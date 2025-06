Het is ook altijd wat. Met actieve Energiebesparingsmodus gaat je iPhone-batterij langer mee, maar is het toestel trager. Staat de energiebesparende modus uit, is de batterij weer te snel leeg. Vervelend! Daar heeft Apple iets op verzonnen. In iOS 26 viert de zogeheten Adaptive Power Mode zijn introductie. In deze stand bepaalt je iPhone zelf wanneer het nodig is om de prestaties tijdelijk te verlagen om energie te besparen – bijvoorbeeld wanneer je het toestel even niet actief gebruikt. Zo blijft je batterij langer meegaan, zonder dat je daar iets voor hoeft te doen. Zo schakel je het in!

Wat is Adaptive Power Mode?

Adaptive Power Mode is een nieuwe functie in iOS 26 die het batterijverbruik slimmer en efficiënter regelt. Zodra je iPhone doorheeft dat er meer energie wordt verbruikt dan normaal, wordt bijvoorbeeld de schermhelderheid automatisch verlaagd en kunnen apps iets trager opstarten om energie te besparen. Standaard staat deze functie uitgeschakeld, maar kan je eenvoudig inschakelen. De Adaptive Power Mode staat los van de Energiebesparingsmodus, die vooral achtergrondactiviteiten beperkt totdat je iPhone weer is opgeladen. Het is een beetje kort door de bocht, maar het lijkt erop dat Adaptive Power Mode het beste van twee werelden biedt, tussen de ‘gewone’ en Energiebesparingsmodus in.

Vereisten Adaptive Power Mode

Omdat Adaptive Power Mode gebruikmaakt van Apple Intelligence, gelden de volgende vereisten om de functie te kunnen gebruiken:

iOS 26

iPhone 15 Pro (Max) of nieuwer

Voor nu is Apple Intelligence te gebruiken in het Engels (of in een aantal andere talen, zoals Duits, Frans, Spaans en Italiaans), maar komt later in 2025 ook beschikbaar in het Nederlands.

Zo zet schakel je Adaptive Power Mode in

Open de Instellingen-app Tik op Batterij Scroll naar beneden en tik op Opstartmodus Zet de schakelaar bij Adaptive Power op aan

Naast deze nieuwe functie geeft iOS 26 je meer inzicht in je batterijverbruik. Lees daarover meer in ons overzicht.

iOS 26 is de grote nieuwe iPhone-update van 2025. In iOS 26 vind je talloze nieuwe functies en er is een gloednieuw design, genaamd Liquid Glass. Alle standaardapps zijn opnieuw ontworpen, maar er zijn ook veel nieuwe functies in apps als Berichten, Safari, Muziek en Foto’s. CarPlay krijgt ook een nieuw ontwerp en functies als widgets. De geschikte toestellen van iOS 26 zijn de iPhone 11-serie en nieuwer. De beta van iOS 26 is beschikbaar, maar de release van iOS 26 is pas in september.