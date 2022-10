De Apple Watch Ultra is Apple’s eerste poging om een robuuste smartwatch voor duursporters en avonturiers te maken. Het heeft een grote, stevige 49 mm kast, een programmeerbare actieknop en een flinke hoeveelheid sport- en outdoorfuncties voor mensen die er graag op uit trekken. Met een batterijduur tot wel 60 uur (onder ideale omstandigheden) gaat ‘ie ook nog eens heel lang mee. Maar voor €999,- is het ook de duurste Apple Watch die je momenteel kunt kopen. Bovendien is ‘ie vrij prijzig als je naar gangbare sporthorloges kijkt. Een topmodel sporthorloge zoals de Garmin Fenix 7X Solar kost ‘maar’ achthonderd euro en heeft dankzij z’n zonnecellen een bijna oneindige accuduur. De vraag is dan ook of de Apple Watch Ultra wel een echt sporthorloge is of is het toch een halfslachtige eerste poging van Apple om de fanatieke avonturier en duursporter voor zich te winnen? Kortom: is Apple’s eerste echte sporthorloge jouw geld waard? Dat bespreken we in deze Apple Watch Ultra review!

Tekst en review: Gonny van der Zwaag (@gonny). Foto’s: Gonny van der Zwaag en Jean-Paul Horn (@jphorn). Het geteste model is een titanium 49 mm Apple Watch Ultra met oranje Alpine-bandje in de maat M. De Apple Watch Ultra is zelf gekocht.



Introductie: dit is er nieuw

De Apple Watch Ultra is in feite een extra robuuste uitvoering van de gewone Apple Watch, met een paar unieke eigenschappen die je op geen enkele andere Apple Watch vindt:

Programmeerbare oranje actieknop aan de zijkant

Grote horlogekast van titanium

Nieuw design met o.a. plat scherm en verdikking bij zijknop

Groot en helder 1,99-inch scherm waarop metingen goed zijn af te lezen

Verbeterde microfoons en luidere speaker om ook in slecht weer verstaanbaar te zijn

Sirene om hulp in te roepen

Nauwkeurige start voor je workouts, om prestaties beter te meten

Dubbele GPS-frequentie voor meer nauwkeurigheid

Extra lange batterijduur tot wel 60 uur

… en daarnaast is het natuurlijk ook gewoon een Apple Watch zodat je functies zoals notificaties, wijzerplaten instellen en het weerbericht bekijken ook nog gewoon hebt. En dat is oké, want je wilt niet met een lelijke tank om je pols rondlopen, die je na het sporten het liefst zo snel mogelijk weer af doet. Hoe avontuurlijk of sportief je ook bent, ook voor jou zal het dagelijkse leven voor een groot deel bestaan uit heel gewone activiteiten zoals klokkijken, notificaties ontvangen en betalen met Apple Pay. Een reviewer die de Apple Watch Ultra meenam naar de Schotse hooglanden maakte een treffende vergelijking met een pick-up truck. Het rijdt als een normale auto en is nuttig in het dagelijks leven, maar kan veel meer: offroad rijden, een zware lading vervoeren, of wat je ook maar wil. Je zult misschien niet alle functies van de Apple Watch Ultra nodig hebben, maar het nieuwe design of het grotere scherm kunnen je al overtuigen om voor dit model te kiezen. En dat is prima.

Apple Watch Ultra design

49 mm horlogekast, de grootste Apple Watch tot nu toe

Robuust design met uitsteeksel rondom de Digital Crown

Gemaakt van titanium zonder extra kleuropties

Oranje zijknop aan de linkerkant

Ratings en certificeringen: IP6X, MIL-STD-810H, EN13319, WR100

Het is voor het eerst in jaren dat de Apple Watch écht een redesign krijgt. De grootste verandering tot nu toe was bij de overgang naar de Apple Watch Series 4, toen de hoeken van de horlogekast wat meer afgerond werden. Ook werd bij de Apple Watch Series 7 het scherm iets groter en de schermranden iets kleiner. Maar van een redesign kon je nauwelijks spreken.

Tegelijkertijd wilde Apple bij de Apple Watch Ultra ook weer niet té veel afwijken. Het moet wel herkenbaar blijven als een Apple-smartwatch en dat is wat ons betreft goed gelukt. Er kan geen misverstand zijn dat je met een Apple Watch te maken hebt. Om nog eens te benadrukken dat je iets bijzonders in handen hebt, heeft Apple de uitvouwbare verpakking aangepast, met een soort instructieboekje waarin alle nieuwe mogelijkheden worden uitgelegd. Er zijn drie varianten van de verpakking, waarbij die van ons is voorzien van een zwartwit foto van een berglandschap (vanwege het Alpine-bandje). Dit doet terugdenken aan eerdere bijzondere uitpakervaringen, zoals bij de eerste iPhone, de eerste Apple Watch en onlangs nog de 24-inch iMac, die op een ingenieuze manier openvouwt. In vergelijking daarmee is het uitpakken van een normale Apple Watch tamelijk underwhelming.

In de verpakking vind je de Apple Watch en het bandje apart verpakt, waarbij de oplaadpuck is voorzien van een metalen rand en een gevlochten kabel voor een nét iets luxere uitstraling. Maar de stroomadapter zul je zelf moeten kopen.

Kleur en formaat

Je hebt bij de Apple Watch Ultra slechts keuze uit één formaat van 49 mm. Dit zal even wennen zijn voor mensen die de kleine Apple Watch-modellen gewend zijn en nu aanhikken tegen de aanschaf van zo’n grote horlogekast. Of het goed staat, is afhankelijk van het formaat van je pols. Ik heb een polsomtrek van 16 cm en heb in de loop van de jaren zowel de grote als de kleine Apple Watch-modellen gedragen en dat paste altijd goed. De Apple Watch Ultra oogt uiteraard wat groter, maar ik vind het nog goed draagbaar. Hij voelt niet te zwaar en je raakt snel gewend aan het nieuwe formaat. Belangrijkste pluspunt vinden we het bijna 2-inch grote scherm, dat erg prettig afleesbaar is, ook in de zon.



Buiten op het strand is het scherm goed afleesbaar in zon en schaduw.

Terwijl je bij de eerdere titanium Apple Watch-modellen nog kon kiezen uit een lichte en donkere behuizing, is dat bij de Ultra niet het geval. Er is één matte kleur, die afhankelijk van de lichtval ergens tussen zilver- en goudkleur in zit. De bandjes zijn ook voorzien van titanium details. Dit drijft de prijs op en ik kan me dan ook voorstellen dat er mensen zijn die liever ook een aluminium uitvoering hadden gezien, voor casual sporters die geen ’tank’ op hun pols nodig hebben. Misschien gaat Apple bij de Apple Watch Series 9 bepaalde design-eigenschappen van de Ultra overnemen.



De achterkant van de Apple Watch Ultra is in beige uitgevoerd en alles oogt net iets groter dan je gewend bent. Maar gezondheidsfuncties zoals de hartslagmeter en ECG zijn identiek aan die van de Series 8.

Materiaal

Ook bij het materiaal van de horlogekast heb je maar één optie: titanium. Ik heb niet eerder een titanium Apple Watch gehad, ook omdat ze tot nu toe in Nederland niet verkrijgbaar waren. Ik vond het persoonlijk ook wat onzin om honderden euro’s extra uit te geven voor een smartwatch die binnenin technisch gezien hetzelfde is. Zo’n smartwatch veroudert snel in vergelijking met een traditioneel analoog horloge en Apple biedt helaas niet de mogelijkheid om alleen het binnenwerk te vervangen. Zeker omdat titanium en aluminium door hun geborstelde afwerking wel wat op elkaar lijken. De horlogekast van roestvrij staal is door z’n glimmende afwerking veel herkenbaarder als ‘luxe’ uitvoering.



De Apple Watch Ultra naast een Series 8 en Series 6.

Ik moet soms wel eens denken aan de mensen die destijds de €18.000 kostende Apple Watch Series 0 hebben gekocht en al een paar jaar niet meer kunnen updaten. Zouden ze de vergulde behuizing hebben laten omsmelten? Van de andere kant: als je zoveel geld hebt uitgegeven aan een Apple Watch kun je het waarschijnlijk wel missen. Maar zou het niet handig zijn als je je Apple Watch kunt upgraden met een nieuwere chip? Het enige wat je momenteel kunt doen is de Apple Watch-batterij vervangen.

Bij de Apple Watch Ultra voel ik me veel zekerder over mijn aankoop: dit is niet de Apple Watch Series 8 in een kast van duurder materiaal, maar een compleet ander horloge voor een andere doelgroep. Dat je een titanium kast krijgt, rechtvaardigt de prijs van €999,- nog een beetje. Wat mij betreft had het geen titanium hoeven zijn, maar het is waarschijnlijk noodzakelijk om dit model z’n robuuste constructie te geven. Roestvrij staal was ook een optie, maar dit had het horloge een stuk zwaarder gemaakt.

Dit is het soortelijk gewicht van de verschillende materialen:

Aluminium: ca. 2,5 kg/dm3 (afhankelijk van zuiverheid en bewerking)

Titanium: 4,5 kg/dm3

Staal: 7,8 kg/dm3

De hardheid en sterkte is afhankelijk van de samenstelling van het materiaal, maar titanium is ongeveer 3 tot 4 keer sterker dan roestvrij staal.



Op deze foto lijkt de horlogekast erg groot, maar in de praktijk is de Ultra erg draagbaar.

Horlogekast

De horlogekast van de Apple Watch Ultra heeft een paar kenmerkende eigenschappen. Allereerst natuurlijk het platte scherm. Aan de rechterkant heb je zoals gebruikelijk de Digital Crown en de zijknop, die deze keer met een extra verdikking zijn uitgevoerd om schade door stoten te beperken. De Digital Crown heeft een grotere ribbels dan voorheen, zodat je deze ook met een handschoen kunt bedienen.



De Apple Watch Ultra, geflankeerd door de Series 8 en de Series 6.

Aan de andere kant vind je de gloednieuwe oranje actieknop (daarover later meer) met daarnaast een nieuwe speaker, die volgens opgave van Apple 40% luider is dan in de normale modellen. Ook zijn er nu drie ‘beam-forming’ microfoons aanwezig, zodat je beter verstaanbaar bent tijdens het bellen. Apple heeft dit waarschijnlijk gedaan omdat je met de Apple Watch Ultra ook in een extreme sneeuwstorm wil kunnen bellen, maar het komt natuurlijk ook van pas als je in een kantoorwijk tussen hoge gebouwen staat. We hebben dit getest door te bellen met deze Apple Watch terwijl we voor een flink blazende ventilator stonden en het gesprek was duidelijk te verstaan. Vergeleken met de Apple Watch Series 8 klinkt het echt beter. Dit is vooral interessant voor mensen die vaak zonder iPhone de deur uit gaan. En bovendien: meestal zul je voor audio en telefoongesprekken de AirPods gebruiken. Muziek luisteren via de speaker kan sowieso niet, want daarvoor heb je net als voorheen draadloze oortjes nodig.

Actieknop

Nieuw is de actieknop aan de zijkant. Deze is uitgevoerd in International Orange, een kleur die onder andere in de luchtvaart wordt gebruikt om objecten duidelijk te onderscheiden van hun omgeving. Apple gebruikt de kleur oranje ook om de knop extra te laten opvallen.

De actieknop kun je koppelen aan allerlei functies, zoals het starten van een workout of het inschakelen van de zaklamp. Vooral het pauzeren van een workout wordt met deze knop een stuk makkelijker, mede omdat je de knop ook met (niet te dikke) handschoenen en met bezwete handen kunt bedienen. Het bedienen van het scherm kan in deze situaties onhandig zijn.

Ook fijn is dat je zelf kunt bepalen welke actie je met de knop uitvoert:

Workout

Stopwatch

Routepunt (waypoints)

Backtrack

Duik

Zaklamp

Opdracht/Shortcut

Geen

De mogelijkheden zijn nog wel wat beperkt. Je kunt bij Workout en Duik een app naar keuze uitkiezen, maar veel third party-apps zijn nog niet geschikt gemaakt. En met een Shortcut kun je ook nog wel leuke maatwerk-acties bedenken, maar ook hier is niet alles mogelijk. We zouden graag zien dat je bijvoorbeeld een app naar vrije keuze kunt starten met de knop. Los daarvan zouden we op de normale Apple Watch ook graag een dergelijke actieknop willen zien.

Scherm: groter dan ooit

Vlak scherm

Resolutie 410 x 502 pixels (Retina)

Saffierglas

Helder en goed leesbaar display

Piekhelderheid van 2000 niets, verdubbeld ten opzichte van Apple Watch Series 8 (1000 nits)

Always-on

Het scherm van de Apple Watch Ultra is volledig vlak en heeft niet de gebogen randen die je bij de normale modellen vindt. Dit maakt de kans op glasbreuk door stoten op een hoekpunt een stuk kleiner. Tegelijk is het scherm iets verhoogd omdat de behuizing een stukje omhoog loopt. Dit maakt de behuizing uiteraard wel ietsje dikker:

We vinden het vlakke en heldere scherm erg prettig om af te lezen, vanuit elke kijkhoek en zowel in fel zonlicht als ’s avonds laat. Door het grote 1,99-inch diagonaalformaat past er lekker veel informatie op, bijvoorbeeld tijdens workouts. Je kunt het lettertype gerust een tandje groter zetten als je een leesbril nodig hebt. De randen rondom het scherm zijn erg smal, zodat er optimaal gebruik wordt gemaakt van de ruimte.

Dit is niet alleen het grootste, maar ook het meest heldere display in een Apple Watch. Apple heeft de piekhelderheid van het scherm opgevoerd naar maar liefst 2000 nits en dat is behoorlijk fel. Je kunt dit niet zomaar controleren; je moet de helderheid van het scherm zo hoog mogelijk zetten en bij de juiste lichtomstandigheden zul je dan de 2000 nits helderheid te zien krijgen. Of het gelukt is, is alleen met gespecialiseerde apparatuur te achterhalen. Wel kun je aan de hand van de zaklamp het verschil zien met de Apple Watch Series 8, die een piekhelderheid van 1000 nits heeft.



Nachtmodus op de Wegwijzer-wijzerplaat.

Het omgekeerde kan trouwens ook: een zoveel mogelijk gedempt scherm. Bij de Wegwijzer-wijzerplaat kun je aan de Digital Crown draaien om de nachtmodus te activeren. De wijzerplaat kleurt dan rood en dat is prettiger voor je ogen bij het bespieden van wilde dieren of het kijken naar de sterrenhemel. Je ogen blijven gewend aan nachtzicht en worden niet tijdelijk ‘verblind’ als je even naar het tijdstip wilde kijken. Het is alleen jammer dat nachtzicht alleen voor de wijzerklok geldt. Zodra je op een complicatie drukt of een app opent komt je weer een bak licht tegemoet. Het zou fijn zijn als apps ook in roodtinten kunnen worden weergegeven. Het is de vraag hoe goed ze dan nog te lezen zijn, maar Apple zou in ieder geval de mogelijkheid kunnen bieden.

Meerdere wijzerplaten met nachtmodus vinden we onnodig; de Wegwijzer-wijzerplaat is een praktische allemansvriend met voldoende opties voor acht complicaties: vier in de hoeken en vier in het midden. Je kunt ook je locatie en hoogte zien, zonder daar een complicatie aan op te offeren.

Apple Watch Ultra bandjes

49 mm bandjes, speciaal voor dit model

Keuze uit Alpine, Trail en Ocean

Huidige 42/44/45mm bandjes passen ook op de horlogekast

Je kunt bij deze smartwatch kiezen uit drie verschillende bandjes:

Alpine-bandje: een band met lusjes waar je een G-haak in moet steken. Bedoeld voor avonturiers en sporten zoals hiking en bergbeklimmen.

Trail-bandje: een soort dunne variant van de Sport Loop met klittenbandsluiting, bedoeld voor hardlopers en duursporters.

Ocean-bandje: een rubberen band met gaatjes aan de zijkant en metalen pinnen voor de sluiting, bedoeld voor watersporters.

Uiteraard kun je ook andere sporten beoefenen met deze bandjes en kun je met de Ocean-band prima de bergen in gaan. Het geeft alleen maar aan welke accenten Apple legt. Verder zal het zo zijn dat sommige mensen het oranje Alpine-bandje kiezen omdat ze die nu eenmaal het mooist vinden, zonder ooit de bergen ermee in te gaan.

Wij vonden het oranje Alpine-bandje het meest aantrekkelijk en dit is dan ook de uitvoering die we hebben besteld. Onze ervaringen kun je lezen in onze review van het Alpine-bandje. Dit bandje zit behoorlijk comfortabel en valt meteen op.

Het mooie is dat je deze bandjes ook los kunt kopen en daarmee je bestaande Apple Watch een nieuwe look kunt geven. Aanvankelijk waren we sceptisch of de bandjes en de horlogekasten van 42/44/45 mm enerzijds en 49 mm anderzijds wel goed op elkaar zouden aansluiten. Maar we zijn blij verrast: het oogt prima en alleen als je met je vinger er overheen veegt voel je heel lichtjes de overgang.



De Apple Watch Ultra met Nike Sport Loop: past perfect!

Sporten met de Apple Watch Ultra

Meer opties om workout te bedienen, dankzij actieknop

Te gebruiken als duikcomputer met toekomstige Oceanic-app

Diepte-app standaard meegeleverd

Verbeterde GPS op twee frequenties (L1 en L5)

Op de foto’s in de sportschool wordt de Apple Watch ‘andersom’ gedragen, op de rechterpols en met de Digital Crown aan de linkerkant. Dit kan uiteraard ook, maar meestal zal de Digital Crown aan de rechterkant gedragen worden en zit de actieknop links.

De Apple Watch was altijd al min of meer geschikt voor sporters, ook al hadden ze niet het plastic-fantastic functionele uiterlijk van een doorsnee sporthorloge. Op de Apple Watch Ultra zijn echter een paar dingen verbeterd die het horloge nóg maken voor sporters, namelijk de langere batterijduur, een dieptesensor voor duikers en verbeterde gps-tracking, zodat je route nauwkeuriger wordt vastgelegd.



Apple’s obsessie voor ringen vullen spreekt fanatieke sporters misschien wat minder aan.

Dat is allemaal geweldig, maar uit watchOS 9 was al duidelijk geworden dat Apple de nieuwe sportfuncties serieus neemt. En ze zijn ook gewoon te vinden op de andere modellen. Denk daarbij aan de intervaltrainingen, hartslagzones bekijken en wisselen tussen de sporten van een triathlon. Geavanceerde functies zoals het starten van een workout door twee keer met je hand te knijpen werkt ook gewoon op een normale Apple Watch. Als je de lijst met sportfuncties in watchOS 9 bekijkt, dan zijn er in feite maar een paar die uniek zijn voor de Apple Watch Ultra zoals duiken, nauwkeurige routes en de functies die je met de actieknop kunt regelen.



Met de actieknop kun je segmenten markeren, de workout pauzeren en een nauwkeurige start registreren tijdens een race.

De verbeterde satelliettracking houdt indat niet één (L1) maar twee (L5) gps-frequenties worden gebruiken, zodat de Apple Watch Ultra nog nauwkeuriger je locatie kan bepalen en je afgelegde route vastleggen. Dit komt vooral van pas in stedelijke gebieden met hoge gebouwen, in gebieden met hoge bergen of met dichte begroeiïng. Apple gebruikt machine learning en driehoeksmetingen in combinatie met je staplengte om beter te kunnen inschatten waar je je bevindt.

Dat hebben we getest tijdens een paar ritjes door het Vondelpark. De route gaat nu netjes over het pad, terwijl er voorheen wel eens gekke uitschieters waren en het leek alsof je over een grasveld of door een vijver had gefietst. We vergeleken dit met een rit met de Apple Watch Series 7 en die was minder accuraat. Iemand heeft ook zoiets gedaan met een grasmaaier en daar zie je dezelfde rare uitschieters, terwijl de lijnen met een Ultra redelijk recht lopen.



Pas als je in een plankhouding ligt kun je je workout starten, zonder op het scherm te hoeven frummelen.

Een andere functie die alleen op de Apple Watch Ultra beschikbaar is, is Nauwkeurige start. Het houdt in dat je vooraf de gewenste workout kunt klaarzetten en daarna met één druk op de actieknop de meting kunt starten. Dit komt van pas als je je sportactiviteit tot op de seconde nauwkeurig wil meten. We vinden het jammer dat Apple dit niet op de andere modellen beschikbaar heeft gesteld, bijvoorbeeld door het aan een andere knop toe te wijzen.

De actieknop van de Apple Watch Ultra maakt het ook makkelijker om segmenten te markeren. Druk even op de actieknop en je begint aan je volgende segment, zonder op het scherm te hoeven kijken. Een Ultra-gebruiker is sneller dankzij de actieknop!

Is de Apple Watch Ultra wel een echt sporthorloge?

Dit zijn oppervlakkig gezien een paar functies die voor sporters interessant zijn. Maar is het wel een echt sporthorloge, of is het meer een smartwatch met wat sportieve ambities? Ontbreken er nog functies die je als recreatieve sporter zou willen hebben en die je wel op sporthorloges zoals die van Garmin vindt? Daar moeten we helaas ‘ja’ op antwoorden, want de Apple Watch Ultra voelt meer als een eerste generatie sporthorloge, dat in volgende generaties nog veel verder kan groeien, dan als een product dat al grotendeels af is. Hier vind je de belangrijkste tekortkomingen.

#1 Navigatie schiet te kort

Je kunt met de nieuwe backtrack-functie je route vastleggen en daarna weer terugkeren naar het beginpunt. Ook kun je onderweg routepunten vastleggen, zodat je belangrijke plekken (tent, waterbron, hut?) gemakkelijk kunt terugvinden. Het werkt echter niet met (offline) kaarten en werkt ook niet samen met de Apple Kaarten-app. Je zult moeizaam met het kompas moeten navigeren, terwijl veel sporthorloges ook een kaartje kunnen tonen. Zeker op een smal pad langs een ravijn waar je niet vanaf kunt wijken is een kompas een onhandig hulpmiddel. Het roept misschien nostalgische gevoelens op bij voormalige padvinders, maar tegenwoordig zijn er geavanceerde hulpmiddelen. Kunnen zien waar een pad loopt en of je een doorsteek kunt maken bij een rivier, is nuttige informatie. Los daarvan zouden topografische kaarten wel handig zijn. Nu ben je daarvoor aangewezen op apps van derden.

#2 Beperkte workouts op maat

Terwijl je met andere sporthorloges routes kunt uploaden, zodat je een mooie hardloop- of mountainbike-route kunt volgen, is dat bij de Apple Watch Ultra niet mogelijk. Je kunt sinds watchOS 9 wel workouts op maat maken voor intervaltrainingen, maar dit is extreem beperkt. Je kunt ook geen workouts of routes delen met anderen.

#3 Geen herstelfunctie

Sporten is één ding, maar voor veel duursporters is herstel net zo belangrijk. Je kunt dan je ‘readiness’ voor de volgende training bepalen. Andere sporthorloges gebruiken je rusthartslag, HRV en slaapdata om te kijken of je voldoende hersteld bent en aan je volgende zware training toe bent. Bij Apple kan dat niet. Dit is een meting die nog helemaal niet wordt aangeboden, terwijl alle data wel voorhanden is. Je krijgt ook geen inzicht in je voortgang en Apple biedt evenmin workouts aan om bijvoorbeeld voor een halve marathon te trainen. We schreven al bijna twee jaar geleden dat Apple ook een rustdag met de Apple Watch mogelijk moet maken.



Bij Apple draait alles om je ringen volmaken, maar aan herstel en trainingen wordt veel minder aandacht besteed. Eventueel kun je Fitness+ nemen… om je ringen te vullen.

#4 Geen koppeling met fitnessapparatuur

Apple heeft GymKit, maar dat is op zo weinig plekken beschikbaar dat je het gerust als niet-bestaand kunt beschouwen. Andere sporthorloges pakken het slimmer aan: zo kun je je hartslag van een Garmin-sporthorloge naar een Peloton-fiets sturen via Bleutooth/ANT+. De meeste Garmin-producten bieden trouwens ANT+ connectiviteit, zodat je ook de metingen van een vermogensmeter kunt inlezen. Bij Apple is ANT+ ondersteuning niet aanwezig en het uitwisselen van fitnessdata via Bluetooth is evenmin mogelijk, tenzij je een van de zeldzame en vaak vrij prijzige apparaten met GymKit-support tegenkomt.

#5 Duikfunctie is nu nog een lachertje

Apple presenteert de Apple Watch als een duikcomputer, maar fanatieke duikers zullen het voorlopig vooral zien als een handig snorkelhorloge waarbij je vooral aan de oppervlakte blijft en tot een meter of drie onder water gaat. Serieus duiken is nog niet mogelijk, aangezien je hiervoor de Oceanic+ app van een externe partij nodig hebt en die is nog niet beschikbaar. De noodzakelijk functies om van je Ultra een duikcomputer te maken, zijn alleen beschikbaar als je een betaald abonnement neemt. En met de standaard meegeleverde Diepte-app kun je niet zoveel. Die geeft alleen maar aan hoe ver je onder de waterspiegel bent geweest en hoe lang je onder water bent geweest en op welke maximale diepte. Dit kan tot op 40 meter nauwkeurig, maar voor dergelijke dieptes heb je een duikuitrusting nodig.

We hebben het duiken nog niet kunnen testen, maar maar de bekende gadgetblogger DC Rainmaker heeft het al wel getest op het droge, met behulp van een decompressiekamer. Dat Apple een stap verder is gegaan en het EN13319-certifcaat heeft aangevraagd, een internationale standaard voor duikaccessoires, valt ze te prijzen. Maar het betekent nog niet dat duikers onder de indruk zijn.

Hardware van de Apple Watch Ultra

S8 met 64-bit dual core processor

Chip is nodig voor nieuwe sensoren, maar geen snelheidsverbetering

Nieuwe temperatuursensoren voor je polstemperatuur

Verbeterde gyroscoop en versnellingsmeter (vereist voor crashdetectie)

Hartslagmeter, ECG, bloedzuurstof meten

W3 draadloze chip

U1-chip voor ultra wideband

Standaard voorzien van 4G

Bluetooth 5.3 in plaats van 5.0

De Apple Watch ULtra draait op een S8 SiP, bestaande uit een 64-bit dual-core processor en een W3-chip voor draadloze functies. Om ‘m makkelijk te kunnen terugvinden zit er een U1 Ultra Wideband-chip in. Dit is identiek aan de Apple Watch Series 8 en dat geldt ook voor de gebruikelijke sensoren zoals een optische hartslagmeter, een sensor om je bloedzuurstof te meten en de diverse sensoren voor hoogte, versnelling en gyroscoop.



Voor watersport is het Ocean-bandje een aanrader. De andere twee bandjes (zoals deze Alpine-band) blijven na het zwemmen lange tijd nat en hebben wat tijd nodig om te drogen.

Crashdetectie

Deze sensoren zijn onder andere nodig voor de nieuwe functie Crashdetectie, die je ook op de Series 8 vindt. We hebben dit niet kunnen testen, maar de eerste ervaringsverhalen staan al online en bevestigen de werking. Een in scene gezette test op een autokerkhof bleek minder goed te werken. Volgens Apple was dit geen realistisch scenario omdat de auto’s een te korte afstand hadden gereden om als autorit te worden herkend.

Bekijk ook Crashdetectie op de Apple Watch en iPhone: zo werkt het Apple heeft in 2022 een nieuwe functie geïntroduceerd: crashdetectie. Dit is een nieuwe veiligheidsfunctie op de iPhone en Apple Watch die je hopelijk nooit nodig hebt.

Temperatuursensoren

Net als voorheen kun je ECG’s maken, je bloedzuurstof bepalen en kijken wat je cardioconditie is. Nieuw in de 2022-modellen (Series 8 en Ultra) is de polstemperatuurmeter, waarmee je kunt laten schatten wanneer je ovuleert. Omdat dit niet dé hoofdfunctie van deze smartwatch is en bovendien niet uniek is op de Ultra, verwijzen we je naar onze Apple Watch Series 8 review.

Bekijk ook Polstemperatuur meten met nieuwe temperatuursensor in de Apple Watch: wat heb je eraan? Met een Apple Watch Series 8 kun je tijdens het slapen je polstemperatuur laten meten dankzij de nieuwe temperatuursensor. In deze tip lees je wat je daaraan hebt en hoe je het gebruikt.

Batterij van de Apple Watch Ultra

Kan snelladen, net als de normale Apple Watch

Ging tijdens het testen 48 uur mee, met elke dag twee workouts van 90 minuten

Apple: 36 uur batterijduur als er koppeling met iPhone is

Apple: 18 uur batterijduur als de iPhone niet in de buurt is

Energiebesparingsmodus voor de Ultra komt pas later, zorgt voor 60 uur batterijduur

Wordt geleverd met gevlochten laadkabel, geen adapter meegeleverd

De batterijduur van de Apple Watch is altijd een heikel punt en bij zo’n sportief horloge geldt dat nog eens extra. Zeker als je gps gebruikt en zonder iPhone de deur uit gaat is de batterij sneller leeg. Apple-gebruikers zijn gewend om hun horloge elke avond op de lader te hangen, maar om gebruikers van een Garmin, Polar of Suunto zijn natuurlijk beter gewend: die sporthorloges gaan met gemak een week mee. Bij de Apple Watch Ultra heeft Apple gezorgd voor een fors langere batterijduur: 36 uur, terwijl dat op de Apple Watch Series 8 slechts de helft is (onder dezelfde omstandigheden).

Maar we moeten er wel een kanttekening bij plaatsen: laat je de iPhone thuis, dan is de batterijduur nog maar 18 uur! En door actief te sporten gaat je batterij ook korter mee. Dat is duidelijk te merken als je zonder iPhone je hardloopschoenen aantrekt of op de fiets klimt. Na 90 minuten buitenshuis sporten, waarbij de GPS en 4G-verbinding van de Watch worden gebruikt, was de batterijlading van de Ultra afgenomen van 100% naar 90%. Dat is netjes, maar ben je echter in een stedelijke of dichtbeboste omgeving, dan gaat het een stuk sneller en zit je na een uur al op 80%.

Ik haal meestal 90 trainingsminuten per dag (fietsen, wandelen, sporten) en gebruik daarbij de GPS van de iPhone die ik op zak heb. Het lukte op die manier gemakkelijk om twee volle dagen (48 uur) met de Apple Watch Ultra rond de lopen, te slapen én twee keer een 90 minuten durende workout te doen. Voor een Apple Watch is dit fantastisch, maar met de Garmin Fenix 7 met zonnecellen kun je de GPS maar liefst 90 uur gebruiken en zelfs 120 uur als het zonnig weer is.

Bekijk ook Energiebesparingsmodus van de Apple Watch gebruiken: zo doe je dat Met de Energiebesparingsmodus en de spaarstand zorg je dat de Apple Watch langer meegaat. In deze tip lees je wat het verschil is tussen deze standen en hoe je ze aan en uit kunt zetten.

Software op de Apple Watch Ultra

Standaard geleverd met watchOS 9

Wegwijzer-wijzerplaat met nachtmodus

De Apple Watch Ultra draait standaard op watchOS 9, dat van zichzelf al een flinke lijst aan verbeteringen bevat, waaronder verbeterde slaaptracking en heel veel sportfuncties. Speciaal voor de Ultra is er bijvoorbeeld de programmeerbare actieknop en meer mogelijkheden voor extreme sporten zoals duiken.

In onze watchOS 9 review lees je meer.

Voor wie is de Apple Watch Ultra?

Apple richt zich met de Apple Watch Ultra op de fanatieke sporter, het type gebruiker dat normaal met een Garmin of Polar rondloopt. Dat lijkt een vrij specifieke doelgroep, maar in werkelijkheid is het heel breed: van outdoorliefhebbers die graag over bospaden wandelen, tot bergbeklimmers, triathleten, kitesurfers en hardlopers.

Ik denk dat Apple bij fanatieke hardlopers en duikers wat meer moeite moet doen om ze over te halen een Apple Watch te gaan dragen. Deze groepen zijn vaak al verknocht aan bepaalde merken sporthorloges en duikcomputers om je op de hoogte te houden van de exacte diepte, compressie en gassamenstelling (een voorbeeld is het Garmin Descent Mk2 duikhorloge van €1.100,- of de Suunto Eon Steel van €950,-). Die investering gooi je niet zomaar aan de kant omdat Apple nu ook een sportwatch heeft. Fanatieke duikers zullen de Apple Watch Ultra misschien meer zien als een snorkelhorloge en niet als een hardcore duikershorloge.

Zoek je een Apple Watch voor alle belangrijke watchOS 9-functies, inclusief workouts met intervallen, workouts in de sportschool, het bijhouden van je medicijngebruik en de energiebesparende modus, dan heb je voldoende aan de Apple Watch SE 2022 en dan betaal je maar de helft. Er zit zelfs Crashdetectie in, om automatisch de hulpdiensten te bellen bij een zwaar auto-ongeluk.

Wil je de ultieme Apple Watch-ervaring met alle functies die momenteel mogelijk zijn, dan is de Apple Watch Ultra echt wat je moet hebben. Het enige waar we ons zorgen over maken, is de toch wel forse investering en het upgradebeleid van Apple. Koop je voor €999,- een topmodel en ben je daar dan een jaar of drie, vier tevreden mee? Of is dit in feite nog maar een eerste generatie product en kunnen we volgend jaar de échte Ultra verwachten, zoals Apple ‘m eigenlijk had bedoeld?

De Apple Watch Series 8 zit er tussenin. Die heeft wel de temperatuursensor voor het meten van de polstemperatuur tijdens het slapen en heeft wat geavanceerde gezondheidsfuncties zoals ECG meten. Er zijn dit jaar meer opties dan ooit (want ook de Apple Watch Series 7 is nog een goede kandidaat). Maar dat kan de keuze ook wel eens lastiger maken, vooral bij de standaardmodellen SE en Series 6/7/8.

Score 8.5 Apple Watch Ultra €999,- Voordelen + Veel extra functies

Duidelijk en groot display

Actieknop is een zinvolle toevoeging

Veel langere batterijduur (behalve standalone)

Ook tijdens dagelijks gebruik prettig te dragen

Robuuste constructie, uitstekende bouwkwaliteit Nadelen - Vrij prijzig

Geen backtrack navigatiefunctie (kan alleen met kompas)

Nachtmodus zou ook voor apps moeten werken

Duikfunctie nu nog erg beperkt

Geen herstel- en stressdata, terwijl concurrenten dat wel hebben

Conclusie Apple Watch Ultra review

De Apple Watch Ultra is de beste Apple Watch voor serieuze sporters, dankzij de langere batterijduur, het robuuste design en de extra functies. Het is een must-have voor mensen die al een Apple Watch hebben en de ambitie hebben om een stap te gaan met hun sportieve avonturen. Je hebt alle functies van de Apple Watch Series 8, maar met een stoer uiterlijk dat toch niet aanvoelt als een tank. De Apple Watch Ultra is prettig voor dagelijks gebruik, maar kan zoveel meer. Tegelijk is er ook nog ruimte voor verbetering, zoals het meten van herstel voor duursporters en betere navigatiemogelijkheden voor outdoorfans. Qua batterijduur en functies is het nog niet voldoende om de Garmin- en Suunto-gebruikers te overtuigen.

Apple Watch Ultra kopen

De Apple Watch Ultra is geen goedkoop horloge. Apple hanteert een adviesprijs van €999,- voor alle uitvoeringen, waarbij je de keuze hebt uit drie verschillende bandjes, elk in drie kleuren. Er zijn geen Nike+ of Hermès-varianten van dit model, het materiaal is altijd titanium en de horlogekast is altijd 49 mm. Het enige waar je je dus druk over hoeft te maken is het bandje, zoals hierboven uitgebreider besproken. Al deze bandjes zijn ook los te koop.

Dit zijn de actuele prijzen van de Apple Watch Ultra met bovengenoemde bandjes:

Oranje bandje Zwart bandje Groen bandje Beige bandje Middernacht bandje Geel bandje Wit bandje Blauw bandje

Behalve bij Apple kun je ook terecht bij diverse andere winkels: