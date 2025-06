Je kan in iMessage een achtergrond instellen vanaf iOS 26. Zo geef je je chats meer kleur en zijn ze ook makkelijker per contact te herkennen.

In vergelijking met veel andere chatapps zoals WhatsApp en Signal ziet Apple’s iMessage er vrij saai uit. De achtergrond is standaard wit (bij lichte modus) of zwart (bij donkere modus) en de gespreksbubbels zijn altijd blauw en grijs. Maar vanaf iOS 26 gaat dat veranderen: je kan dan namelijk in iMessage een achtergrond instellen. Je kan zowel een standaardachtergrond kiezen als een eigen foto als iMessage-wallpaper instellen.

iMessage-achtergrond: wat zijn de mogelijkheden?

Vanaf iOS 26 kun je per iMessage-chat een achtergrond instellen. Je stelt dus per contact een andere achtergrond in. Standaard is de achtergrond nog steeds wit (of zwart bij donkere modus) en als je iets anders wil instellen moet je dat per gesprek doen.

Er zijn in totaal vier standaardachtergronden beschikbaar, die ook nog animeren. Per achtergrond kan je ook nog uit kleuren (stijlen) kiezen. De standaardachtergronden zijn:

Kleur (gekleurde vlakken die soepel bewegen)

Lucht (verschillende wolkenpartijen in diverse kleuren)

Water (onderwaterbeelden met reflecties van het licht)

Aurora (luchtbeelden met poollicht in verschillende kleuren)

Daarnaast is er ook de optie Foto’s, waarmee je een foto uit je eigen bibliotheek als achtergrond kan instellen. Je iPhone geeft ook suggesties voor achtergronden per chat, op basis van de foto’s die onderling uitgewisseld zijn.

Belangrijk om te weten is dat de achtergrond gesynchroniseerd wordt tussen je eigen apparaten, maar ook met de gesprekspartner in de chat. De ander ziet dus altijd dezelfde achtergrond als jij. Dat betekent ook dat als de ander de achtergrond aanpast, dat het ook op jouw toestel verandert.

Op de Apple Watch is de achtergrond in iMessage ook zichtbaar, al kun je het daarop niet instellen.

Wil je in WhatsApp een achtergrond instellen, dan hebben we daar een aparte tip over.

Bekijk ook WhatsApp achtergrond wijzigen: zo doe je dat In WhatsApp kun je zelf een achtergrond voor je chats instellen. In deze tip lees je hoe je de WhatsApp achtergrond kunt wijzigen en welke wallpapers er allemaal zijn. We laten je ook zien hoe je de achtergrond van WhatsApp echt zwart maakt.

iMessage-wallpaper instellen

Dit heb je nodig voor het instellen van een iMessage-achtergrond:

Om een achtergrond in iMessage in te stellen, volg je deze stappen:

Zorg eerst dat de functie ingeschakeld is. Ga naar Instellingen > Apps > Berichten en scroll een stuk naar onder tot je bij Gespreksachtergronden bent. Zet de schakelaar daar aan. Zet eventueel ook Begin met foto’s zichtbaar aan, om een foto die als achtergrond ingesteld is meteen zichtbaar te maken. Ga nu naar de Berichten-app en tik op de chat waarvoor je de achtergrond in wil stellen. Tik bovenaan op de naam van het contact of de groep. Het scherm staat standaard op Info. Bovenaan kun je wisselen naar Achtergronden. Kies nu een standaardachtergrond, een foto of een van de suggesties. Na het kiezen van de achtergrond kun je nog naar links en rechts vegen om van stijl te veranderen. Bij sommige achtergronden kun je via het bolletje onderaan nog een andere kleur kiezen. Tik op het blauwe vinkje rechtsboven om je achtergrond op te slaan.

Meer over iOS 26

iOS 26 is de grote nieuwe iPhone-update van 2025. In iOS 26 vind je talloze nieuwe functies en er is een gloednieuw design, genaamd Liquid Glass. Alle standaardapps zijn opnieuw ontworpen, maar er zijn ook veel nieuwe functies in apps als Berichten, Safari, Muziek en Foto’s. CarPlay krijgt ook een nieuw ontwerp en functies als widgets. De geschikte toestellen van iOS 26 zijn de iPhone 11-serie en nieuwer. De beta van iOS 26 is beschikbaar, maar de release van iOS 26 is pas in september.