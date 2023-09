Met de komt van usb-c op de iPhone lijkt het leven gemakkelijker te worden: één universele aansluiting voor al je apparaten. Maar zo eenvoudig is het niet, want er is veel verschil tussen usb-c-poorten en -kabels.

Bij de Lightning-aansluiting weet je één ding zeker: je kunt elke kabel gebruiken waar een Lightning-connector op zit. Sommige zijn wat duurder omdat er een MFi-keurmerk op zit, andere extra robuust zijn of uitgevoerd in een knalkleur, maar je hoeft er verder niet over na te denken. De snelheid van datatransfer is altijd maximaal 480 Mbps. Met een duurder kabeltje gaat het overzetten van data niet sneller. Met de komst van usb-c wordt dat wel iets ingewikkelder.



Lengte : Kies een kabel die lang genoeg is voor jouw behoeften.

: Kies een kabel die lang genoeg is voor jouw behoeften. Geschikt voor snelladen : Sommige kabels zijn geschikt voor snelladen tot wel 100 Watt (5A/20V) als je de juiste adapter of powerbank gebruikt. Je zult bij de iPhone voorlopig niet te maken krijgen met 100 Watt snelladen, maar als je de kabel ook wil gebruiken voor je MacBook en andere apparaten die wel hogere wattages aan kunnen, is de kabel veelzijdiger.

: Sommige kabels zijn geschikt voor snelladen tot wel 100 Watt (5A/20V) als je de juiste adapter of powerbank gebruikt. Je zult bij de iPhone voorlopig niet te maken krijgen met 100 Watt snelladen, maar als je de kabel ook wil gebruiken voor je MacBook en andere apparaten die wel hogere wattages aan kunnen, is de kabel veelzijdiger. Datasnelheid : dit kan variëren van 5 Mbps tot 80 Gbps

: dit kan variëren van 5 Mbps tot 80 Gbps Host controller : dit kan variëren van USB 3.2 Gen 1 tot USB4 versie 2.0 en alles er tussenin (zie de tabel verderop).

: dit kan variëren van USB 3.2 Gen 1 tot USB4 versie 2.0 en alles er tussenin (zie de tabel verderop). Actief vs passief : een actieve kabel bevat kleine elektronische circuits die het signaal versterken, zodat het ook bij transport over langere afstanden intact blijft. Een actieve kabel is duurder, maar is niet altijd nodig. De meeste usb-c-kabels zijn passief.

: een actieve kabel bevat kleine elektronische circuits die het signaal versterken, zodat het ook bij transport over langere afstanden intact blijft. Een actieve kabel is duurder, maar is niet altijd nodig. De meeste usb-c-kabels zijn passief. Kwaliteit : Kabels van goede kwaliteit zijn misschien wat duurder, maar je hebt er langer plezier van en je weet zeker dat je de best mogelijke prestaties krijgt.

: Kabels van goede kwaliteit zijn misschien wat duurder, maar je hebt er langer plezier van en je weet zeker dat je de best mogelijke prestaties krijgt. Duurzaamheid : Sommige kabels zijn versterkt met koolstofvezel, nylon en andere materialen. Daardoor gaan ze langer mee en blijven ze langer mooi. Ze zijn ook beter bestand tegen buiten en veelvuldig oprollen.

: Sommige kabels zijn versterkt met koolstofvezel, nylon en andere materialen. Daardoor gaan ze langer mee en blijven ze langer mooi. Ze zijn ook beter bestand tegen buiten en veelvuldig oprollen. Certificering : Je hebt niet altijd een dure MFi-gekeurde kabel van Apple nodig, maar je zou wel kunnen letten op het USB-IF keurmerk, om iets meer zekerheid te hebben over compatibiliteit en veiligheid.

: Je hebt niet altijd een dure MFi-gekeurde kabel van Apple nodig, maar je zou wel kunnen letten op het USB-IF keurmerk, om iets meer zekerheid te hebben over compatibiliteit en veiligheid. Ondersteuning voor Thunderbolt 3 of 4: Dit geldt vooral als je er externe schermen mee wil aansluiten.

Er is bij usb-c-kabels veel meer variatie. De term usb-c heeft in feite alleen betrekking op de vorm van de connector, maar de datasnelheid en de andere functies kunnen heel verschillend zijn:

Welke usb-c-kabel voor opladen?

Als Apple met de iPhone overstapt naar usb-c, betekent het dat je een speciale kabel nodig hebt om op te laden. In feite kun je ook met de goedkoopste usb-c-kabel de iPhone opladen, als de oplaad- en datasnelheid geen rol speelt.

Je krijgt bij de iPhone al een usb-c-naar-usb-c-kabel meegeleverd voor dagelijks gebruik. Maar wil je nog wat extra kabels achter de hand hebben, dan kan het in feite elke usb-c-kabel zijn. Maar er is uiteraard wel een verschil in kwaliteit en wil je gebruik maken van snelladen op een zo hoog mogelijke snelheid, dan moet de kabel daarvoor geschikt zijn.

Heb je nog veel usb-a-stroomadapters, dan zou je kunnen kiezen voor kabels met usb-a-naar-usb-c. Apple maakt deze zelf niet, maar bij andere (goede) merken vind je ze wel. Bijvoorbeeld deze:

Het hoeft dus helemaal niet duur uit te pakken als je een kabel van goede kwaliteit van een bekend merk wil.

Gaat het om de datasnelheid, dan zul je wat beter moeten letten op de maximale snelheid van dataoverdracht. Dit is overigens alleen van belang voor mensen die grote hoeveelheden data moeten overzetten, zoals fotografen en videomakers.

Op het eerste gezicht zien de meeste kabels er hetzelfde uit, met een rubberen coating of een gevlochten textiellaag aan de buitenkant. Binnenin kan er echter een groot verschil zijn qua afscherming (coating), de gebruikte folie, de manier waarop de draden aan de binnenkant zijn gedraaid en welke usb-standaard wordt ondersteund.

Marketingnaam Specificatienaam Oudere naam Overdracht snelheden Interfaces USB 5 Gbps USB3.2 Gen 1×1 USB 3.0, USB 3.1 Gen 1, SuperSpeed 5 Gbps USB-A, USB-C, micro USB USB 10 Gbps USB 3.2 Gen 2×1 USB 3.1, USB 3.1 Gen 2, SuperSpeed+ 10 Gbps USB-A, USB-C, micro USB USB 10 Gbps USB 3.2 Gen 1×2 USB 3.2, SuperSpeed+ 10 Gbps USB-C USB 20 Gbps USB 3.2 Gen 2×2 USB 3.2, SuperSpeed+ 20 Gbps USB-C USB 40 Gbps USB4 – 40 Gbps

USB- USB-C USB 40 Gbps USB4 versie 2 – 80 Gbps USB-C

Hier zijn wat kabels die Apple verkoopt:

De laatstgenoemde kabel is natuurlijk helemaal niet nodig als je alleen maar je iPhone wilt opladen. Maar voor het aansluiten van je externe scherm kan het erg van pas komen.