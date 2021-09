iOS 15 brengt veel kleine vernieuwingen voor FaceTime, notificaties, weer en dergelijke. De lijst van toestellen die de update krijgen is indrukwekkend, maar het betekent niet dat je alles kunt gebruiken. In de kleine lettertjes op de website van Apple troffen we al een paar uitzonderingen aan. Voor sommige functies moet je beschikken over een toestel met A12 Bionic processor, maar wat betekent dat concreet? Dat leggen we hieronder uit aan de hand van toestelnamen.

Alle iPhones die op iOS 14 kunnen draaien, gaan ook mee naar iOS 15 . Dit geldt dus voor alle toestellen sinds de iPhone 6s uit 2015. En bij de iPads gaat Apple nog veel verder terug want zelfs de iPad Air 2 uit 2014 (!) krijgt nog een update. Welke toestellen geschikt zijn voor iOS 15 lees je in een apart artikel. Daar vind je ook de lijst met geschikte iPad.

Bekijk ook Is jouw iPhone geschikt voor iOS 15? En welke iPads krijgen iPadOS 15? Check het hier! Welke toestellen krijgen dit najaar iOS 15 en iPadOS 15? Apple heeft de geschikte apparaten aangekondigd. Bekijk hier of jouw iPhone en iPad geschikt zijn voor de nieuwe software.

Ik heb een iPhone 12-model

Op de iPhone 12-serie krijg je in feite alle vernieuwingen uit iOS 15, maar er zijn ook een paar functies die pas later in het jaar beschikbaar komen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij:

SharePlay (voor muziek, volgt in latere beta of pas bij release)

Terugblikken in Foto’s (voor muziek, volgt in latere beta of pas bij release)

Gedeeld met jou (voor muziek, volgt in latere beta of pas bij release)

Spatial audio met dynamische hoofdtracking (volgt in latere beta of pas bij release)

Verberg mijn e-mail (volgt in latere beta of pas bij release)

Berichten aankondigen in CarPlay (volgt in latere beta of pas bij release)

CSAM-functies (uitgesteld)

Deze functies komen wel naar de iPhone 12-serie, maar kunnen nog niet zichbaar zijn omdat Apple ze gepland heeft voor een toekomstige software-update. ‘Verberg mijn e-mail’ troffen we al wel aan in de beta, maar komt volgens informatie op de website van Apple pas later in 2021 beschikbaar. Het maakt deel uit van de nieuwe privacyfuncties in iOS 15.

Bekijk ook Deze uitgestelde iOS 15 functies komen pas later beschikbaar Naarmate de betaperiode van iOS 15 vordert, wordt duidelijker welke functies we bij de grote release krijgen en welke pas later. In dit artikel vind je een overzicht van deze uitgestelde iOS 15-functies.

Ik heb een iPhone XS (Max), iPhone XR, iPhone 11-model of iPhone SE 2020 of ouder

Veruit de meeste functies komen beschikbaar op toestellen die minimaal een A12 Bionic-chip hebben. De modellen die we hierboven hebben genoemd zijn allemaal voorzien van een A12 of A13 Bionic-chip, dus daarmee zit je helemaal goed. Wel heeft Apple een één functie die om begrijpelijke redenen alleen voor de iPhone 12 serie geldt, namelijk deze:

Verbeterde connectiviteit voor 5G : snellere 5G-verbindingen voor diverse activiteiten, zoals backup en restore van iCloud, audio en video streamen via apps van Apple en derden, downloaden van Apple TV+ content in hogere kwaliteit, foto’s synchroniseren met iCloud Foto’s, updaten van Apple News+ artikelen voor offline lezen en het downloaden van modellen voor machine learning. Dit krijg je alleen op de iPhone 12-modellen, omdat alleen die 5G hebben.

: snellere 5G-verbindingen voor diverse activiteiten, zoals backup en restore van iCloud, audio en video streamen via apps van Apple en derden, downloaden van Apple TV+ content in hogere kwaliteit, foto’s synchroniseren met iCloud Foto’s, updaten van Apple News+ artikelen voor offline lezen en het downloaden van modellen voor machine learning. Dit krijg je alleen op de iPhone 12-modellen, omdat alleen die 5G hebben. Verbeterde panorama-modus in foto’s: de geometrische vervorming wordt minder en bewegende objecten worden beter vastgelegd. Dit krijg je alleen op de iPhone 12-serie en nieuwer.

Ook de hierboven genoemde functies die later komen zul je aanvankelijk nog niet op je iPhone XS of nieuwer zien.

Ik heb een iPhone 8 (Plus), iPhone X of ouder

Op dit toestel zul je een hoop functies missen omdat er geen A12 Bionic in zit.

Deze functies krijg je niet:

Spatial Audio voor FaceTime.

voor FaceTime. Portretmodus met achtergrondvervaging voor FaceTime.

met achtergrondvervaging voor FaceTime. Geanimeerde achtergronden in de Weer-app.

in de Weer-app. Interactieve wereldbol in de Apple Kaarten-app.

in de Apple Kaarten-app. Immersive walking directions : in je omgeving rondkijken terwijl je naar een bestemming loopt.

: in je omgeving rondkijken terwijl je naar een bestemming loopt. Gedetailleerde info over steden in de Kaarten-app: geldt overigens alleen voor steden als Londen, San Francisco en een handjevol andere.

in de Kaarten-app: geldt overigens alleen voor steden als Londen, San Francisco en een handjevol andere. Livetekst: tekst in foto’s herkennen en kopiëren. Volgens Apple werkt het bovendien alleen in de hieronder genoemde talen, maar wij kregen het in het Nederlands ook wel werkend.

Huissleutels , kantoorsleutels en hotelkamersleutels in de Wallet-app.

, kantoorsleutels en hotelkamersleutels in de Wallet-app. CarKey : auto openen en starten met je iPhone.

: auto openen en starten met je iPhone. Autosleutel vanuit Wallet gebruiken om te toeteren, je auto voor te verwarmen en de kofferbak te openen.

om te toeteren, je auto voor te verwarmen en de kofferbak te openen. Ultra Wideband ondersteuning voor je autosleutels.

ondersteuning voor je autosleutels. Siri spraakverwerking op het toestel zelf: het wordt niet meer naar Apple gestuurd, maar de verwerking gebeurt op het toestel door de Neural Engine (indien aanwezig). Dit is beter voor je privacy. Deze on-device processing gebeurt bovendien sneller.

Siri wordt persoonlijker : dit houdt in dat Siri steeds beter rekening houdt met je voorkeuren. Siri leert met welke personen je het meest contact hebt, weet welke nieuwe woorden je hanteert en over welke onderwerpen je graag leest. Dit gebeurt lokaal op je toestel en daarvoor is nogal wat rekenkracht vereist.

: dit houdt in dat Siri steeds beter rekening houdt met je voorkeuren. Siri leert met welke personen je het meest contact hebt, weet welke nieuwe woorden je hanteert en over welke onderwerpen je graag leest. Dit gebeurt lokaal op je toestel en daarvoor is nogal wat rekenkracht vereist. Siri offline : Siri kan nu een heleboel verzoeken offline afhandelen, zoals timers en wekkers, berichten, delen, apps opstarten, audio bedienen en instellingen regelen.

: Siri kan nu een heleboel verzoeken offline afhandelen, zoals timers en wekkers, berichten, delen, apps opstarten, audio bedienen en instellingen regelen. Lokaal dicteren op je toestel in meer talen, waaronder Arabisch, Frans, Italiaans, Duits en meer. Nederlands staat er niet bij.

op je toestel in meer talen, waaronder Arabisch, Frans, Italiaans, Duits en meer. Nederlands staat er niet bij. Continu dicteren : hierbij geldt niet meer de limiet van 60 seconden.

: hierbij geldt niet meer de limiet van 60 seconden. Zoomen in QuickTake video’s: door omhoog of omlaag te vegen kun je de mate van zoom regelen.

Ik heb een iPhone 7 (Plus) of ouder

Als je een iPhone 7 (Plus) hebt mis je alle bovengenoemde functies en bovendien deze:

Wandelstabiliteit: Dit is een score voor de mate waarin je stabiel loopt en geeft inzicht hoeveel risico je hebt om te vallen. Hiervoor worden speciale algoritmes gebruikt die naar kracht, balans en dergelijke kijken. Je krijgt een melding als je wandelstabiliteit laag is. Ook geeft Apple je oefeningen om te verbeteren.

Ik heb een iPhone 6s (Plus) of iPhone SE 2016

Voor jou vallen alle hierboven genoemde functies af. Maar niet getreurd, er zijn genoeg dingen die je wel krijgt zoals alle verbeteringen voor Safari, SharePlay, Focus, het terugvinden van je toestel na het wissen, meldingen als je je toestel ergens achterlaat, privacyverbeteringen, allerlei gezondheidsfuncties en nog veel meer.

Je mist echter alle hierboven genoemde functies en bovendien mis je ook deze:

Spatial Audio met dynamische hoofdtracking: dit geeft een meer immersive ervaring als je AirPods Pro of AirPods gebruikt.

Hoe zit het met iPadOS 15 functies op oudere iPads?

Voor veel vernieuwingen in iPadOS 15 vereist Apple minimaal een A12 Bionic-processor. Deze is te vinden in de:

iPad Air 2019

iPad mini 2019

iPad 2020

iPad Pro 2018 (A12X Bionic om precies te zijn)

Dit betekent dus dat je alle voorgaande modellen de volgende functies mist:

Spatial Audio voor FaceTime.

Portretmodus voor FaceTime.

Interactieve wereldbol.

Gedetailleerde informatie over steden.

Siri spraakverwerking op je toestel.

Siri personalisatie.

Offline Siri gebruiken.

Lokaal dicteren op je iPad in nieuwe talen, waaronder Arabisch, Frans, etc.

Continu dicteren zonder beperking van 60 seconden.

De meeste van deze punten worden aan het begin van dit artikel uitgebreider besproken.

Er zijn voor de iPad ook nog drie uitzonderingen:

Waarom functies ontbreken: de hardware kan het niet aan

Bij oudere toestellen kan het echter gebeuren dat functies niet werken. Zo is de nieuwe FaceTime-functie waarbij je de achtergrond vaag kunt maken alleen beschikbaar op recentere modellen, omdat daarvoor meer rekenkracht vereist is. De iPhone 6s uit 2015 draait nog op een A9-chip, nog voordat Apple Neural Engines en aanduidingen als ‘Fusion’ en ‘Bionic’ toevoegde. In september is de iPhone 6s zes jaar oud en we zijn daarom onder de indruk dat Apple er nog steeds nieuwe features voor uitbrengt. De 6s was een populair model omdat deze destijds zo goede performance bood.

Bij de iPhone 7 uit 2016 is sprake van een A10 Fusion-chip, de eerste quad-core processor in een iPhone. Grappig genoeg gebruikte Apple dezelfde A10 Fusion-chip drie jaar later opnieuw in een apparaat dat pas in 2019 uitkwam, namelijk het instapmodel van de iPad. Rond die tijd was Apple al toe aan de A13 Bionic-chip, die veel sneller was. Apple belooft minstens vier jaar updates uit te brengen dus bezitters van een iPad 2019 kunnen erop rekenen dat ze in 2023 nog steeds kunnen updaten.

Het meest bijzondere is overigens de iPad Air 2 uit 2014: die krijgt een update naar iPadOS 15 maar draait nog op een A8X-processor!