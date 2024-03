De Apple Watch Ultra-modellen hebben diverse exclusieve functies, die je niet op andere Apple Watches vindt. In deze gids zetten we alle exclusieve Apple Watch Ultra-functies voor je op een rij, zodat je zelf kan bepalen of dit model iets voor jou is.

Er zijn inmiddels twee Apple Watch Ultra-modellen verkrijgbaar, die onderling niet zo gek veel van elkaar verschillen. Waar wel een groot verschil tussen zit, is tussen de Apple Watch Ultra-modellen enerzijds en de overige Apple Watch-modellen anderzijds. Uiteraard zijn de looks tussen de Apple Watch Ultra en de gewone Apple Watches anders, maar je kunt er ook daadwerkelijk meer mee doen. De Apple Watch Ultra heeft meerdere functies die je niet in de gewone Apple Watch vindt, voornamelijk bedoeld voor mensen die eropuit trekken of aan actieve (water)sporten doen.

In deze gids lees je dus over de functies die je alleen op de Apple Watch Ultra-modellen vindt. We focussen niet op de overige verschillen, zoals het formaat en het materiaal van de kast. Lees daarvoor onze uitgebreide Apple Watch-vergelijking.

#1 Apple Watch Ultra heeft groter en helderder scherm

Niet per se een functie, maar wel een duidelijk onderscheid: het scherm van de Apple Watch Ultra-modellen. Met 49mm is deze een stuk groter dan de overige modellen, waardoor het scherm prettiger af te lezen is. Helemaal als je veel buiten bent of actief aan het sporten bent. In die gevallen komt ook het helderder scherm goed van pas. De eerste Apple Watch Ultra heeft een maximale helderheid van 2000 nits (ten opzichte van 1000 nits bij de Apple Watch Series 8 en ouder), terwijl de Apple Watch Ultra 2 maar liefst 3000 nits displayhelderheid heeft (ten opzichte van 2000 nits bij de Apple Watch Series 9).

#2 Actieknop voor makkelijkere bediening

De Apple Watch Ultra-modellen hebben een speciale actieknop. Deze knop vind je aan de linker zijkant (of rechts als je de Apple Watch andersom draait) en je kunt er allerlei extra handelingen mee doen. Zoals meteen een favoriete workout starten, een stopwatch laten lopen of de zaklamp activeren. De functie is vooral handig als je bijvoorbeeld door handschoenen het scherm van de Apple Watch niet aan kan raken. Maar het maakt ook gewoon in het alledaagse gebruik een verschil, omdat je voor bepaalde taken dus niet meer handmatig het scherm hoeft te bedienen. In onze tip over de actieknop op de Apple Watch Ultra lees je er meer over.

#3 Langere batterijduur

Een handige ‘functie’ van de Apple Watch Ultra is dat je er veel langer mee kan doen, zonder dat je hoeft bij te laden. Ben je erg actief, doe je meerdere workouts per dag, ga je vaak op pad zonder iPhone (dankzij de Cellular-verbinding in de Apple Watch) en draag je hem ook nog tijdens je slaap, dan maakt die extra batterijduur echt verschil. De Apple Watch Ultra-modellen hebben een batterijduur tot 36 uur (zelfs tot 72 uur bij de energiebesparingsmodus), terwijl de gewone Apple Watches maar tot 18 uur gaan (36 uur met energiebesparingsmodus). Oftewel: de batterijduur van de Apple Watch Ultra is grofweg twee keer zo lang.

#4 Apps en functies voor duiken en watersporten

De Apple Watch Ultra-modellen hebben een waterbestendigheid tot 100 meter en zijn daardoor ook geschikt voor watersporten. Duikers kunnen de Apple Watch Ultra zelfs onderwater gebruiken dankzij de standaard meegeleverde Diepte-app en de optionele Oceanic+ duikcomputer-app. Je kunt tot 40 meter recreatief duiken en de diepte meten, watertemperatuur checken en meer. Met de andere Apple Watch-modellen kun je slechts zwemworkouts vastleggen, maar duiken en actieve watersporten zijn niet geschikt.

Bekijk ook Spring in het diepe met de Diepte-app op de Apple Watch Ultra Met de Diepte-app op de Apple Watch Ultra kun je zien hoe diep je in het water bent gedoken. De Diepte-app start automatisch met meten, als je dat wil. In deze tip leggen we het uit.

#5 Betere gps voor nauwkeurigere workouts

Elke recente Apple Watch heeft standaard gps ingebouwd, waarmee de route van je workouts vastgelegd worden. Maar de Apple Watch Ultra-modellen werken met dual-frequency gps. Deze gps werkt met zogenaamde L1 en L5 frequenties, waardoor je workouts veel nauwkeuriger vastgelegd worden tijdens bijvoorbeeld een rondje hardlopen. Dat merk je vooral op plekken waar de gps-ontvangst minder is, bijvoorbeeld in druk bebouwde steden. In Nederland zal je dat verschil nooit zo heel goed merken, omdat Nederland erg vlak is en relatief weinig dichtbevolkte hoogbouw heeft.

#6 Hoogtemeter met groter bereik

Over hoog gesproken: de Apple Watch Ultra heeft een betere always-on hoogtemeter. Deze heeft een bereik van -500m tot 9000 meter en dat is ideaal voor bergbeklimmers. Je kan dan gewoon op de Apple Watch precies zien op welke hoogte je je begeeft. Bij de gewone Apple Watch-modellen is het bereik 0 tot 3000 meter.

#7 Sirene voor als je verdwaald bent

De Apple Watch Ultra-modellen hebben een speciale Sirene-app dankzij de extra krachtige speakers. De sirene laat een harde toon horen tot maar liefst 86 decibel, waardoor je bijvoorbeeld in een bos of ergens anders in de natuur van verre hoorbaar bent. De functie is dus vooral bedoeld voor iedereen die graag de wildernis in trekt, maar wel bang is om verdwaald te raken. Het is daarmee vooral een handige extra, want het is echt geen functie die je dagelijks nodig hebt. Maar als je echt in nood verkeert, ben je toch blij dat hij erop zit.

#8 Exclusieve wijzerplaten

Tot slot nog een extra softwarefunctie op de Apple Watch Ultra-modellen: de exclusieve wijzerplaten. Dankzij het grotere scherm zijn er de exclusieve Modulair Ultra- en Wegwijzer-wijzerplaten. Deze tonen meer info, zelfs in realtime. Zo kun je op de Modulair Ultra-wijzerplaat aan de zijkanten in real time de hoogte zetten. Ook hebben deze wijzerplaten een exclusieve nachtmodus op de Apple Watch Ultra, waardoor alles rood met zwart kleurt. Je kan dit automatisch in laten schakelen, op basis van omgevingslicht, maar ook altijd ingeschakeld laten.

De Apple Watch Ultra 2 is momenteel het meest actuele model en is verkrijgbaar bij zowel Apple als andere winkels. De eerste generatie Apple Watch Ultra is alleen nog verkrijgbaar bij andere winkeliers. In onze Apple Watch vergelijking kun je lezen wat exact de verschillen zijn. Lees ook ons artikel over Apple Watch kopen voor de meest actuele prijzen en modellen.

