AirPods Pro met usb-c

Apple is van plan om met alle producten over te stappen naar usb-c, deels onder druk van de EU. Bij de iPad en MacBooks is de overstap al gemaakt, waardoor er twee populaire producten overblijven: iPhones en AirPods. Ook die zullen dit jaar waarschijnlijk een usb-c-poort krijgen, maar dat geldt niet voor alle modellen. Volgens analist Ming-Chi Kuo krijgt alleen de tweede generatie AirPods Pro uit 2022 nog dit jaar een kleine update met usb-c poort.



Eerder deze week verscheen de Release Candidate van iOS 16.4 voor ontwikkelaars. Daarin heeft Apple verwijzingen toegevoegd naar nieuwe Beats Studio Buds+ oortjes een nieuwe AirPods . Wellicht gaat het hier om de usb-c-versie van de AirPods Pro 2 . Kuo verwacht dat de massaproductie (en -verkoop) hiervan in het tweede of derde kwartaal 2023 van start gaat.

Apple zou echter helemaal geen plannen hebben om een nieuwe versie van de AirPods 2 of AirPods 3 met usb-c-poort uit te brengen, aldus Kuo in een tweet. Mogelijk wacht Apple hiermee op een vierde generatie, die meer functies krijgt. In het verleden heeft Apple wel vaker tussentijds nieuwe versies van het oplaaddoosje uitgebracht, zonder dat er sprake was van een nieuwe generatie. Daarbij werd bijvoorbeeld MagSafe of draadloos opladen toegevoegd.

Mark Gurman van Bloomberg zegt dat alle drie AirPods-modellen tegen het einde van 2024 naar usb-c zijn overgestapt. Dat hoeft niet te betekenen dat er ook een vierde generatie standaard AirPods komt, want Apple zou ook bij dit model een kleine tussentijdse update kunnen uitbrengen.

Kuo voorspelde vorig jaar al dat de AirPods en allerlei andere accessoires van Apple ook de overstap naar usb-c zouden maken. Die voorspelling is niet zo vergezocht, aangezien het voor veel apparaten en devices vanaf volgend jaar verplicht is om gebruik te maken van een universele aansluiting voor opladen. Apple zal vermoedelijk ook de Magic Mouse, TrackPad, Keyboard en MagSafe Battery Pack aanpassen. We hopen uiteraard dat dit ook nieuwe functies met zich meebrengt.