In een paar stappen kun je je favoriete website op het beginscherm van je iPhone of iPad zetten. Handig als jouw favoriete site geen eigen app heeft. Zo heb je meteen snelle toegang en soms zijn er dankzij webapps meer voordelen.

Het beginscherm van je iPhone is de plek waar je je favoriete apps kan opstarten. Hier vind je alle apps die je uit de App Store gedownload hebt, maar je kunt met een handige functie ook een website aan dit beginscherm toevoegen. De website verschijnt dan, inclusief herkenbaar icoontje, gewoon tussen je andere apps zodat je hem snel kan openen, zonder eerst Safari te hoeven openen. Alles over hoe je een website op je beginscherm zet, wat de opties zijn en met welke browsers het werkt, lees je in deze tip.

Website aan beginscherm toevoegen op de iPhone

Zo’n snelkoppeling naar een website op het beginscherm heet een webclip en ziet eruit als een gewoon appicoontje. Pas wanneer je op het icoontje tikt, zul je merken dat je niet een app opent, maar dat er een webpagina wordt geopend in Safari. Sommige webapps zijn zo knap gemaakt, dat je nauwelijks ziet dat het een webpagina is. Bij deze geoptimaliseerde sites verdwijnen standaard menuknoppen van Safari en verschijnt de webapp zelfs als individuele app in de appkiezer. Knoppen en andere interactieve functies wekken de indruk dat het een echte app is. Het is van tevoren niet te zien in hoeverre een website hiervoor geoptimaliseerd is.

Zo zet je een website op het beginscherm van je iPhone.

Open de pagina waarvan je een snelkoppeling wil hebben. Tik op het deel-icoon (vierkant met pijltje omhoog) in de taakbalk onderin. Geef aan dat je de website aan je beginscherm wilt toevoegen met de optie Zet op beginscherm. Tik een (korte) naam in of kies de suggestie die in beeld verschijnt. Tik op Voeg toe. De snelkoppeling (webclip) verschijnt nu als icoontje op je startscherm.

Het icoontje dat gebruikt wordt, is een hoge resolutie versie van het favorieten icoontje dat websites zelf in hun code hebben toegevoegd. Het is niet mogelijk om zelf een ander icoontje in te stellen als een website geen mooi eigen icoontje heeft toegevoegd.

Naast het feit dat de website op je beginscherm staat, kun je hem zo ook openen via Spotlight en via de alfabetische appbibliotheek. De app wordt alleen in een categoriemapje in de appbibliotheek geplaatst.

Bekijk ook Zo werkt de Appbibliotheek op de iPhone en iPad Heb je veel apps geïnstalleerd en raak je regelmatig het overzicht kwijt? Met Appbibliotheek (App Library) worden je apps automatisch in categorieën ingedeeld. Hier lees je er meer over.

Met welke browsers werken de webclips?

Standaard werkt de functie met de Safari-browser die op iedere iPhone en iPad aanwezig is. Zodra je op zo’n snelkoppeling op het beginscherm tikt, wordt dan ook meteen Safari geopend om de website te bezoeken. Vanaf iOS 16.4 komt er ook voor browserapps van derden ondersteuning voor deze functie. Daardoor kan je bijvoorbeeld ook vanuit Chrome zo’n snelkoppeling aan het beginscherm toevoegen, zodat niet Safari maar Chrome geopend wordt zodra je op het icoontje van de site tikt. Met iOS 16.4 of nieuwer wordt de snelkoppeling ook altijd geopend in de browserapp die je als standaard ingesteld hebt.

Bekijk ook Zelf de standaardbrowser kiezen op iPhone en iPad: zo werkt het Zit je altijd vast aan Safari? Welnee! Je kunt op de iPhone en iPad zelf een standaardbrowser kiezen. Ga standaard internetten met Chrome, Edge of een andere browser. Ze openen automatisch als je op een linkje klikt.

Meldingen ontvangen van websites op je beginscherm

Vanaf iOS 16.4 is het ook mogelijk om, als een website daar ondersteuning voor biedt, meldingen te ontvangen. Dit zijn dezelfde soort pushberichten die je van apps krijgt, maar dan zijn ze afkomstig van websites. Je kan alleen meldingen ontvangen als je de app toegevoegd hebt aan je beginscherm via bovenstaande stappen. De instellingen voor de meldingen beheer je net als bij apps via Instellingen > Meldingen. De website met ondersteuning voor de functie verschijnt hier gewoon in de instellingen tussen de andere apps.

Dit zijn in het kort dus de voordelen van het toevoegen van een website aan je iPhone-homescreen:

Snel toegang tot je favoriete sites, alsof het een app is

Ook te openen via Spotlight en appbibliotheek

Geoptimaliseerde webapp, indien beschikbaar

Mogelijkheid tot ontvangen van meldingen (iOS 16.4 of nieuwer)

Lees ook ons artikel met de beste tips om je favoriete websites in Safari te bekijken op je iPhone en iPad.