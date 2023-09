Tik dubbel is het nieuwe bedieningsgebaar van de Apple Watch. Door met je vinger en duim tegen elkaar aan te tikken, kan je de Apple Watch bedienen zonder dat je het scherm aan hoeft te raken. In deze tip lees je wat je ermee kan doen, op welke modellen het werkt en hoe je het na kan bootsen op andere modellen.

Er zijn allerlei manieren om je Apple Watch te bedienen: met de Digital Crown, met je vinger op het scherm of met je stem via Siri. Maar op de nieuwste modellen is er nog een extra optie bij gekomen: Tik dubbel. Met het Tik dubbel-gebaar op de Apple Watch bedien je de Apple Watch door twee keer met je vinger en duim tegen elkaar aan te tikken. Hoe werkt de functie precies en wat kun je ermee? We leggen je alles uit over Tik dubbel (Double Tap) op de Apple Watch.

Wat is Tik dubbel op de Apple Watch?

Tik dubbel is een functie voor de Apple Watch waarmee je hem kan bedienen, zonder dat je het scherm hoeft aan te raken of je stem te gebruiken. Je bedient de Apple Watch dus met een gebaar, door twee keer met je wijsvinger tegen je duim te tikken met de hand waar je je Apple Watch draagt. Op die manier kun je een knop op het scherm bedienen, zonder dat je het scherm aanraakt of een andere knop op je Apple Watch in hoeft te drukken. Tik dubbel komt vooral van pas op de momenten dat je andere hand iets vast heeft (zoals tijdens het koken als je in een pan aan het roeren bent).

In de video zie je het nieuwe gebaar in actie.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

De functie is mogelijk dankzij de Neural Engine op de S9-chip, de bewegingssensor, gyroscoop en hartslagsensor. Door de tikbeweging stroomt het bloed op een andere manier door je aderen, wat vastgelegd wordt door de hartslagsensor. Deze informatie wordt vervolgens verwekt en herkend als twee keer tikken met je wijsvinger en duim.

Geschikte modellen voor Tik dubbel op Apple Watch

Omdat Tik dubbel de S9-chip en verbeterde Neural Engine vereist, werkt het alleen op deze modellen:

Andere Apple Watch-modellen ondersteunen wel andere handgebaren via AssistiveTouch. Dit toont veel overeenkomsten, maar heeft wel een andere werking. AssistiveTouch is bedoeld voor mensen die problemen hebben met het bedienen van een Apple Watch op de normale manier en vereist altijd een activeringsgebaar. Tik dubbel werkt altijd en bij heel veel standaardapps. Je kunt het op andere modellen wel nabootsen, maar daarover lees je verderop meer.

Mogelijkheden van Tik dubbel

Je gebruikt de functie dus door twee keer met je duim en wijsvinger tegen elkaar aan te tikken, zodra het scherm actief is. Bovenaan het scherm verschijnt een klein blauw icoontje om aan te geven dat je gebaar goed herkend is. Afhankelijk van de app die in beeld staat, kun je er verschillende dingen mee doen:

Wijzerplaat : Open je slimme stapel met widgets. Tik op nieuw dubbel om door de widgets heen te bladeren.

: Open je slimme stapel met widgets. Tik op nieuw dubbel om door de widgets heen te bladeren. Telefoon : Beantwoord een inkomende oproep of beëindig het gesprek.

: Beantwoord een inkomende oproep of beëindig het gesprek. Muziek : Pauzeren en afspelen.

: Pauzeren en afspelen. Timer en Stopwatch : Pauzeren of stoppen.

: Pauzeren of stoppen. Wekker : Wekker uit zetten of snoozen.

: Wekker uit zetten of snoozen. Camera : Op afstand de iPhone-camera bedienen.

: Op afstand de iPhone-camera bedienen. Berichten: Snel antwoorden op een binnenkomend berichtje door de dicteerfunctie te starten.

Er is voor externe ontwikkelaars helaas geen API beschikbaar, waardoor ze de functie niet kunnen implementeren in hun apps. Het blijft voor die apps daardoor beperkt tot de interactie bij binnenkomende meldingen.

Wanneer komt Double Tap beschikbaar?

Op dit moment is Tik dubbel op de Apple Watch nog niet beschikbaar, ook niet op de geschikte modellen. Apple voegt dit toe in watchOS 10.1, die ergens in oktober voor iedereen verschijnt. Tot die tijd is de functie nog niet beschikbaar.

Alternatief: AssistiveTouch op Apple Watch

Heb je geen geschikt model, dan zou je dit alternatief kunnen proberen. Dankzij AssistiveTouch op de Apple Watch kun je Apple’s horloge met handgebaren bedienen. Met deze functie kun je verschillende handgebaren maken:

Knijp

Knijp tweemaal (vergelijkbaar met het Tik dubbel-gebaar)

Maak vuist

Maak tweemaal vuist

Bij AssistiveTouch moet je per gebaar aangeven wat het doet. In tegenstelling tot Tik dubbel, is het dus niet contextafhankelijk. Je kunt Knijp tweemaal zo instellen dat je bijvoorbeeld Siri kan activeren, maar je kan er ook andere acties aan toewijzen zoals een scherm terug gaan, het Bedieningspaneel openen en meer. Door dit te combineren met één keer knijpen of het maken van een vuist, kun je zo door je hele Apple Watch navigeren. Maar let op, want het is een stuk gecompliceerder om te gebruiken dan Tik dubbel, omdat je goed moet onthouden wat welke gebaar precies doet.

Ga in de Watch-app naar Toegankelijkheid > AssistiveTouch en schakel dit in. Tik op Handgebaren. Kies de actie die je wil toewijzen aan de vier handgebaren. Met de actie Taakmenu kun je bijvoorbeeld scrollen door de interface of een bepaalde fysieke knop indrukken met een knijpbeweging. Via het taakmenu kun je alle individuele acties die je aan een gebaar kan toewijzen ook benaderen.

Wil je het Tik dubbel-gebaar nabootsen, dan adviseren we om bij Knijp tweemaal te kiezen voor Siri als actie. Met Siri kun je immers heel veel op de Apple Watch doen en het is een relatief gemakkelijke manier om je Apple Watch te bedienen. Hou er wel rekening mee dat je altijd eerst het activeringsgebaar moet gebruiken om AssistiveTouch te activeren. Standaard staat dit op tweemaal een vuist maken. Je moet daardoor dus altijd eerst je pols draaien, twee keer een vuist maken en vervolgens twee keer met je vinger tegen je duim tikken.

AssistiveTouch is beschikbaar op de Apple Watch Series 4 en nieuwer.