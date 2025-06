Wallet en Apple Pay krijgen in iOS 26 weer diverse nieuwe functies. Zo komt er een gewilde zoekfunctie, kun je meer pakketjes volgen in Wallet en krijgen de instapkaarten een nieuw ontwerp. Lees snel verder wat er nog meer nieuw is in Wallet in iOS 26.

De Wallet-app is de thuishaven van Apple Pay en al je digitale klantenkaarten, kortingscoupons en andere pasjes. Hoewel er door gebruikers al langer de wens is voor een nieuw ontwerp van de Wallet-app met een nieuwe indeling voor meer overzicht, gaat dat dit jaar niet gebeuren. Toch biedt de Wallet-app in iOS 26 een aantal interessante vernieuwingen. Wij hebben er in totaal zes kunnen spotten en nemen ze hier met je door.

#1 Zoekfunctie in de Wallet-app

De Wallet-app krijgt eindelijk een langverwachte zoekfunctie. Als je nu al je klantenkaarten, kortingsbonnen en toegangskaartjes in Wallet gezet hebt, kan het nogal een chaos worden. Het is daardoor lastiger om te vinden wat je zoekt. Vanaf iOS 26 heeft de Wallet-app gelukkig een zoekfunctie gekregen. Je kan daarmee filteren op soort pas of kaart, maar ook gewoon op naam zoeken. Dan vind je veel sneller wat je zoekt.

#2 Pakketjes volgen van alle bestellingen

Je kunt al een aantal jaar in de Wallet-app pakketjes volgen die je online besteld hebt via Apple Pay. Je online aankoop verschijnt dan automatisch in de Wallet-app, waarbij je statusupdates krijgt over de bezorging. Maar dit werkt momenteel nog maar bij heel weinig winkels, ook al biedt Apple dit al jaren aan. Dat komt mede doordat het alleen werkt met bepaalde Apple Pay-aankopen. Vanaf iOS 26 werkt het dankzij Apple Intelligence ook met aankopen die niet via Apple Pay gedaan zijn. Apple Intelligence scant je bevestigingsmails met tracking en voegt het dan automatisch toe aan de Wallet-app.

#3 Verbeterde boardingpassen

De boardingpassen voor vluchten wordt vernieuwd. Het krijgt dezelfde behandeling als de concertkaartjes in iOS 18: een mooiere interface, extra informatie over (in dit geval) de luchthaven en je kan zelfs een Live Activiteit over de desbetreffende vlucht krijgen. Als een luchtvaartmaatschappij het ondersteunt, kun je ook zo via de boardingpass je koffer tracken als je een AirTag eraan hebt hangen.

#4 Fysieke gegevens van kaart opslaan

Het is vanaf iOS 26 mogelijk om informatie van je fysieke Apple Pay-kaart op te slaan in de instellingen van de Wallet-app. Dat is vooral handig voor creditcards, omdat je daar dan niet alleen je kaartnummer, maar ook je verloopdatum en CVC-code kunt opslaan. Het werkt ook voor gewone betaalpassen, maar deze hebben (meestal) geen (zichtbaar) kaartnummer.

#5 Automatisch kaarten toevoegen

Als je nu vanuit een app een Wallet-kaart toe wil voegen, bijvoorbeeld een kaartje voor de film vanuit een bioscoop-app of een instapkaart via de app van je luchtvaartmaatschappij, moet je handmatig op de Voeg toe aan Apple Wallet-knop drukken. Apple biedt ontwikkelaars vanaf iOS 26 een optie om automatisch kaarten aan Wallet toe te voegen, waardoor je dat niet meer telkens opnieuw hoeft te doen. Je hoeft dan slechts eenmalig toestemming aan een app te geven, waarna de app in het vervolg nieuwe kaarten en tickets automatisch in Wallet zet.

#6 Apple Pay-demo

Een laatste functie die we ontdekt hebben voor de Wallet-app in iOS 26, is een heuse Apple Pay-demo. Via Instellingen > Wallet en Apple Pay > Apple Pay-standaardinstellingen kun je, zonder te hoeven betalen, oefenen hoe je met Apple Pay moet betalen. Je drukt twee keer op de thuisknop, scant je gezicht of vingerafdruk en kantelt je iPhone naar voren. De demo wordt zelfs afgesloten met het bekende Apple Pay-geluidje. Waarschijnlijk ben je allang wel bekend met hoe je Apple Pay moet gebruiken, maar voor wie er nog niet zo vertrouwd mee is, kan het hier mooi uitproberen. De demo maakt ook meteen duidelijk dat je je iPhone gewoon met het scherm naar boven tegen de betaalterminal moet houden en niet zoals zoveel mensen doen met het scherm ernaartoe.

iOS 26 is de grote nieuwe iPhone-update van 2025. In iOS 26 vind je talloze nieuwe functies en er is een gloednieuw design, genaamd Liquid Glass. Alle standaardapps zijn opnieuw ontworpen, maar er zijn ook veel nieuwe functies in apps als Berichten, Safari, Muziek en Foto’s. CarPlay krijgt ook een nieuw ontwerp en functies als widgets. De geschikte toestellen van iOS 26 zijn de iPhone 11-serie en nieuwer. De beta van iOS 26 is beschikbaar, maar de release van iOS 26 is pas in september.