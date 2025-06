Het is vanaf iOS 26 mogelijk om in de Muziek-app albums vast te pinnen. Je kunt er dan snel bij. Check in deze tip hoe dat eruit ziet en hoe je het voor elkaar krijgt.

Ben je helemaal verslaafd aan een album en wil je daar in de Muziek-app altijd snel bij kunnen? Daarvoor komt een nieuwe functie in iOS 26 goed van pas. Hiermee kun je muziek vastpinnen. Zelfs als je nieuwe muziek aan je bibliotheek toevoegt, blijft vastgepinde muziek netjes bovenaan staan. Ook kun je kiezen voor automatische downloads.

Zo kun je muziek vastpinnen met Apple Music

Voor deze functie heb je iOS 26 nodig. Deze grote update is momenteel nog niet beschikbaar voor iedereen. Er wordt nog mee getest. Voor deze tip gebruiken wij de iOS 26 beta. Verder heb je ook een abonnement op Apple Music nodig. Zo werkt het:

Open de Muziek-app en zoek een album wat je wil vastpinnen. Staat dit album nog niet in je bibliotheek? Voeg deze dan eerst toe. Houd je vinger ingedrukt op de albumhoes (of tik rechtsboven op de drie puntjes) en kies Maak album vast. Ga naar het Bibliotheek-tabblad om het resultaat te zien.

Je kunt deze stappen herhalen voor meerdere albums. Ze verschijnen allemaal bovenaan in het Bibliotheek-tabblad, ongeacht wanneer je ze hebt toegevoegd. Wil je de volgorde veranderen? Houd je vinger dan ingedrukt op een album en versleep hem.

Automatisch vastgemaakte muziek downloaden

Het idee van vastgemaakte muziek is natuurlijk dat je er altijd gauw bij kunt. Daarom biedt de Muziek-app ook de mogelijkheid om de vastgepinde albums automatisch te downloaden. Zo kun je er ook naar luisteren zonder internetverbinding. Maak je een album vast wat niet gedownload is, dan krijg je vanzelf de vraag of je deze functie wil inschakelen. Via deze weg kun je later altijd je voorkeur aanpassen:

Open de Instellingen-app. Scrol helemaal naar beneden en tik op Apps. In de lijst van apps kies je Muziek. Zet de schakelaar bij Download spelen op groen om de functie aan te zetten.

Bekijk ook eens onze tip over offline muziek luisteren met Apple Music.

Bekijk ook Alles over offline muziek downloaden en luisteren met Apple Music Heb je een beperkte internetbundel, dan kun je muziek in Apple Music het beste offline opslaan. Zeker als je graag muziek met een hoge geluidskwaliteit luistert. In deze tip lees je hoe je dat stap voor stap doet.

Meer over iOS 26

iOS 26 is de grote nieuwe iPhone-update van 2025. In iOS 26 vind je talloze nieuwe functies en er is een gloednieuw design, genaamd Liquid Glass. Alle standaardapps zijn opnieuw ontworpen, maar er zijn ook veel nieuwe functies in apps als Berichten, Safari, Muziek en Foto’s. CarPlay krijgt ook een nieuw ontwerp en functies als widgets. De geschikte toestellen van iOS 26 zijn de iPhone 11-serie en nieuwer. De beta van iOS 26 is beschikbaar, maar de release van iOS 26 is pas in september.