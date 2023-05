Nog maar een paar weken en we weten eindelijk meer over iOS 17, de grote update die Apple dit jaar voor de iPhone gaat uitbrengen. Je wil misschien graag weten wanneer iOS 17 nou precies komt? Daar geven we in dit artikel antwoord op.

De grote iOS-update is altijd iets waar mensen reikhalzend naar uitkijken. Gratis talloze nieuwe functies voor je iPhone, wie wil dat nou niet? Dit jaar is het de beurt aan iOS 17. Hoewel de update nog niet aangekondigd is, zijn er wel al nieuwe functies gelekt. Zo wordt er gesproken over een vernieuwd Bedieningspaneel in iOS 17, krijgen Wallet en Zoek mijn ook iOS 17-verbeteringen en nog veel meer. Je wilt daarom misschien graag weten: wanneer komt iOS 17? De release date van iOS 17 is nog niet bekend, maar van de algehele planning hebben we wel al een goed beeld.

Naast de datum van iOS 17, blikken we ook alvast even vooruit op de data van de andere updates die er dit jaar aan komen, zoals watchOS 10, macOS 14 en iPadOS 17.

Wanneer komt iOS 17 uit?

Traditiegetrouw kondigt Apple de grote iOS-update altijd aan in juni, tijdens de WWDC. Dit is de jaarlijkse conferentie voor ontwikkelaars, waar appmakers leren over nieuwe mogelijkheden van de besturingssystemen zodat ze daar met hun eigen apps volop gebruik van kunnen maken. Dit jaar wordt de WWDC 2023 gehouden van 5 tot en met 9 juni 2023. De aankondiging van iOS 17 is op 5 juni 2023, tijdens de grote keynote op maandagavond. Ook de andere updates worden dan onthuld. Maar dat betekent niet dat iedereen hem ook al meteen kan downloaden.

Komt iOS 17 direct na de WWDC uit?

Maar de aankondiging is slechts het begin. Na de presentatie met de nieuwste functies, gaat Apple de gehele zomer lang de update goed testen met hulp van betatesters en ontwikkelaars. Kort na de aankondiging op maandagavond 5 juni, wordt de eerste beta van iOS 17 uitgebracht. Deze wordt vrijgegeven voor geregistreerde ontwikkelaars. Dit jaar kan niet zomaar iedereen meer het profiel downloaden, omdat het stappenplan voor een iOS-beta installeren veranderd is. Je kan nu alleen nog met een bij Apple geregistreerde Apple ID meedoen aan het betaprogramma. Dat geldt voor zowel de ontwikkelaarsbeta als de beta voor publieke testers. De uiteindelijke release date van iOS 17 is pas in september 2023.

De planning van de updates ziet er daarom als volgt uit:

iOS 17 releasedatum

iOS 17 aankondiging: 5 juni 2023

iOS 17 beta voor ontwikkelaars: 5 juni 2023 (verwacht)

iOS 17 beta voor publieke testers juli 2023 (verwacht)

Officiële iOS 17 release: september 2023 (verwacht)

iPadOS 17 releasedatum

iPadOS 17 aankondiging: 5 juni 2023

iPadOS 17 beta voor ontwikkelaars: 5 juni 2023 (verwacht)

iPadOS 17 beta voor publieke testers juli 2023 (verwacht)

Officiële iPadOS 17 release: september 2023 (verwacht)

watchOS 10 releasedatum

watchOS 10 aankondiging: 5 juni 2023

watchOS 10 beta voor ontwikkelaars: 5 juni 2023 (verwacht)

watchOS 10 beta voor publieke testers juli 2023 (verwacht)

Officiële watchOS 10 release: september 2023 (verwacht)

tvOS 17 releasedatum

tvOS 17 aankondiging: 5 juni 2023

tvOS 17 beta voor ontwikkelaars: 5 juni 2023 (verwacht)

tvOS 17 beta voor publieke testers juli 2023 (verwacht)

Officiële tvOS 17 release: september 2023 (verwacht)

macOS 14 releasedatum

Onthoud dat bij macOS de officiële release altijd wat later is dan bij de andere software-updates. We verwachten daarom dat macOS 14 pas in oktober 2023 uitgebracht wordt, net als voorgaande jaren.

macOS 14 aankondiging: 5 juni 2023

macOS 14 beta voor ontwikkelaars: 5 juni 2023 (verwacht)

macOS 14 beta voor publieke testers juli 2023 (verwacht)

Officiële macOS 14 release: oktober 2023 (verwacht)