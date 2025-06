In iOS 26 voegt Apple een nieuwe functie toe aan de Foto’s-app: ruimtelijke scènes. Hiermee kun je op een gewone 2D-foto een indrukwekkend 3D-effect toepassen. Dankzij AI herkent je iPhone de diepte in een afbeelding en voegt het subtiele lagen toe, waardoor je foto net wat meer tot leven komt. In deze tip leggen we uit hoe je het gebruikt.

Wat is een 3D-foto in iOS 26?

Een 3D-foto – door Apple aangeduid als ruimtelijke scène – gebruikt kunstmatige intelligentie om diepte toe te voegen aan een gewone 2D-afbeelding. Het werkt vergelijkbaar met portretmodus, maar dan achteraf toegepast, en zonder dat je een speciale camera nodig hebt. Het werkt ook met foto’s die niet met je iPhone zijn gemaakt. iOS herkent automatisch het onderwerp op de voorgrond en voegt een subtiel diepte-effect toe ten opzichte van de achtergrond.

Zoals je ziet bewegen de reflecties in het water mee. Ook kun je achter de steen in de rechter onderhoek kijken. Benieuwd hoe we dit hebben gedaan? Lees gauw verder!

Let op: deze functie is niet hetzelfde als ruimtelijke foto’s die je kunt maken met een iPhone 15 Pro (Max) of nieuwer. Die maken gebruik van meerdere cameralenzen voor echte 3D-opnames, terwijl Ruimtelijke scènes bestaande foto’s bewerken met AI. In onze tip lees je meer over ruimtelijke foto’s.

Bekijk ook Ruimtelijke foto’s maken: nu ook op de iPhone 15 Pro (Max) Ruimtelijke foto’s geven een 3D-effect, waardoor het lijkt alsof de personen daadwerkelijk voor je staan. Je hebt er wel een recente iPhone voor nodig, maar zelfs dan ben je er nog niet.

Wat heb je nodig voor ruimtelijke scènes?

Bijna alle iPhones die iOS 26 kunnen installeren, hebben ondersteuning voor deze functie. Dit heb je nodig:

Een iPhone 12 of nieuwer

iOS 26 of nieuwer

De functie is niet beschikbaar op alle modellen. Ruimtelijke scènes is één van de nieuwe AI-functies in iOS 26 die alleen werkt op een selecte groep iPhones. Wil je weten welke functies op jouw toestel werken? Bekijk dan ons overzicht met alle nieuwe iOS 26-functies en de bijbehorende iPhones.

Bekijk ook iOS 26 zit vol vernieuwingen: welke werken op jouw iPhone? Bij elke update kan het zijn dat er functies voor nieuwere toestellen gereserveerd blijven. Zo ook in iOS 26. Wij zetten overzichtelijk op een rijtje wat wel en niet beschikbaar is voor welke iPhone-modellen.

Zo maak je je foto ruimtelijk

Het is eenvoudig om ruimtelijke scènes toe te passen. Wij hebben de iOS 26 beta gebruikt. Later in het jaar komt deze update voor iedereen.

Open de Foto’s-app en open de foto die je ruimtelijk wil maken. Tik rechtsboven in de hoek op het zeshoekige icoontje (zie onderstaand screenshot). Nu zie je een gloed over je foto heen gaan en wordt er een ruimtelijke foto gemaakt. Als dit klaar is, kun je met je telefoon bewegen om het ruimtelijke effect te zien.

Een voorbeeld van het resultaat tonen we eerder in dit artikel.

Meer over iOS 26

iOS 26 is de grote nieuwe iPhone-update van 2025. In iOS 26 vind je talloze nieuwe functies en er is een gloednieuw design, genaamd Liquid Glass. Alle standaardapps zijn opnieuw ontworpen, maar er zijn ook veel nieuwe functies in apps als Berichten, Safari, Muziek en Foto’s. CarPlay krijgt ook een nieuw ontwerp en functies als widgets. De geschikte toestellen van iOS 26 zijn de iPhone 11-serie en nieuwer. De beta van iOS 26 is beschikbaar, maar de release van iOS 26 is pas in september.