In iOS 26 kan de Muziek-app songteksten vertalen tijdens het luisteren. In deze tip lees je hoe het werkt en met welke talen.

Eén van de nieuwe functies van Apple Music in iOS 26 is het vertalen van songteksten. Ook als je de taal van het liedje niet spreekt, kun je op deze manier begrijpen waar het over gaat. Je hebt er niet eens Apple Intelligence voor nodig, dus alle toestellen met iOS 26 (en natuurlijk een Apple Music abonnement) kunnen het gebruiken.

In deze talen kun je songteksten vertalen

Zoals wel vaker het geval is bij Apple worden niet alle talen meteen ondersteund. In iOS 26 werkt Nederlands bijvoorbeeld maar voor 1 album, maar dit kan in de toekomst wel veranderen. Dit zijn de combinaties die wél werken:

Engels naar Chinees (vereenvoudigd)

Engels naar Japans

Koreaans naar Chinees (vereenvoudigd)

Koreaans naar Engels

Koreaans naar Japans

Spaans naar Engels

Voor Aziatische talen is ook ondersteuning voor het tonen van de uitspraak. Zo kun je dus ook meezingen als je het schrift niet kent. Het is nog niet bekend wanneer extra talen worden toegevoegd.

Songteksten vertalen in Apple Music doe je zo

Heb je al een liedje in gedachten wat je leuk vindt, maar je hebt geen idee waar het nu eigenlijk over gaat? Volg dan de onderstaande stappen: Speel het liedje af in Apple Music. Bekijk de songtekst van het liedje (check onze tip om te zien hoe je dat doet). Tik links op het vertaal-symbool, te herkennen aan de witte en zwarte tekstballonnen. Is dit niet zichtbaar? Dan ondersteunt de functie dit liedje (nog) niet. Selecteer Toon vertaling of Toon uitspraak.

Vertalingen worden als hele regels getoond, terwijl uitspraken onder de betreffende woorden komen te staan. Het werkt nog niet voor alle liedjes, ook als ze in een ondersteunde taal zijn geschreven. Mogelijk is dit slechts een kwestie van tijd.