Er zit een vreemde bug in Apple Kaarten, waardoor Siri bij afsluiten onduidelijke woorden uitspreekt. Het is niet de eerste keer dat Siri in het Nederlands vreemde woorden uitspreekt tijdens het navigeren.

Als je navigeert met Apple Kaarten, gebruikt de app de stem van Siri voor de gesproken instructies. Straatnamen, afstand tot volgende instructies en afslagen worden door Siri uitgesproken zodat je tijdig weet waar je heen moet rijden. Maar bij laatstgenoemde is er in de Nederlandse versie een vreemde bug. Bij afslagen die van tevoren aangekondigd worden, spreekt Siri een aantal onduidelijke en onverstaanbare woorden uit. Erger jij je ook aan deze uitspraak? Dan is er een manier om dit te omzeilen.



Apple Kaarten bug laat Siri afslagen verkeerd uitspreken

De vreemde uitspraak bij afslagen gebeurt niet bij elke situatie. Bij afslagen die ver van tevoren aangekondigd worden, spreekt Siri alles vlekkeloos uit. Pas op het moment van de afslag hoor je de vreemde uitspraak van Siri. In plaats van ‘neem de afslag’ hoor je iets wat lijkt op ‘neem de een dee aa afslaak afslag’. In sommige situaties kan dit behoorlijk verwarrend zijn, al wen je er op een gegeven moment ook aan. Hieronder kun je een fragment van deze vreemde audiobug beluisteren.

bug-siri-apple-kaarten-afslaak

We hebben geprobeerd te achterhalen wat Siri hier eigenlijk hoort te zeggen, maar voor zover wij na kunnen gaan gaat het om extra ‘woorden’ die helemaal niet uitgesproken moeten worden. In andere talen speelt dit probleem dan ook niet. Omdat het om snelwegafslagen gaat, hoor je het niet tijdens het navigeren door de stad of kleine dorpjes. Het probleem duikt op bij zowel de huidige versie van iOS (iOS 14.7.1) als de beta van iOS 15. Het lijkt dan ook aan de serverkant van Apple te liggen.

Een aantal jaren geleden had de Nederlandse navigatiestem voor Apple Kaarten een soortgelijk probleem. Plaatsnamen met bijvoorbeeld ‘van’ erin (die dus uit meerdere woorden bestaan) werden ook uitgesproken met extra onverstaanbare woorden (wat leek op ‘jippiejajee‘). Uiteindelijk werd dit vanzelf weer opgelost, al duurde het wel maanden voordat dergelijke straatnamen weer juist uitgesproken werden.

Tijdelijke oplossing: kies een andere stem

Er zijn meerdere manieren om dit op te lossen. Je kunt de navigatiestem van Apple Kaarten in zijn geheel uitschakelen, maar dan krijg je helemaal geen steminstructies meer. Een andere tijdelijke oplossing is het aanpassen van de navigatiestem. Je moet daarvoor een andere stem van Siri kiezen. De meest praktische alternatieve stem is de Belgische Siri-stem. Je kan dit aanpassen via Instellingen > Siri en zoeken > Siri-stem > België. Liever geen Vlaams accent, dan kan je ook nog de Engelse stem kiezen via Instellingen > Siri en zoeken > Taal > Engels.

We raden ook aan om bij Apple feedback te geven en het probleem te melden. Hoe meer mensen dit doen, hoe groter de kans is dat het spoedig wordt opgelost.

Heb jij dit probleem al ervaren?