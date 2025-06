Soms zijn het de kleinere dingen die een groot verschil kunnen maken. De terugbelherinnering is zo'n functie. Je kan nu jezelf laten herinneren dat je die ene persoon nog moet terugbellen. Dit wordt uitgebreid in iOS 26.

Word je gebeld op een onhandig moment, maar wil je die persoon later wel terugbellen? In iOS 26 hoef je dat niet meer te onthouden of op te schrijven. De Telefoon-app heeft nu een handige functie: terugbelherinnering. Wij laten je zien hoe het werkt.

Vereisten Terugbelherinnering

Om gebruik te maken van de Terugbelherinnering heb je het volgende nodig:

Terugbelherinnering instellen in de Telefoon-app (vanaf iOS 26)

Ben je gebeld, maar kun je op dat moment niet opnemen? Met iOS 26 stel je eenvoudig een terugbelherinnering in, rechtstreeks vanuit de Telefoon-app. Zo doe je dat:

Open de Telefoon-app en ga naar het Oproepen– of Recent-tabblad. Sleep bij het gewenste gesprek naar links totdat je een vuilnisbak en klokje ziet. Tik op het klokje en selecteer Herhaal over 1 uur, Herhaal vanavond, Herhaal morgen of Herhaal later. Bij de laatste optie kan je zelf het moment kiezen dat je herinnert wil worden. Zodra je die keuze hebt gemaakt zie je bovenaan hetzelfde scherm je herinnering staan en deze kan je ook in de Herinneringen-app zien.

In de Herinneringen-app zijn de terugbelherinneringen die je zo toegevoegd hebt, te herkennen aan het groene icoontje van de Telefoon-app. Tik op dit icoontje in de herinnering om meteen terug te bellen.

Zo stel je terugbelherinnering in tijdens een gesprek (ook oudere iOS-versies)

Niet alleen via de Telefoon-app, maar ook tijdens een inkomende oproep kun je snel een terugbelherinnering instellen. Handig als je even geen tijd hebt om op te nemen. Dit werkt ook in alle oudere iOS-versies, waaronder iOS 18. Zo werkt het:

Zodra je een oproep krijgt, tik je op de optie Herinnering. Hier kies je tussen Over 1 uur of Als ik vertrek. Nu wordt er automatisch een herinnering gestuurd op het moment naar keuze.

Ook hier geldt dat de herinnering die je zo instelt, terug te vinden is in de Herinneringen-app. Tik op de groene knop van de Telefoon-app in de herinnering om meteen terug te bellen, maar je kan ook de melding afwachten.

Meer over iOS 26

iOS 26 is de grote nieuwe iPhone-update van 2025. In iOS 26 vind je talloze nieuwe functies en er is een gloednieuw design, genaamd Liquid Glass. Alle standaardapps zijn opnieuw ontworpen, maar er zijn ook veel nieuwe functies in apps als Berichten, Safari, Muziek en Foto’s. CarPlay krijgt ook een nieuw ontwerp en functies als widgets. De geschikte toestellen van iOS 26 zijn de iPhone 11-serie en nieuwer. De beta van iOS 26 is beschikbaar, maar de release van iOS 26 is pas in september.