Misschien wel een van de belangrijkste apps op de iPhone is de standaard Camera-app. Hoewel er ook veel goede camera-apps van derden zijn, gebruiken de meeste mensen nog gewoon Apple’s eigen app. Een voordeel daarvan is dat je daarmee altijd meteen profiteert van alle nieuwe camerafuncties van de nieuwste iPhones. Denk aan de Cameraregelaar of ruimtelijke foto’s. Maar daardoor is de Camera-app ook wel een beetje overspoeld geraakt met knoppen en opties. Denk aan knoppen voor ProRAW, de nachtmodus, flitser, Live Photos, macromodus, fotografische stijlen en nog veel meer. Volgens een bron is Apple van plan om de Camera-app in iOS 19 opnieuw in te delen.

‘Camera-app in iOS 19 met nieuw design’

De informatie is afkomstig van Jon Prosser van het YouTube-kanaal FrontPageTech. Jaren geleden deelde hij (naar eigen zeggen) veel gelekte informatie, maar een groot deel daarvan bleek later niet te kloppen. Neem dus deze informatie over de Camera-app in iOS 19 ook met een korrel zout.

Prosser zou een video gezien hebben van de nieuwe Camera-app in actie en heeft op basis daarvan zelf een video gemaakt, om de bron te beschermen. Daarin is te zien dat de basis van de Camera-app heel erg vereenvoudigd is. Er is meer ruimte voor het camerabeeld, met onderaan alleen de sluiterknop, een snelkoppeling naar recent gemaakte foto’s en het wisselen naar de frontcamera. Bovenaan zien we nog wel knoppen voor de flitser, gedeelde bibliotheek en Live Photo. Maar wat we niet zien zijn de verschillende cameramodi.

Daarvoor zou je volgens Prosser op een nieuw menu moeten tikken. Onderaan kun je nog wel wisselen tussen foto’s en video’s, maar wil je bijvoorbeeld naar de panoramamodus, dan moet je eerst een menu uitklappen en op de desbetreffende knop tikken. Volgens deze beelden heeft Apple namelijk alle knoppen verstopt achter een menu, waarbij er dus alleen direct gewisseld kan worden tussen foto’s en video’s. Er ontbreken in de beelden echter ook een aantal knoppen, zoals die van de portret- en speciale filmmodus.

Behalve de nieuwe indeling, valt op dat de Camera-app ook opnieuw ontworpen zou zijn in een geheel nieuwe stijl. De stijl van de app zou overeenkomen met die van visionOS, met meer transparante onderdelen en rondere knoppen. Er waren vorig jaar ook al geruchten dat Apple iOS op een aantal vlakken meer zou aanpassen aan de stijl van visionOS, maar dat bleek uiteindelijk niet het geval te zijn.

Prosser speculeert verder dat Apple deze stijl nu toch verder door zou zetten dan alleen in de Camera-app. Hij zegt zelfs dat er misschien wel een volledig nieuw ontwerp komt van iOS 19, maar geeft ook toe dat het slechts beperkt kan blijven tot een aantal onderdelen. De rest van de video is dus vooral veel speculatie, zonder dat hij daar daadwerkelijk hard bewijs voor heeft.

Nu wel een nieuw design voor de Camera-app?

Dit is overigens niet de eerste keer dat er gespeculeerd wordt over een nieuw design voor de Camera-app. Jaren geleden ging al het gerucht dat Apple de Camera-app opnieuw zou ontwerpen met het oog op het Dynamic Island, specifiek voor de destijds nieuwe iPhone 14 Pro. Dat bleek uiteindelijk niet het geval.

Dat de Camera-app een nieuw design krijgt, is niet per se onlogisch. De app is de laatste jaren uitgegroeid tot een app die gevuld is met talloze knoppen en opties. Er kwamen alleen maar mogelijkheden bij, zonder dat er gekeken is hoe de app eenvoudiger gemaakt kan worden. Daardoor zitten sommige functies momenteel wat verstopt, zoals de instellingen voor de flitser. Maar of de informatie van Prosser daadwerkelijk klopt, valt nog te betwijfelen. Zoals eerder gezegd heeft hij in het verleden vaak onjuiste informatie gedeeld. De informatie die wel bleek te kloppen, was vooral gebaseerd op logisch redeneren. Desalniettemin houden we de ontwikkelingen de komende weken in de gaten.