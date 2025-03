Als we de geruchten mogen geloven wordt iOS 19 de grootste update ooit, met een volledig nieuw ontwerp dat lichtelijk geïnspireerd is op visionOS. Er zouden meer transparante elementen komen, met een glossy afwerking dat alles een hele nieuwe look geeft. Er wordt zelfs gesproken over een nieuwe manier van bediening, al zijn de details daarover nog wat schaars. Maar hoe gaat iOS 19 er dan uit zien? Een video toont de eerste mogelijke beelden van iOS 19.

‘Eerste beelden iOS 19 in video te zien’

De video is afkomstig van FrontPageTech, het YouTube kanaal van geruchtenlekker Jon Prosser. Jaren geleden deelde hij al eens vroegtijdig informatie over toekomstige producten, waarbij de info lang niet altijd juist bleek te zijn. De afgelopen maanden is hij weer terug. Zo hij deelde ook al het mogelijke ontwerp van de iPhone 17 Air in een video. Nu heeft hij een video online gezet waarin iOS 19 getoond wordt. Althans: een mockup van hoe iOS 19 eruit zou gaan zien, op basis van beelden die hij zelf gezien zegt te hebben. De beelden in de video zijn dus alleen een representatie van het uiteindelijke ontwerp, al houdt hij zelf ook nog een slag om de arm.

Wat we in de video zien zijn visuele aanpassingen aan meldingen, het toetsenbord, de knoppenbalk in een aantal standaardapps en het beginscherm. Bepaalde onderdelen hebben een glasachtige uitstraling, waarbij het lijkt dat knoppen wat meer zweven. Dat zie je vooral goed bij het toetsenbord: de hoeken zijn afgerond met aan de randen een glansachtige afwerking.

Hetzelfde zien we bij de knoppen in bijvoorbeeld de Berichten-app. Bovenaan je chatlijst zien we dat de Wijzig-knop en de knop om een nieuw gesprek te starten rond zijn en een wat glasachtige uitstraling hebben. Momenteel bestaan dergelijke knoppen alleen maar uit icoontjes of een enkel woord, zonder daadwerkelijke omlijning om aan te geven dat er een knop zichtbaar is. Met het nieuwe uiterlijk zou dat zichtbaarder moeten zijn.

De video bespreekt ook nog kort het beginscherm en toegangsscherm. Op het toegangsscherm zien we bij de meldingen dezelfde glasachtige uitstraling als bij de knoppen en het toetsenbord. Volgens de bron is er geen sprake van functionele wijzigingen. De bron zegt verder dat de versie van iOS 19 die zij gezien hebben, gewoon nog vierkante appicoontjes heeft op het beginscherm. Of er daadwerkelijk ronde appicoontjes komen zoals bij de Vision Pro, is dus nog afwachten. Ontwerpen kunnen altijd nog veranderen, zeker nu we nog maanden voor de onthulling van iOS 19 zitten.

Mockups vertellen niet het hele verhaal

Mark Gurman, een betrouwbare bron als het gaat om Apple-geruchten, zegt dat de beelden die online rondgaan (zoals deze video) niet representatief zijn van de uiteindelijke update en wat we tijdens de WWDC zullen zien. Hij zegt dat de beelden gebaseerd zijn op een hele oude vroege versie van iOS 19, dan wel op basis van vage omschrijvingen. Belangrijke nieuwe eigenschappen zouden hierin ontbreken. Desalniettemin zou het een richting aan kunnen geven die Apple met iOS 19 op wil gaan.

iOS 19 wordt tijdens de WWDC 2025 onthuld. Deze start op maandag 9 juni en duurt tot en met 13 juni. De daadwerkelijke WWDC-keynote is op 9 juni (Tweede Pinksterdag), om 19:00 uur Nederlandse tijd.