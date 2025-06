Het toegangsscherm krijgt met iOS 26 weer allerlei nieuwe mogelijkheden. Zo maak je je iPhone nog persoonlijker, met een nieuwe 3D-weergave of een nog grotere klok. Dit is er nieuw.

Het toegangsscherm van je iPhone, het eerste scherm dat je ziet als je hem aan zet, krijgt in iOS 26 weer de nodige verbeteringen. In de basis verandert er niet zo heel veel: je hebt nog steeds dezelfde mogelijkheden qua widgets, de tijd, achtergrond en het kiezen van meerdere toegangsschermen om uit te kiezen. Maar Apple heeft wel wat verfijningen doorgevoerd, waaronder een vernieuwd design, meer vrijheid voor widgets, verbeterde fotoweergave en meer. Dit is wat er nieuw is voor je toegangsscherm in iOS 26.

#1 Nieuwe look met Liquid Glass

Het toegangsscherm heeft een geheel nieuwe look gekregen met Apple’s nieuwe designtaal genaamd Liquid Glass. De tijd heeft een matglasachtige look en meldingen verschijnen met transparantie op het toegangsscherm. Daardoor blijft je achtergrond beter zichtbaar, zelfs als je door je meldingen scrollt. Het zorgt er wel voor dat sommige meldingen mogelijk wat minder goed leesbaar zijn, al zal Apple dat de komende tijd nog aanpassen.

#2 Een nog veel grotere klok

Bij het aanpassen van je toegangsscherm heb je met iOS 26 de mogelijkheid om het formaat van de klok aan te passen. Je kan veel verder gaan dan voorheen: de klok kan je bijna helemaal uitrekken tot halverwege het scherm. Stel je hem op z’n grootst, dan verandert hij op dynamische wijze weer naar een kleinere variant zodra je door je meldingen scrollt.

#3 Widgets aan de onderkant

Widgets op je toegangsscherm verschijnen standaard bovenaan het toegangsscherm, onder de klok. Maar je hebt in iOS 26 ook de optie om te kiezen voor widgets onderaan je toegangsscherm. Dit doe je door ze in de bewerkingsmodus naar onderen te slepen, maar het gaat ook automatisch als je het formaat van de klok aanpast. Staan je widgets onderaan, dan verschijnen je meldingen tussen de widgets en de klok in.

#4 Verbeterde fotoweergave

De fotoweergave is ook verbeterd. Standaard positioneert de iPhone de foto zo, dat de klok zich qua formaat ook aanpast. Heb je bijvoorbeeld een foto waarbij de lucht heel erg zichtbaar is, dan vult je iPhone dit op met een grotere klok. En terwijl je omhoog scrollt om je meldingen te bekijken, dan verplaatst de foto zich omhoog en wordt de klok kleiner. Zo blijft je onderwerp op de foto beter zichtbaar. Verder zijn er nieuwe opties om de foto te bekijken in je bibliotheek.

#5 Ruimtelijke scènes

Ook nieuw voor het toegangsscherm zijn de ruimtelijke scènes voor foto’s. Je foto’s kunnen in een soort 3D-weergave getoond worden, waarbij je als het ware achter de persoon of het object kan kijken door je iPhone te kantelen. Dit werkt ook in de Foto’s-app zelf, maar komt pas echt tot z’n recht op het toegangsscherm.

#6 Geanimeerde muziekalbums

Het is al een aantal jaar mogelijk om muziek schermvullend op het toegangsscherm te tonen, maar vanaf iOS 26 kunnen ze ook animeren. Dit werkt bij albumhoezen die nu al animaties tonen in de Muziek-app. De animatie herhaalt zichzelf op het toegangsscherm, zelfs als je door je meldingen scrollt.

#7 Resterende oplaadtijd

Het toegangsscherm kan ook tonen hoelang het nog duurt voordat de iPhone tot een bepaald percentage opgeladen is. Bijvoorbeeld tot 80%, want daarna laadt de iPhone wat langzamer op tot 100% om de levensduur van de accu te verbeteren. De melding verschijnt boven de klok, zodra je een oplader in de iPhone steekt.

Meer over iOS 26

iOS 26 is de grote nieuwe iPhone-update van 2025. In iOS 26 vind je talloze nieuwe functies en er is een gloednieuw design, genaamd Liquid Glass. Alle standaardapps zijn opnieuw ontworpen, maar er zijn ook veel nieuwe functies in apps als Berichten, Safari, Muziek en Foto’s. CarPlay krijgt ook een nieuw ontwerp en functies als widgets. De geschikte toestellen van iOS 26 zijn de iPhone 11-serie en nieuwer. De beta van iOS 26 is beschikbaar, maar de release van iOS 26 is pas in september.