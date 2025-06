iMessage krijgt er in iOS 26 weer veel nieuwe functies bij, waaronder enkele functies die we al langer kennen van WhatsApp. Is dit voor jou de druppel om over te stappen naar iMessage?

In Nederland is WhatsApp nog altijd de meestgebruikte chatapp, maar er is door een steeds groter wordende groep gebruikers meer behoefte aan alternatieven. Steeds meer mensen stappen daarom over naar Signal, maar als je een iPhone hebt dan heb je al een hele complete chatapp in handen: iMessage en de Berichten-app. In deze round-up laten we je zien welke functies iMessage in iOS 26 nog meer krijgt, waardoor het voor jou misschien wel de vervanger van WhatsApp wordt.

iMessage in iOS 26

De meeste van deze nieuwe functies verschijnen ook op de Apple Watch en Mac met respectievelijk watchOS 26 en macOS Tahoe. Daarnaast komen de functies ook allemaal beschikbaar op de iPad met iPadOS 26.

#1 Achtergronden per chat

iMessage heeft altijd een witte (of zwarte) achtergrond gehad, afhankelijk van de lichte of donkere modus van je iPhone. Maar vanaf iOS 26 kun je voor elke chat individueel een achtergrond instellen. Apple levert zelf een viertal achtergronden, maar je kan ook een eigen foto kiezen. In de instelling per contact krijg je ook suggesties voor achtergronden op basis van de foto’s die uitgewisseld zijn.

#2 Polls maken

Je kunt in WhatsApp eenvoudig een poll maken, bijvoorbeeld als je in een groep iets wil beslissen. Welk restaurant jullie kiezen of op welke dag je met collega’s een barbecue houdt: met een poll is het maken van keuzes makkelijker. iMessage krijgt nu ook een polloptie, hoewel er wel al mogelijkheden waren via iMessage-apps. Maar nu het standaard ingebouwd is, kan iedereen het zonder extra app gebruiken. Polls komen in een kenmerkend geel design en iedereen kan zelf nog opties toevoegen om op te stemmen.

Helaas ontbreekt de optie om aan te geven dat iedereen maar een keer mag stemmen en kun je bijvoorbeeld ook geen einddatum of eindtijd kiezen. Polls maken kan niet op de Apple Watch, maar je kunt vanaf daar wel stemmen.

#3 Deel van een bericht kopiëren

Dit vinden wij erg handig: je kan in iMessage in iOS 26 eindelijk een deel van een bericht kopiëren. Hou het bericht ingedrukt, kies de nieuwe optie Selecteer en vervolgens kun je zoals je gewend bent de tekstselectie gebruiken om een deel van het bericht te kopiëren. Je hoeft daardoor niet meer eerst het gehele berichtje in een tekstveld te zetten.

#4 Typindicatoren in groepsgesprekken

In een-op-een-chats verschijnen al veel langer typindicatoren, zodat je weet wanneer iemand aan het typen is. Vanaf iOS 26 zie je dit ook eindelijk in groepsgesprekken. Zijn meerdere mensen tegelijkertijd aan het typen, dan zie je van elk van hun de profielfoto naast de bekende stipjes.

#5 Nieuw ontwerp

Het Liquid Glass-ontwerp vindt ook zijn weg naar de Berichten-app, maar Apple past nog meer dingen aan. Zo is de zoekfunctie naar onderen verplaatst en kun je in het detailscherm van contacten nu naar links en rechts vegen om naar bijvoorbeeld gedeelde foto’s, bestanden en locaties te bladeren. Voorheen stond dit onder elkaar in een lange scrollbare lijst, maar nu staat dit netjes naast elkaar.

Bekijk ook Liquid Glass: Dit is Apple’s nieuwe design voor iOS 26 en meer Liquid Glass was misschien wel Apple’s grootste aankondiging tijdens WWDC 2025. Het is Apple’s nieuwe designtaal. In dit artikel lees je hoe het eruit ziet, welke apparaten het ondersteunen en meer.

#6 Gemaakte foto’s vanuit Berichten niet bewaren

Vind jij het ook zo vervelend dat foto’s die je in een gesprek in de Berichten-app zelf maakt standaard bewaard worden in je fotobibliotheek? Meestal zijn dit foto’s die je alleen voor dat moment in het gesprek nodig hebt en wil je niet dat het je fotobibliotheek vervuilt. In de instellingen van de Camera-app vind je nu helemaal onderaan een optie om dit uit te schakelen. Foto’s die je vanaf dan in de Berichten-app maakt, worden niet meer toegevoegd aan je fotobibliotheek. Dat scheelt weer tijd met opruimen. En wil je een foto wel bewaren, dan kan je dat altijd handmatig doen.

#7 Nieuwe maatregelen om onbekende nummers te filteren

iMessage had al langer filteropties voor onbekende afzenders, maar Apple gaat in iOS 26 een stap verder. Standaard worden berichten van nummers die niet in je contact staan stilgehouden. Je krijgt er geen melding van en verschijnen ook niet in je standaard gesprekkenlijst. Zo hou je je chatoverzicht… overzichtelijker.

Vanuit dit aparte overzicht kun je de nummers als bekende nummers markeren, zodat je hier in het vervolg wel een melding van krijgt. Overigens krijg je belangrijke tijdgevoelige berichten van onbekende nummers (zoals verificatiecodes) wel gewoon meteen binnen. Desgewenst kun je in de instellingen van Berichten het nodige aanpassen, zodat je wel gewoon van alles een melding krijgt.

#8 End-to-end-encryptie voor RCS

Apple geeft RCS een upgrade, zoals afgelopen voorjaar al aangekondigd was. Zo wordt standaard end-to-end-encryptie toegepast en kun je verzonden berichten bewerken. Ook komt er een mogelijkheid om op individuele RCS-berichten te reageren, zoals dat ook voor iMessage-berichten kan. Op dit moment is het nog niet bekend wanneer een Nederlandse provider RCS gaat ondersteunen.

#9 Nummers uit groepen sneller toevoegen

Zit je in een groepsgesprek waar mensen in zitten die je niet kent? Met een druk op de knop kun je deze onbekende contacten toevoegen aan je adresboek. Dat kan via de knop Contact toevoegen.

#10 Live vertalingen

iMessage werkt in iOS 26 ook samen met de nieuwe vertaalopties. Dankzij Live vertalen worden berichten in een vreemde taal automatisch vertaald, zodat je makkelijker een gesprek kan voeren met iemand die jouw taal niet spreekt. Dit werkt voor Chinees, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Japans, Portugees en Spaans.

Meer over iOS 26

iOS 26 is de grote nieuwe iPhone-update van 2025. In iOS 26 vind je talloze nieuwe functies en er is een gloednieuw design, genaamd Liquid Glass. Alle standaardapps zijn opnieuw ontworpen, maar er zijn ook veel nieuwe functies in apps als Berichten, Safari, Muziek en Foto’s. CarPlay krijgt ook een nieuw ontwerp en functies als widgets. De geschikte toestellen van iOS 26 zijn de iPhone 11-serie en nieuwer. De beta van iOS 26 is beschikbaar, maar de release van iOS 26 is pas in september.