De Herinneringen-app is al jarenlang een vertrouwde kracht binnen iOS. Voor veel gebruikers biedt het bijhouden van lijstjes overzicht en rust. Met de vernieuwingen in iOS 26 wordt dat nu nóg eenvoudiger en slimmer.

Met iOS 26 krijgt de Herinneringen-app opnieuw een flinke upgrade. Niet alleen ziet de app er frisser uit dankzij het nieuwe Liquid Glass-design van Apple, maar er zijn ook krachtige nieuwe functies toegevoegd. Denk aan slimmere organisatie, snellere toegang en diepere integratie met andere apps zoals Telefoon. In dit artikel zetten we de belangrijkste vernieuwingen voor je op een rij.

#1 Liquid Glass makeover

De Herinneringen-app sluit in iOS 26 helemaal aan bij het nieuwe visuele stijl die Apple overal in het systeem doorvoert. Dankzij het Liquid Glass-design oogt de app transparanter en moderner. De achtergrond reageert subtiel op beweging, met lichte vervaging en reflecties, waardoor de interface dynamischer en eleganter aanvoelt.

Naast de opvallende Liquid Glass make-over zijn er ook subtiele veranderingen doorgevoerd in de interface van de Herinneringen-app. Zo maak je een nieuwe lijst nu aan via het icoontje naast het vergrootglas linksboven, terwijl die knop in iOS 18 nog rechtsonder zat. Ook het toevoegen van een herinnering werkt net iets anders: de knop die eerst linksonder stond, is verhuisd naar de rechterkant van het scherm en herken je aan de blauwe cirkel met het plusteken.

#2 Sneller taken toevoegen

Een van de vernuftige nieuwe functies in iOS 26 is de mogelijkheid om razendsnel nieuwe herinneringen toe te voegen. Je kunt nu in het Bedieningspaneel van je iPhone (en Apple Watch) een regelaar toevoegen, waarmee je vlug een nieuwe herinnering kan toevoegen. Hiermee open je direct een venster om een taak toe te voegen, inclusief lijst, datum, locatie en eventuele notities. Dit maakt het een stuk eenvoudiger om iets vast te leggen op het moment dat je eraan denkt.

#3 Sneller taken sorteren met Apple Intelligence

Ook Apple Intelligence gaat een rol spelen in de Herinneringen-app. Apple Intelligence gaat ervoor zorgen dat je lijsten georganiseerd worden in slimme secties, zoals bijvoorbeeld ‘boodschappen’, ‘werk’ en ‘privé’. Dit gaat helemaal vanzelf, dus je hoeft hier zelf verder niets voor te doen.

Het nadeel hieraan is dat dit alleen geschikt is voor de toestellen die ook Apple Intelligence ondersteunen. Hiervoor heb je minimaal een iPhone 15 Pro (Max) of nieuwer voor nodig. Daarnaast is tot op heden alleen nog Engels (VS) of een andere ondersteunde taal te gebruiken bij Apple Intelligence. Later dit jaar komt Apple Intelligence in Nederland beschikbaar.

#4 Voorgestelde reminders

Een andere handige AI-functie die zijn opwachting maakt in iOS 26 is dat apps slimme suggesties doen op basis van je activiteiten. Denk aan boodschappen die je via iMessage krijgt doorgestuurd of een recept dat met jou gedeeld wordt. Apple geeft dan suggesties in welke lijst dat past en wat je voor dat recept allemaal nodig hebt.

#5 Terugbelherinnering in Telefoon-app

Hoewel deze functie niet rechtstreeks in de Herinneringen-app zit, is er in iOS 26 wél een slimme toevoeging gedaan. Je kunt nu bij een gemiste of recente oproep in de Telefoon-app eenvoudig een terugbelherinnering instellen. Je kiest uit opties zoals Herhaal over 1 uur, Herhaal vanavond, Herhaal morgen of een aangepast tijdstip. De herinnering verschijnt vervolgens automatisch in de Herinneringen-app, zodat je precies weet wanneer je iemand nog moet terugbellen.

#6 Tijdzones instellen

Deze functie is niet helemaal nieuw – hij zat al in de Agenda-app – maar maakt nu ook zijn opwachting in Herinneringen. In iOS 26 kun je nu ook tijdzones vastzetten bij een herinnering. Dat is vooral handig als je vaak reist: voorheen versprongen herinneringen automatisch mee met je lokale tijd, waardoor ze soms op een verkeerd moment verschenen. Door nu een vaste tijdzone te kiezen, blijft je herinnering altijd op het juiste moment afgaan – waar ter wereld je ook bent.

