 2? De Apple Watch Ultra 2 is verkrijgbaar voor €899,- bij diverse winkels. Je hebt de keuze uit het Alpine, Trail en Ocean-bandje, in verschillende kleuren.

