Apple voegt in iOS 26 enkele functies toe die je meer inzicht geven in je batterijverbruik. Dit zijn aanvullende functies die stilletjes in de beta verschenen.

Inzicht in hoe je batterij leegloopt, is vanaf iOS 26 en iPadOS 26 makkelijker te verkrijgen. Apple voegt enkele functies toe die hierbij helpen, al heb je voor één functie wel minimaal een bepaald model iPhone nodig. We leggen uit wat er nieuw is en wat je nodig hebt.

#1 Indicatie tot voltooid

Laad je je iPhone op, maar moet je ook zo de deur uit? Je wil dan wel dat je telefoon vol is, maar hoelang duurt dat? Op die vraag over je batterij heeft je iPhone vanaf iOS 26 een antwoord. In de Instellingen-app en op je toegangsscherm zie je namelijk hoeveel uren en minuten het nog duurt tot het oplaaddoel bereikt is. Dit is afhankelijk van meerdere factoren, zoals het type oplader, je huidige batterijpercentage, de leeftijd van de batterij en meer.

#2 Gemiddeld batterijverbruik per dag en per app

Je batterij gaat te snel leeg, maar je weet niet altijd waardoor. De app die je het vaakst gebruikt is immers niet per se de app die ook het meest van je batterij vraagt. Vanaf iOS 26 en iPadOS 26 heb je vrij nauwkeurig inzicht in het batterijverbruik per app, per dag.

Wanneer je naar Instellingen > Batterij gaat, staat er vanaf de update een staafdiagram met daarin je batterijverbuik per dag. Ook staat je gemiddelde batterijverbruik per dag erop. De app zegt of je op dat moment meer, minder of evenveel batterij verbuikt vergeleken met je dagelijkse gemiddelde. Dit kan ook op appniveau. Voorheen kon je met de Schermtijd-functie wel wat inzicht krijgen, maar dit werkt aanzienlijk beter als je je focust op de batterij en niet zozeer de schermtijd.

#3 Opstartmodus met ‘Adaptive Power’

Op de iPhone 15 en nieuwer komt ook een ‘Adaptive Power’ functie. Deze vind je onder het eveneens nieuwe menu genaamd Opstartmodus. In het Engels heet dit ‘Power mode’ en we denken dat de vertaling naar het Nederlands nog wel aangepast zou kunnen worden. In dit nieuwe iOS 26 menu staan instellingen waarmee je batterij langer mee zou moeten gaan op een lading.

Met Adaptive Power past je iPhone het stroomverbruik automatisch aan als dat nodig is. Apple geeft aan dat het om kleine aanpassingen gaat. Denk aan het ietsjes dimmen van het scherm, of het langzamer maken van bepaalde taken. Ook kan de Energiebesparingsmodus van de iPhone worden ingeschakeld wanneer de batterij 20% over heeft. In die stand worden meer dingen aangepast, waarover je meer leest in onze tip.

Meer over iOS 26

iOS 26 is de grote nieuwe iPhone-update van 2025. In iOS 26 vind je talloze nieuwe functies en er is een gloednieuw design, genaamd Liquid Glass. Alle standaardapps zijn opnieuw ontworpen, maar er zijn ook veel nieuwe functies in apps als Berichten, Safari, Muziek en Foto’s. CarPlay krijgt ook een nieuw ontwerp en functies als widgets. De geschikte toestellen van iOS 26 zijn de iPhone 11-serie en nieuwer. De beta van iOS 26 is beschikbaar, maar de release van iOS 26 is pas in september.