De niet-lederen 'FineWoven' cases komen volgens geruchten naar de iPhone 15. Je kunt ze volgens nieuwe geruchten combineren met een magnetisch Apple Watch-bandje van hetzelfde materiaal, dat al eerder in de geruchten opdook.

‘FineWoven cases en bandjes’

De geruchten komen van geruchtenlekker Kosutami, die beweert dat de hoesjes voorzien van rubberen hoekpunten die wat donkerder van kleur zijn dan de ‘geweven’ achterkant van de hoes. Je zou kunnen kiezen uit 10 kleuren: Black, Mulberry, Taupe, Evergreen, Pacific Blue, Wisteria, Antique White, Butter Yellow, Orange en Pink. Tot zover niets nieuws, want het gaat hier om kleuren die nauwelijks verschillen van wat er eerder is uitgebracht. Lichtgeel, paarsrood, roze en lila zitten nu ook al in het assortiment bij de siliconenhoesjes.



Kosutami denkt nu dat deze kleuren ook verkrijgbaar zijn als bijpassende Apple Watch -horlogebandjes met magneetsluiting. Er waren al geruchten over deze bandjes van textiel met een magnetische gesp. Deze zou gemaakt zijn van een nieuw type geweven textiel.

Het zou gaan om hetzelfde materiaal, bedoeld voor de Apple Watch Series 9 (en ook passend op eerdere modellen). Het nieuwe bandje zou voor €99,- in de winkel liggen, het duurdere prijsniveau dat Apple ook hanteert voor het Gevlochten Solobandje (€99,-). Het design zou vergelijkbaar kunnen zijn met die van de bandjes met Moderne Gesp (€149,-) van leer.

We schreven eerder dat Apple van plan zou zijn om geen leren hoesjes voor de iPhone meer uit te brengen. Dit zou beter passen bij het milieubewuste imago van Apple. Er komen bij de productie van textielbandjes geen dieren aan te pas en mogelijk ook wat minder kwalijke chemicaliën.

Toch wordt eraan getwijfeld of de afbeeldingen van iPhone-hoesjes met de tekst ‘FineWoven’ (zie hierboven) wel echt zijn. Het gaat vrijwel zeker om Chinese klonen, waardoor het origineel er iets van zou kunnen afwijken.