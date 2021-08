Naarmate de betaperiode van iOS 15 vordert, wordt duidelijker welke functies we bij de grote release krijgen en welke pas later. In dit artikel vind je een overzicht van deze uitgestelde iOS 15-functies.

Helaas lukt het Apple niet altijd om alle functies van een grote release op tijd af te hebben. Dat gebeurde in 2018 met FaceTime-groepen en vorig jaar moesten de privacylabels in de App Store nog wat langer sudderen. Een deel van de functies in iOS 15 zal later dit jaar komen. Sommige functies zullen in Nederland en België echter nog lang geen daglicht zien.

#1 SharePlay

Eén van de iOS 15 functies waar Apple het meest trots op is, is SharePlay. Met deze functie kun je met anderen films kijken en muziek luisteren op verschillende apparaten. Het werkt ook op de Mac en Apple TV. Via FaceTime kun je dankzij SharePlay ook je scherm delen met de rest, wat goed van pas komt als je iets moet uitleggen over je toestel.

In de eerdere beta’s van iOS 15 was SharePlay gewoon aanwezig, maar sinds iOS 15 beta 6 niet meer. Apple heeft bevestigd dat SharePlay uitgesteld is en in een latere release dan iOS 15.0 beschikbaar is. Dat zou dus iOS 15.1 of iOS 15.2 kunnen zijn, maar dat is voorlopig nog een kwestie van gissen. Uit onze eigen tests bleek dat SharePlay nog behoorlijk instabiel was. Apple heeft wellicht ingezien dat het niet zal lukken om dat op tijd op te lossen.

#2 Privacyrapport voor apps

Ironisch genoeg werd in iOS 14 ook al een privacyfunctie uitgesteld tot een latere release, namelijk de privacylabels in de App Store. Ook dit jaar zijn niet alle nieuwe privacyfuncties aanwezig in de grote release. Het gaat om het privacyrapport voor apps. Dit is een overzicht in de Instellingen-app waar je nauwkeurig kunt bekijken welke apps bepaalde privacygevoelige informatie hebben opgevraagd.

Met deze functie kun je als gebruiker eenvoudig spotten welke apps relatief veel privacygevoelige gegevens van je willen hebben. Je zou naar aanleiding hiervan ervoor kunnen kiezen om een app te verwijderen of de toegang tot je gegevens te beperken wanneer mogelijk. Deze functie heeft tot dusver nog niet in de beta van iOS 15 gezeten, los van de mogelijkheid om het rapport als een tekstbestand op te vragen.

#3 Universal Control

Met Universal Control kun je je iPad heel makkelijk als een soort tweede scherm voor je Mac gebruiken, zonder dat je hier veel voor hoeft te doen. Zet je iPad neer naast je Mac met macOS Monterey en je kunt je muis en toetsenbord op beide apparaten gebruiken. Het is zelfs mogelijk om afbeeldingen van het ene naar het andere scherm te slepen.

Het is echter niet zo gek dat Universal Control pas later komt dan in de grote release van iPadOS 15. Je hebt natuurlijk ook een Mac nodig met macOS Monterey. Deze update wordt sowieso al later verwacht dan iPadOS 15. We verwachten dat macOS Monterey in oktober of november komt en dat er tegen die tijd een nieuwe update voor de iPad is met ondersteuning voor Universal Control. Dat kan iPadOS 15.1 of iPadOS 15.2 zijn. Universal Control is één van onze favoriete functies in macOS Monterey.

#4 iCloud+: verberg e-mailadres en aangepaste e-maildomeinen

We krijgen mogelijk niet direct alle iCloud+-functies zodra iOS 15.0 uitkomt. Op Apple’s eigen website staat dat de Verberg mijn e-mailadres-functie toegevoegd wordt aan een software-update later dit jaar. Gek genoeg werkt de functie nu wel al in de beta van iOS 15, maar dat hoeft niet te betekenen dat het ook in de definitieve versie komt.

Een andere interessante functie die we niet snel van Apple hadden verwacht is de mogelijkheid om je iCloud e-maildomein aan te passen. Dat is dus het deel van je e-mailadres ná het apenstaartje (@). Je kunt je domeinnaam delen met je gezinsleden, maar hoe het precies werkt is nog onbekend. Het zit namelijk nu nog niet in de beta. Hoewel Apple nergens nadrukkelijk zegt dat de functie pas later komt, denken we dat deze de eindstreep van iOS 15.0 niet gaat halen.

Het leek erop dat deze functie de grote release wel zou halen, maar in een beta van iOS 15 is het helaas weggehaald. Met de ‘Digitale erfenis’ functie kun je contactpersonen instellen die bij jouw account kunnen komen, mocht je overlijden. Ze hebben hiervoor niet jouw wachtwoord nodig, maar wel een overlijdensakte.

Apple heeft bevestigd dat het aanwijzen van contacten als erfeniscontact in een latere release van iOS 15 komt, maar geeft wederom geen preciezere indicatie. Meer over Digitale erfenis lees je in onze tip.

iOS 15 functies die nog lang niet naar Nederland en België komen

Zoals wel vaker het geval is, zullen niet alle nieuwe functies in Nederland en België komen. Dat heeft te maken met verschillende factoren. Zo is er een visueel aantrekkelijkere manier om te navigeren met Apple Kaarten. Hiervoor heeft Apple tot in de kleinste details straten vastgelegd (met bijvoorbeeld zebrapaden, wegbelijning en gedetailleerde gebouwen), maar slechts in een beperkt aantal steden. In CarPlay komt dit zelfs voor ondersteunende steden in een latere update. Het duurt naar verwachting nog wel een aantal jaar tot Nederlandse steden aan de beurt zijn.

Verder biedt Wallet in iOS 15 ondersteuning voor Amerikaanse id-kaarten en rijbewijzen. Je kunt zo langs de grenscontrole in Amerika zonder fysiek identiteitsbewijs. Houd simpelweg je iPhone tegen een speciale scanner en het is in orde. Deze functie komt later pas in de VS beschikbaar, maar we verwachten dat het nog veel langer duurt tot we in Nederland en België deze digitale identificatie kunnen gebruiken. Bovendien lijkt het er niet op dat Apple actief andere landen uitnodigt om er nu al aan mee te doen.

Dit zijn enkele van de iOS 15-functies die naar verwachting pas veel later in Nederland en België komen:

ID-kaarten en rijbewijs in Wallet

Vertalingen in Live Text

Nieuwe extra gedetailleerde weergave in Apple Kaarten en CarPlay

Offline Siri en verbeterd dicteren

Meldingen aankondigen met AirPods (alleen in het Engels)

Weer-meldingen (alleen voor specifieke locaties in de VS)

Lees nog veel meer Apple-functies die nog niet in Nederland en België werken in ons grotere overzicht. Naast de nieuwste iOS 15-toevoegingen, vind je daar ook andere diensten als Apple Card, Apple News en Apple Fitness+.